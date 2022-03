FREIE WÄH­LER-Frak­ti­on sieht Bewusst­seins­wan­del auf­grund des rus­si­schen Angriffskrieg

Die FREIE WÄH­LER Land­tags­frak­ti­on hat die fak­ti­sche Abschaf­fung von Wehr- und Dienst­pflicht schon immer deut­lich kri­ti­siert. Bereits im Jah­re 2011 reagier­te sie dar­auf und erar­bei­te­te ein Kon­zept für die Ein­füh­rung eines ver­pflich­ten­den Dienst­jah­res für Män­ner und Frau­en. Eine par­la­men­ta­ri­sche Mehr­heit zur Umset­zung die­ses Dien­stes hat es bis­lang aller­dings noch nicht gegeben.

Gabi Schmidt, Abge­ord­ne­te aus Uehl­feld, sieht sich nun jedoch in einer neu­en Situa­ti­on: „Der völ­ker­rechts­wid­ri­ge Über­fall Russ­lands auf die Ukrai­ne soll­te uns allen die Augen geöff­net haben. Wir leben nach wie vor in einer Welt mili­tä­ri­scher Bedro­hung, der nur durch eine Ver­tei­di­gungs­be­reit­schaft und ‑fähig­keit begeg­net wer­den kann. Die Coro­na-Pan­de­mie hat uns zudem deut­li­che Defi­zi­te im Bereich Gesund­heit und Pfle­ge auf­ge­zeigt. Wir brau­chen da wie dort mehr Men­schen, die sich um die­se Exi­stenz­fra­gen unse­res Lan­des küm­mern. Ein ver­pflich­ten­des Dienst­jahr kann einen wert­vol­len Bei­trag dazu leisten.“

Die FREIE WÄH­LER-Frak­ti­on schla­ge einen zwölf­mo­na­ti­gen Dienst für Män­ner und Frau­en vor, der wahl­wei­se bei der Bun­des­wehr, Ret­tungs­dien­sten, in Gesund­heits- und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen oder auch im Dienst des Umwelt- und Kli­ma­schut­zes abge­lei­stet wer­den kann. Eine Gewis­sens­prü­fung oder ein­sei­ti­ge Fixie­rung auf den Mili­tär­dienst wol­le man nicht wie­der ein­füh­ren. „Jun­ge Men­schen kom­men natür­lich nicht als ein­satz­be­rei­te Sol­da­ten oder Pfle­ge­kräf­te. Sie sol­len unter­stüt­zen, ein Gefühl für bestimm­te Auf­ga­ben und Her­aus­for­de­run­gen bekom­men und letzt­lich auch dazu moti­viert wer­den, aus ihrem Dienst einen Beruf zu machen. So gewin­nen wir not­wen­di­ge Nach­wuchs­kräf­te in die­sen für unse­re Gesell­schaft so wich­ti­gen Sek­to­ren“, erklärt Schmidt.

Um den Beden­ken zu begeg­nen, dass dadurch dem Arbeits­markt künf­ti­ge Fach­kräf­te für einen län­ge­ren Zeit­raum nicht zu Ver­fü­gung stün­den, sehen die Plä­ne der FREIE WÄH­LER im Baye­ri­schen Land­tag die Mög­lich­keit vor, den Dienst in meh­re­ren Etap­pen abzu­lei­sten. Die Frak­ti­on spre­che sich auch klar dafür aus, Män­ner und Frau­en glei­cher­ma­ßen in die Pflicht zu neh­men. Dies sei eine Selbst­ver­ständ­lich­keit. „Die Gleich­be­rech­ti­gung von Mann und Frau steht nicht nur im Grund­ge­setz, son­dern ist auch in der Gesell­schaft ange­kom­men. Daher müs­sen wir mit der nicht mehr zeit­ge­mä­ßen Tra­di­ti­on bre­chen, die bis­her nur den männ­li­chen Nach­wuchs in die Pflicht genom­men hat“, so Schmidt weiter.

Schmidt wis­se natür­lich, dass die Umset­zung nicht inner­halb weni­ger Tage mög­lich sei und einer Ände­rung des Grund­ge­set­zes bedür­fe. Den­noch müs­se die­ses The­ma jetzt gesell­schaft­lich und poli­tisch in Angriff genom­men wer­den: „Wir als FREIE WÄH­LER-Frak­ti­on wol­len eine inten­si­ve Dis­kus­si­on in der Gesell­schaft ansto­ßen und mit ande­ren mode­rie­ren. Hier­für brau­chen wir auch einen gesell­schaft­li­chen Kon­sens. Mit einer kla­ren Ziel­set­zung für die­se Dienst­pflicht wol­len wir dazu einen ent­schei­den­den Bei­trag lei­sten“, sag­te Schmidt abschließend.