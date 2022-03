„Frei“ – mit die­sem bewusst offen gehal­te­nen Titel laden evan­ge­li­sche und katho­li­sche Kir­chen­ge­mein­den wie­der zu öku­me­ni­schen All­tags­ex­er­zi­ti­en in der Fasten­zeit ein, die mit dem Ascher­mitt­woch in die­sem Jahr am 2. März beginnt. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer an den geist­li­chen Übun­gen neh­men sich fünf Wochen lang täg­lich eine gute Vier­tel­stun­de Zeit, um zu beten und über Glau­bens-Impul­se nach­zu­den­ken. Bei wöchent­li­chen Grup­pen­tref­fen ver­tie­fen sie die­se Erfah­run­gen und tau­schen sich dar­über aus.

Der evan­ge­li­sche Kir­chen­kreis Bay­reuth und das katho­li­sche Erz­bis­tum Bam­berg haben inzwi­schen zum zehn­ten Mal das Begleit­buch gemein­sam erar­bei­tet – in die­sem Jahr ist es 140 Sei­ten stark. Längst strahlt der Erfolg des eta­blier­ten öku­me­ni­schen Pro­jek­tes weit über die Regi­on hin­aus: Im gan­zen deutsch­spra­chi­gen Raum haben die Exer­zi­ti­en aus Ober­fran­ken treue Fans gefunden.

„Wir laden Men­schen ein, sich stär­ken zu las­sen durch Medi­ta­ti­on, durch Beten und durch den Aus­tausch mit ande­ren“, sag­te die Bay­reu­ther Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner vor Beginn der Fasten­zeit. „In den All­tags­ex­er­zi­ti­en gewinnt die Öku­me­ne von innen her Kraft, weil sie als geist­li­che Gemein­schaft vor Ort erlebt wird.“

Zu den lang­jäh­ri­gen Autorin­nen der All­tags­ex­er­zi­ti­en gehö­ren die Pasto­ral­re­fe­ren­tin Susan­ne Grim­mer, Refe­ren­tin im Refe­rat „Spi­ri­tua­li­tät“ im Erz­bis­tum Bam­berg, und die Thur­nau­er evan­ge­li­sche Deka­nin Mar­ti­na Beck. „Die Exer­zi­ti­en im All­tag sind ein Ange­bot für Men­schen, die sich für eine über­schau­ba­re Zeit inten­si­ver mit ihrem Glau­ben beschäf­ti­gen wol­len“, sagt Susan­ne Grim­mer, und Mar­ti­na Beck fügt hin­zu: „Mit dem dies­jäh­ri­gen The­ma ‚frei‘ spü­ren die Teil­neh­men­den nach, was das Wort „frei“ für ihr Leben und ihren Glau­ben bedeu­tet. Woche für Woche wer­den an Hand von fünf bibli­schen „Weg­wei­sern“ Schrit­te in die Frei­heit nachvollzogen.“

Zum Hin­ter­grund:

Die All­tags­ex­er­zi­ti­en wer­den seit 2013 vom Kir­chen­kreis Bay­reuth und der Erz­diö­ze­se Bam­berg öku­me­nisch vor­be­rei­tet und auch in den Gemein­den öku­me­nisch durch­ge­führt. In etwa 100 Gemein­den in Kir­chen­kreis und Erz­diö­ze­se und dar­über hin­aus sind die All­tags­ex­er­zi­ti­en zu einem wich­ti­gen Bestand­teil der geist­li­chen Gestal­tung der Fasten­zeit gewor­den. Rund 200 Per­so­nen enga­gie­ren sich in der Lei­tung der Exerzitiengruppen.

Jedes Jahr wird ein neu­es Begleit­buch zum The­ma her­aus­ge­ge­ben. Es wird für die täg­li­chen Übun­gen und in den Grup­pen­tref­fen gebraucht. Das Buch eig­net sich auch, wenn man die Exer­zi­ti­en für sich, ohne Grup­pe, machen möchte.

Über 2000 Bücher wer­den pro Jahr ver­kauft bzw. den Grup­pen­lei­ten­den zur Ver­fü­gung gestellt. Das Exer­zi­ti­en­buch ist zu bezie­hen beim Got­tes­dienst-Insti­tut der Evang.-Luth. Kir­che in Bay­ern und beim Refe­rat Spi­ri­tua­li­tät im Erz­bis­tum Bamberg.

Zusätz­lich gibt es die Exer­zi­ti­en auch mit Online­be­glei­tung sowie in einer eige­nen Aus­ga­be für Blin­de und Sehbehinderte.