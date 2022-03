Von Don­ners­tag, 03. März 2022 (Auf­bau), bis Sonn­tag, 06. März 2022 fin­det der tra­di­tio­nel­le Früh­jahrs­markt 2022 auf dem EKU-Platz statt.

Der Ver­kauf ist am Frei­tag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Sams­tag von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr und am Sonn­tag von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Auf dem gesam­ten EKU-Platz (einschl. Park­platz mit Auf­la­de­sta­ti­on für Elek­tro­fahr­zeu­ge) gilt ab Don­ners­tag, 03. März 2022 abso­lu­tes Halt­ver­bot. Die Stadt Kulm­bach weist dar­auf hin, dass Fahr­zeu­ge, die trotz­dem dort abge­stellt sind, kosten­pflich­tig abge­schleppt werden.

Von Don­ners­tag (Auf­bau) bis ein­schließ­lich Sonn­tag bie­ten zahl­rei­che Fier­an­ten Haus­halts­ar­ti­kel, Gewür­ze, Wol­le, Tex­ti­li­en, Leder­wa­ren, Uhren, Schmuck, Bür­sten, Besen, sowie Süß­wa­ren, etc. an. Zum Ver­zehr wer­den Fisch­spe­zia­li­tä­ten und ande­re lecke­re Köst­lich­kei­ten angepriesen.

Zusätz­lich fin­det am Sonn­tag, den 06. März 2022 von 13:00 bis 18:00 Uhr ein ver­kaufs­of­fe­ner Sonn­tag in der Kulm­ba­cher Innen­stadt statt. Vie­le Läden und Geschäf­te bie­ten tol­le Rabat­te und Akti­ons­ar­ti­kel zusätz­lich zum nor­ma­len Sor­ti­ment an. Die Bevöl­ke­rung ist herz­lich eingeladen.