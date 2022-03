Für sich selbst etwas Gutes tun und gleich­zei­tig die gute Sache unter­stüt­zen: das ist die Grund­idee des „Ster­nen­zelt­lau­fes“ zu Gun­sten der Kin­der- und Jugend­ho­spiz in Bam­berg. Daher bie­tet der Ver­an­stal­ter, Böhn­lein Sports Bam­berg e.V., am 28. und 29.05. an, im Fuchs-Park-Sta­di­on sei­ne Run­de für den guten Zweck zu dre­hen. Alle, die an die­sem Tag nicht vor Ort sein kön­nen, kön­nen aber auch einen digi­ta­len Lauf ein­schicken und so an der Bene­fiz­ver­an­stal­tung teilnehmen.

„Wenn bei Kin­dern, Jugend­li­chen oder jun­gen Erwach­se­nen eine lebens­ver­kür­zen­de Erkran­kung fest­ge­stellt wird, ist der Schock groß.“ berich­tet Dani­el Deu­ber, Mit-Initia­tor des Lau­fes, enga­gier­ter Aus­dau­er­ath­let und selbst Assi­stenz­arzt am Bam­ber­ger Kli­ni­kum und künf­tig einer der lei­ten­den Ärz­te am Kin­der­ho­spiz. Um die Betrof­fe­nen in die­ser schwe­ren Pha­se zu unter­stüt­zen, braucht es eine Ein­rich­tung wie das neu ent­ste­hen­de Kin­der- und Jugend­ho­spiz „Ster­nen­zelt“ in Bam­berg, des­sen Grund­stein­le­gung im März 2021 erfolg­te. „Natür­lich gibt es hier auch Trä­ger des Gebäu­des“ erzählt Dani­el Deu­ber. „Dazu muss man aber wis­sen, dass die Kran­ken­kas­sen in Deutsch­land nur einen Teil der ent­ste­hen­den täg­li­chen Kosten über­neh­men und der­ar­ti­ge Ein­rich­tun­gen auf Spen­den­gel­der ange­wie­sen sind, ohne die sie nicht exi­stie­ren könnten.“

Um mög­lichst vie­le die­ser Ideen doch noch umset­zen zu kön­nen, haben die Bam­ber­ger Aus­dau­er­sport­ler unter der Feder­füh­rung des Böhn­lein Sports Bam­berg e.V. den Spen­den­lauf „Ster­nen­zelt­lauf“ ins Leben gerufen.

Die Idee dabei ist ein­fach: Am Sams­tag den 28. Mai kön­nen ab 14.00 Uhr alle Unter­stüt­zer am und im Bam­ber­ger Fuchs-Park- Sta­di­on ihre Run­de dre­hen und spen­den selbst oder über einen „Spon­sor“ 1€ pro gelau­fe­nen Kilo­me­ter für das Kin­der- und Jugend­ho­spiz. 24 Stun­den bis am näch­sten Tag um 14.00 Uhr ist dabei die Bahn geöff­net. „Gera­de die Idee des Lau­fens mit­ten in der Nacht oder in der „Blau­en Stun­de“ stößt dabei bei vie­len Läufern:innen auf gro­ßes Inter­es­se“ wis­sen die Ver­ant­wort­li­chen zu berichten.

Um sich im Vor­feld des Lau­fes bereits einen Start­platz sichern zu kön­nen, wur­de von Böhn­lein Sports Bam­berg e.V. eigens eine Home­page ins Leben geru­fen, auf der sich die Läufer:innen ab sofort anmel­den kön­nen. Unter www​.ster​nen​zelt​lauf​.de ist die Anmel­dung mög­lich, zudem wer­den wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zum Lauf gebo­ten. Um den sport­li­chen Wett­kampf und den Anreiz zu erhö­hen, wer­den auch Staf­fel­ren­nen ange­bo­ten. Auch hier fließt jeder gelau­fe­ner Kilo­me­ter in das Pro­jekt, zusätz­lich wer­den aber auch Prei­se für die schnell­sten Mann­schaf­ten aus­ge­lobt. „2–12 Läufer:innen bil­den dabei eine Mann­schaft.“ freut sich Man­ni Türk, Abtei­lungs­lei­ter Tri­ath­lon bei Böhn­lein Sports Bam­berg e.V, schon auf die­ses For­mat. „Über die­sen sport­li­chen Anreiz wol­len wir ver­su­chen, gan­ze Mann­schaf­ten und Ver­ei­ne für den guten Zweck zu motivieren.“

Um die Unko­sten für Zeit­mes­sung und den Sta­di­on­auf­bau zu decken und wirk­lich jeden erlau­fe­nen Euro dem guten Zweck zufüh­ren zu kön­nen, wer­den für die Ein­zel­läu­fer im Sta­di­on eine Anmel­de­ge­bühr von 10€, für die Staf­feln von 60€ erho­ben. Wäh­rend in den 24 Stun­den die Staf­feln auf der Tar­tan­bahn des Fuchs-Park-Sta­di­ons ihre Run­den dre­hen kön­nen, haben die Ver­an­stal­ter im Volks­park eine 1km-Strecke abge­steckt, auf der die Ein­zel­läu­fer ihre Run­den dre­hen kön­nen. „Vie­le ambi­tio­nier­te Läufer:innen wol­len ger­ne län­ge­re Strecken absol­vie­ren“ erklärt Man­ni Türk hier die Idee. „Da ist es gelenk­scho­nen­der und auch abwechs­lungs­rei­cher dies auf einem Rund­kurs vor dem Sta­di­on zu tun.“

„Aber auch, wer nicht im Sta­di­on dabei sein kann, kann hel­fen“ erklärt Man­ni Türk. Wie das funk­tio­niert? Ganz ein­fach. Zwi­schen 28. und 29. Mai schicken alle Läufer:innen, die nicht im Fuchs-Park-Sta­di­on dabei sein kön­nen oder wol­len ihren Lauf, den sie dort absol­vie­ren, wo sie wol­len, per mail oder whats­App an den Ver­an­stal­ter Böhn­lein Sports Bam­berg e.V. und kön­nen gleich­zei­tig ihre Spen­de an das Spen­den­kon­to der Kin­der­ho­spiz Bam­berg (IBAN: DE69 7705 0000 0000 0111 48, Kenn­wort „Ster­nen­zelt­lauf“) überweisen.

Um der Ver­an­stal­tung vor Ort den ent­spre­chen­den Rah­men zu bie­ten, wird am letz­ten Mai Wochen­en­de aber auch ein umfang­rei­ches Pro­gramm gebo­ten. „Wir wol­len auch im Umfeld des Sta­di­ons eine fami­li­en­freund­li­che Atmo­sphä­re bie­ten; mit Hüpf­bur­gen, Kaf­fee und Kuchen und zu spä­te­rer Stun­de Live Musik und DJs – natür­lich immer im dezen­ten Rahmen.“

Da es von Anfang an Ziel war, mög­lichst vie­le Ver­ei­ne und Sportler:innen anzu­spre­chen, war es Böhn­lein Sports Bam­berg e.V. aber auch wich­tig, ande­re Ver­ei­ne aus Bam­berg und Umland in den Lauf zu inte­grie­ren. „Und hier haben wir von Anfang an offe­ne Türen ein­ge­rannt.“ Freut sich Man­ni Türk. „Ob die Lauf­ver­ei­ne aus Bam­berg und dem Umland oder ande­re Sport­ver­ei­ne – alle waren sofort dabei und machen für uns Wer­bung und hel­fen uns in der Umset­zung. Ich bin wirk­lich begei­stert von der Soli­da­ri­tät in der Regi­on für die­ses wich­ti­ge Thema.“

Begei­stert ist auch Dani­el Deu­ber von dem Enga­ge­ment der vie­len Ver­ei­ne aus der Regi­on. „Mit der ent­ste­hen­den Kin­der- und Jugend­ho­spiz schlie­ßen wir eine Ver­sor­gungs­lücke in Bay­ern, da es außer dem künf­ti­gen Zen­trum in Bam­berg nur noch ein wei­te­res Hospiz für die­se Alters­grup­pe gibt. Und sucht man als Betrof­fe­ner eine Pal­lia­tiv­sta­ti­on für Kin­der und Jugend­li­che, fin­det man gar in ganz Deutsch­land nur noch zwei wei­te­re Zen­tren.“ Es wird also höch­ste Zeit auf­zu­ste­hen die Lauf­schu­he anzu­zie­hen und dabei zu sein – am 28. und 29. Mai am und im Bam­ber­ger Fuchs-Park-Stadion.