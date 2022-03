Mit Bürger:innen aus aller Welt ins Gespräch kommen

Das Integrations‑, Begeg­nungs- und Ver­net­zungs­pro­jekt „Welt­Pa­vil­lon – Mit Bür­gern aus allen Län­dern ins Gespräch kom­men“, das durch ganz Deutsch­land tourt, macht am Sams­tag, 5. März 2022 von 10–18 Uhr mit einen Info- und Akti­ons­stand am Gabel­mann in Bam­berg Halt. Durch ver­schie­de­ne Stand­ak­ti­vi­tä­ten zum The­ma „Viel­falt der Gesell­schaft“ kön­nen Bürger:innen mit Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund ins Gespräch kom­men. So möch­te das Pro­jekt einen Bei­trag zum Abbau von Vor­ur­tei­len leisten.

Die Mit­wir­ken­den der vor Ort für inter­kul­tu­rel­le Viel­falt akti­ven Orga­ni­sa­tio­nen kom­men u. a. von Freund statt fremd e. V., vom AWO Kreis­ver­band Stadt und Land Bam­berg, vom bfz Bam­berg und vom Inter­na­tio­na­len Bund. Wir freu­en uns auf vie­le inter­es­san­te Gespräche.

Unter­stützt wird die Akti­on vom Amt für Inklu­si­on der Stadt Bam­berg. Das Inte­gra­ti­ons­pro­jekt „Welt­Pa­vil­lon“ wird geför­dert durch das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um des Innern und für Hei­mat. Infos zum Trä­ger und zum Pro­jekt: www​.welt​pa​vil​lon​.de