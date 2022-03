OB Star­ke: „Akti­ve Hil­fe steht an vor­der­ster Stel­le, aber auch Zei­chen der Soli­da­ri­tät sind wichtig“

Die jüng­sten Ereig­nis­se in der Ukrai­ne sind schockie­rend. Die Not der Men­schen in dem mit furcht­ba­ren Krieg über­zo­ge­nen Land wird mit jedem Tag grö­ßer. Vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in Bam­berg zei­gen in die­sen Tagen ihre vol­le Soli­da­ri­tät mit der Ukrai­ne: sei es auf Kund­ge­bun­gen, auf den Sozia­len Medi­en oder vor allem auch mit kon­kre­ter Hil­fe in Form von Geld- oder Sach­spen­den. „Als Zei­chen für die Ver­bun­den­heit unse­rer Stadt mit der Ukrai­ne wird erst­mals an die­sem Frei­tag, 4. März, 18.30 Uhr – und dann an jedem Abend – das Alte Rat­haus in den Lan­des­far­ben der Ukrai­ne beleuch­tet“, kün­dig­te OB Andre­as Star­ke an.

„Die kon­kre­te Hil­fe für die Men­schen, die um ihr Leben und das ihrer Fami­li­en fürch­ten müs­sen, steht natür­lich an vor­der­ster Stel­le,“ macht Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke deut­lich. „Aber auch Sym­bo­le sind in einer sol­chen Situa­ti­on wich­tig. Des­halb wer­den wir unser bedeu­tend­stes Wahr­zei­chen in die Far­ben der Ukrai­ne tau­chen, näm­lich das Alte Rat­haus an der Obe­ren Brücke“, so der OB. Bereits seit Anfang der Woche weht vor dem Rat­haus am Max­platz die blau-gel­be Flag­ge. Auch die Kon­zert- und Kon­gress­hal­le wird abends ange­strahlt. „Damit wol­len wir auch den ukrai­ni­schen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern Mut machen, die sich schon in Bam­berg auf­hal­ten“, sagen OB Star­ke und Bür­ger­mei­ster Jonas Glüsenkamp.

Die brei­te Unter­stüt­zung der Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger spie­gelt sich auch in den vie­len zivil­ge­sell­schaft­li­chen Akti­vi­tä­ten und Hilfs­an­ge­bo­ten wider, die von der Stadt­ver­wal­tung koor­di­niert und unter­stützt wer­den. Im Fol­gen­den ein Über­blick über die aktu­el­len Hilfemöglichkeiten:

#Bam­berg hilft Ukraine

Geld­spen­den:

Spen­den­kon­to der Stadt Bamberg:

IBAN: DE71 7705 0000 0000 0057 77

BIC: BYLADEM1SKB

Ver­wen­dungs­zweck: Stich­wort „Ukrai­ne“

Spen­den­kon­to des Ukrai­ni­schen Ver­eins Bamberg:UA e.V.

IBAN: DE05 7639 1000 0001 5183 13

BIC: GENODEFI­FOH

Ver­wen­dungs­zweck: Hil­fe für die Ukraine

Geld­spen­den, um gezielt benö­tig­te Sach­gü­ter ein­zu­kau­fen, Sprit­ko­sten zu beglei­chen, Spen­den aller Art wer­den in der Post­hal­le, Lagar­de Kaser­ne gesammelt.

Mon­tag bis Sams­tag 14:00 – 18:00 Uhr

Sach­spen­den:

Eine aktu­el­le Liste, was drin­gend gebraucht wird, steht auf der Sei­te www​.bam​berg​hilft​ukrai​ne​.de zur Verfügung

Annah­me­stel­le: Post­hal­le, Lagar­de Kaserne

Mon­tag bis Sams­tag 14:00 – 18:00 Uhr

ACH­TUNG: Zur­zeit wird kei­ne Klei­dung mehr angenommen!

Wohn­raum: Bettenbörse

Wenn mit Wohn­raum gehol­fen wer­den kann, steht auf der Sei­te www​.bam​berg​hilft​ukrai​ne​.de ein For­mu­lar der „Bet­ten­bör­se“ zur Verfügung.

Für wei­te­re Hil­fe gibt es eine Freiwilligenkoordination:

Der Link fin­det sich eben­falls auf der der Sei­te www​.bam​berg​hilft​ukrai​ne​.de.

Fra­gen zu Hilfemöglichkeiten?

Bür­ger­te­le­fon der Stadt Bamberg

Tel. 87–2626

Mo.-Do. 10–12 Uhr und 13–15 Uhr, Fr. 10.12 Uhr