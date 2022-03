Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Arbeits­jacken und Schu­he aus Kel­ler­ab­teil gestohlen

BAM­BERG. Zwi­schen Sonn­tag­früh, 10.30 Uhr und Mon­tag, 05.45 Uhr, hat ein Unbe­kann­ter aus einem Holz­lat­ten­ver­schlag in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Adolf-Kol­ping-Stra­ße ein Paar Arbeits­schu­he sowie zwei Arbeits­jacken der Mar­ke Engel­bert Strauss im Gesamt­wert von 300 Euro gestoh­len. An dem Ver­schlag konn­te die Poli­zei kei­ner­lei Auf­bruch­spu­ren fest­stel­len, wes­halb davon aus­ge­gan­gen wird, dass die Gegen­stän­de mit einem unbe­kann­ten Gegen­stand „her­aus­ge­fischt“ wurden.

Täter­hin­wei­se oder Zeu­gen, die zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Unbe­kann­ter durch­wühlt unver­sperr­ten Skoda

BAM­BERG. Bereits zwi­schen 22. Febru­ar, 18.00 Uhr und 23.02.2022, 06.30 Uhr, wur­de auf dem Park­platz eines Super­mark­tes in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein dort unver­sperrt abge­stell­ter wei­ßer Sko­da-Fabia geöff­net. Nach­dem der Täter das Auto durch­wühlt hat­te, wur­de aller­dings nur eine Dose mit Kau­gum­mis gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Jacken­dieb­stahl aus Gaststätte

BAM­BERG. Zwi­schen Diens­tag­abend, 23.30 Uhr und Mitt­woch­früh, 00.15 Uhr, wur­de einem Gast in einer Knei­pe in der Lan­gen Stra­ße eine graue Win­ter­jacke, in der ein Funk­ge­rät, ein Schlüs­sel­bund sowie ein Auto­schlüs­sel depo­niert waren gestoh­len. Die Jacke konn­te dann eini­ge Stun­den spä­ter in einem Fahr­rad­kel­ler im Insel­ge­biet wie­der auf­ge­fun­den wer­den. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahls aufgenommen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Rechts­ab­bie­gen vom Ber­li­ner Ring auf die Mem­mels­dor­fer Stra­ße hat am Mon­tag­nach­mit­tag ein Audi-Fah­rer einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten Lini­en­bus über­se­hen. Bei dem Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge ent­stand an die­sen Sach­scha­den von etwa 1500 Euro. Ver­letzt wur­de niemand.

BAM­BERG. In der Inne­ren Löwen­stra­ße stürz­te am Diens­tag­mit­tag, kurz nach 12.00 Uhr eine Rad­fah­re­rin, weil sie ein Mann zunächst über­holt hat­te und dann wie­der sein Fahr­rad nach rechts zog. Die Frau stürz­te des­halb von ihrem Rad und zog sich glück­li­cher­wei­se nur leich­te Ver­let­zun­gen zu.

BAM­BERG. An der Kreu­zung Würz­bur­ger Stra­ße / Baben­ber­ger­ring miss­ach­te­te am Diens­tag­abend, kurz vor 19.00 Uhr, ein Dacia-Fah­rer die Vor­fahrt eines Audi-Fah­rers. Durch den Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge ent­stand an die­sen Sach­scha­den von etwa 4000 Euro.

49-Jäh­ri­ger hat­te kei­nen Führerschein

BAM­BERG. Am Diens­tag­nach­mit­tag wur­de im Berg­ge­biet ein 49-jäh­ri­ger Auto­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass gegen den Mann seit dem Jahr 2019 ein rechts­kräf­ti­ges Fahr­ver­bot bestand, wes­halb der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt wur­de. Er muss sich wegen Fah­rens trotz Fahr­ver­bot straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Sach­be­schä­di­gun­gen

HALL­STADT. Ein Unbe­kann­ter leg­te nas­sen und gefro­ren Sand auf der Motor­hau­be sowie auf der Wind­schutz­schei­be eines VW Golfs und ver­kratz­te die­sen damit. Der Pkw war in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag, zwi­schen Mit­ter­nacht und 6.45 Uhr auf einem Park­platz in der Bam­ber­ger Stra­ße abge­stellt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stäh­le

PRIE­SEN­DORF. Bereits in der Zeit vom 11. Febru­ar bis 14. Febru­ar wur­de die Land­kreis­ta­fel an der Land­kreis­gren­ze zwi­schen Prie­sen­dorf und Lem­bach ent­wen­det. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HALL­STADT. Am Diens­tag­abend befuhr eine 18-Jäh­ri­ge die Staats­stra­ße 2190 von Bam­berg in Rich­tung Hall­stadt und woll­te hier­bei nach links auf die Auto­bahn in Rich­tung Scheß­litz auf­fah­ren. Dabei über­sah die­se eine ent­ge­gen­kom­men­de Hyun­dai-Fah­re­rin. Bei dem Fron­tal­zu­sam­men­stoß wur­den die bei­den Insas­sen des VWs leicht ver­letzt und die 29-jäh­ri­ge Hyun­dai-Fah­re­rin schwer ver­letzt. Die Gesamt­scha­dens­hö­he beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ist abgelaufen

Bam­berg. Mit einem abge­lau­fe­nen Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen an sei­nem Klein­kraft­rad wur­de am Diens­tag­vor­mit­tag ein 29jähriger im Hafen­ge­biet durch eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei ange­trof­fen. Eine Anschluss­ver­si­che­rung konn­te er nicht nach­wei­sen, die Wei­ter­fahrt wur­de daher unter­sagt. Eine Anzei­ge wegen Ver­stoß gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz folgt. Die Ver­kehrs­po­li­zei weist in die­sem Zusam­men­hang dar­auf hin, dass ab 1. März nur noch die neu­en (grü­nen) Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen gül­tig sind.

Auf Sat­tel­zug aufgefahren

Eggols­heim. Beim Wech­sel vom lin­ken auf den rech­ten Fahr­strei­fen war am Diens­tag­nach­mit­tag der 60jährige Fah­rer eines Audi unauf­merk­sam und offen­bar abge­lenkt. Er fuhr nahe­zu unge­bremst dem Sat­tel­auf­lie­ger eines Sat­tel­zugs ins Heck. Der Sach­scha­den ist beträcht­lich und sum­miert sich auf rund 15000 Euro.

Füh­rer­schein war gefälscht

Forch­heim. Einen total gefälsch­ten pol­ni­schen Füh­rer­schein leg­te am Diens­tag­vor­mit­tag ein 47jähriger den Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei bei einer Über­prü­fung im Stadt­ge­biet vor. Das fal­sche Doku­ment wur­de sicher­ge­stellt. Der Mann wird wegen Urkun­den­fäl­schung angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Mor­schreuth. Am Diens­tag kam in den frü­hen Mor­gen­stun­den ein 28-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Opel Agi­la auf­grund momen­ta­ner Kon­zen­tra­ti­ons­schwä­che nach rechts von der Fahr­bahn ab und kol­li­dier­te mit einer Beton­mau­er. Der Fah­rer blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt, aller­dings ent­stand ein Scha­den von ca. 2000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt werden.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Grä­fen­berg. Ein unbe­kann­tes Fahr­zeug streif­te im Zeit­raum von Frei­tag, 25.02.2022 bis Mon­tag, 01.03.2022 das Haus­eck eines Anwoh­ners in der Stra­ße „Am Michels­berg“. Es wur­de sowohl die Dach­rin­ne, als auch der Putz beschä­digt und es ent­stand ein Scha­den von ca. 1500 Euro. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se (09194/7388–0).

Dieb­stahl

Göß­wein­stein. Von Mon­tag auf Diens­tag wur­de in der Pezold­stra­ße das hin­te­re Kenn­zei­chen eines roten Opel Astra ent­wen­det und die Pla­stik­un­ter­la­ge des Kenn­zei­chens zer­bro­chen. Es ent­stand ein Scha­den von ca. 100 Euro. Wer Ver­däch­ti­ges in dem Zeit­raum bemerkt hat bezie­hungs­wei­se wer Anga­ben zum Ver­bleib des Kenn­zei­chens FO-BD 43 machen kann wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Mau­er ange­fah­ren und geflüchtet

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von 21.02.2022 bis 27.02.2022 beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer eine Trocken­stein­mau­er in der Stra­ße Schaf­t­rieb. Dem Eigen­tü­mer ent­stand dadurch ein Sach­scha­den von etwa 1.000 Euro. Zeu­gen der Ver­kehrs­un­fall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Außen­spie­gel beschä­digt und weitergefahren

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag, gegen 10.45 Uhr befuhr ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer die Kro­nacher Stra­ße stadt­aus­wärts und beschä­dig­te dabei den Außen­spie­gel eines gepark­ten VW Cad­dy, sodass ein Scha­den von etwa 500 Euro ent­stand. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.