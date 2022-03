Tag der Archi­ve am 5./6. März 2022 – Akti­ons­zeit­raum 5. bis 21. März 2022

Zum dies­jäh­ri­gen Tag der Archi­ve (5./6. März 2022) prä­sen­tie­ren Archi­ve aus ganz Bay­ern ein­zig­ar­ti­ge Doku­men­te erst­mals bei einem Blogs­lam im Inter­net. Aus Ober­fran­ken sind vier Archi­ve dabei, dar­un­ter das Staats­ar­chiv Bam­berg. Der BlogS­lam steht unter dem Mot­to „Fak­ten, Geschich­ten, Kurioses“.

Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen und Fake News sind in aller Mun­de. Das Staats­ar­chiv Bam­berg zeigt daher in sei­nem Bei­trag zum BlogS­lam drei Fäl­le von Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen aus der Bam­ber­ger Geschich­te. Men­schen such­ten aller­or­ten und zu allen Zei­ten nach Erklä­run­gen für Natur­ka­ta­stro­phen, sozia­len Wan­del und das Gefühl der Benach­tei­li­gung. Ver­meint­li­che Schul­di­ge waren schnell aus­fin­dig gemacht: Hexen, Ein­wan­de­rer oder Juden. Die Archiv­do­ku­men­te, in denen die Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen fest­ge­hal­ten waren, sind im Blog­ar­ti­kel zu sehen. Sie wer­den kurz und knapp erläu­tert und in den histo­ri­schen Zusam­men­hang eingeordnet.

Genau wie bei einem Poe­try Slam wer­den auch beim BlogS­lam der baye­ri­schen Archi­ve dem Publi­kum die Bei­trä­ge nach und nach prä­sen­tiert – so bleibt es span­nend und die Inter­es­sier­ten kön­nen regel­recht mit auf die Zeit­rei­se gehen. Es lohnt sich also, den Blog unter der Adres­se https://​archive​bay​.hypo​the​ses​.org/ im Akti­ons­zeit­raum vom 5. bis 21. März 2022 zu ver­fol­gen. Eine wei­te­re Mög­lich­keit ist es, auf Twit­ter oder Insta­gram den Hash­tag #Tagd­er­Ar­chi­ve zu abon­nie­ren. So oder so wird man die Bei­trä­ge der Bam­ber­ger Archi­ve nicht verpassen.

Neben dem Staats­ar­chiv Bam­berg betei­li­gen sich auch das Stadt­ar­chiv Bam­berg, das Uni­ver­si­täts­ar­chiv Bam­berg sowie das Staats­ar­chiv Coburg am BlogSlam.

Der BlogS­lam wird von der Gene­ral­di­rek­ti­on der Staat­li­chen Archi­ve Bay­erns durch­ge­führt. Die Pres­se­mit­tei­lung der Gene­ral­di­rek­ti­on zur Akti­on samt zwei Pla­kat­mo­ti­ven fin­den Sie in der Anlage.

„Der „Tag der Archi­ve“ ist eine bun­des­wei­te Ver­an­stal­tung, die vom Ver­band deut­scher Archi­va­rin­nen und Archi­va­re e.V. orga­ni­siert wird.

Hin­ter­grund: BlogS­lam zum Tag der Archi­ve 2022, 5. bis 21. März

Von Aben­teu­er­be­rich­ten aus fer­nen Län­dern über Pro­to­kol­le aus baye­ri­schen Hexen­pro­zes­sen bis hin zum Nach­lass des „Mei­ster Eder“-Darstellers Gustl Bay­r­ham­mer – Archi­ve ver­wah­ren viel­fäl­ti­ge Schät­ze zu den unter­schied­lich­sten The­men. Alle zwei Jah­re stel­len sie sich im März beim bun­des­wei­ten Tag der Archi­ve des VdA (Ver­band deut­scher Archi­va­rin­nen und Archi­va­re e.V.) vor. Die­ses Jahr lau­tet das Mot­to: „Fak­ten, Geschich­ten, Kurio­ses“. Die Staat­li­chen Archi­ve Bay­erns in Koope­ra­ti­on mit Münch­ner Archi­ven laden des­halb vom 5. bis 21. März zu einem BlogS­lam ein. Hier­zu haben wir den neu­en Blog „Archi­ve in Bay­ern“ ins Leben geru­fen. Unter https://​archive​bay​.hypo​the​ses​.org prä­sen­tie­ren wir im Akti­ons­zeit­raum span­nen­de und kurio­se Bei­trä­ge aus baye­ri­schen Archi­ven. Die Münch­ner Bei­trä­ge erschei­nen auf dem Koope­ra­ti­ons­blog „Archi­ve in Mün­chen“ unter https://amuc. hypo​the​ses​.org.

Am Tag der Archi­ve prä­sen­tie­ren Archi­ve ihre viel­fäl­ti­gen gesell­schaft­li­chen Funk­tio­nen. Vie­le hun­dert Archi­ve öff­nen nor­ma­ler­wei­se für die Bürger*innen ihre Türen. Die Pan­de­mie hat das Leben und Arbei­ten jedoch radi­kal ver­än­dert. In die­sem Jahr sind kaum Ver­an­stal­tun­gen rund um den Tag in Prä­senz mög­lich. Beim Wech­sel in den digi­ta­len Raum feh­len zwar die unmit­tel­ba­ren Ein­drücke einer Archiv­füh­rung. Gleich­zei­tig eröff­net ein digi­ta­ler Ansatz neue Mög­lich­kei­ten, zum Bei­spiel die bay­ern­wei­te Ver­net­zung mit einem gemein­sa­men BlogS­lam. Über alle Archiv­spar­ten hin­weg führt ein BlogS­lam in den rei­chen Fun­dus an ori­gi­na­lem Kul­tur­gut ein. Ein BlogS­lam ist eine zeit­lich befri­ste­te Blog-Akti­on mit begrenz­tem Teil­neh­mer­kreis. Vor­bild sind Poe­try Slams und Sci­ence Slams. Der Begriff bezeich­net nor­ma­ler­wei­se einen Vor­trags­wett­streit. Bei unse­rem BlogS­lam wer­den am Ende aber kei­ne Sie­ger gekürt, son­dern span­nen­de Geschich­ten und kurio­se Inhal­te gesammelt.

Am gemein­sa­men BlogS­lam zum Tag der Archi­ve betei­li­gen sich: