In den letz­ten Jah­ren wur­den die staat­li­chen För­der­mög­lich­kei­ten für die Nut­zung erneu­er­ba­rer Ener­gien (z. B. Solar­ther­mie­an­la­gen, Holz‑, Pellets‑, Hack­schnit­zel- Hei­zun­gen, Wär­me­pum­pen) sowie für ener­gie­ef­fi­zi­en­tes Bau­en und ener­ge­ti­sche Sanie­rungs­maß­nah­men an der Gebäu­de­hül­le (z. B. Fen­ster­tausch, Däm­mung) deut­lich ver­bes­sert, sagt Chri­sti­ne Gal­ster, die lang­jäh­ri­ge Ener­gie-/För­der­mit­tel­be­ra­te­rin des Land­rats­am­tes Forch­heim; dabei wur­den aber auch die tech­ni­schen Min­dest­an­for­de­run­gen ent­spre­chend dem Stand der Tech­nik angepasst.

Ener­ge­tisch Sanie­ren mit Geld vom Staat

Land­rat Her­mann Ulm und Chri­sti­ne Gal­ster freu­en sich, dass im Land­kreis Forch­heim vie­le pri­va­te Haus­be­sit­zer in ener­ge­ti­sche Sanie­rungs­maß­nah­men inve­stie­ren und dazu die staat­li­chen För­der­mit­tel in Form von Zuschüs­sen oder zins­ver­bil­lig­ten Dar­le­hen mit Til­gungs­zu­schüs­sen durch geziel­te Infor­ma­ti­on im ver­gan­ge­nen Jahr 2021 wie­der recht­zei­tig bean­tra­gen und in Anspruch neh­men konn­ten. Die Sum­men der in den Land­kreis Forch­heim geflos­se­nen KfW-För­der­gel­der sind im nach­fol­gen­den Abschnitt bzw. dem Aus­zug aus dem KfW-För­der­re­port (vgl. Tabel­le) ersichtlich.

Mil­lio­nen KfW-För­der­mit­tel für pri­va­te Haus­be­sit­zer- Spit­zen­wert 2021

Mit dem neu­en För­der­re­port der KfW Ban­ken­grup­pe lie­gen die aktu­el­len sta­ti­sti­schen Zah­len vor. Dem­nach wur­den im Jahr 2021 von Pri­vat­per­so­nen aus dem Land­kreis Forch­heim 2.284 Anträ­ge gestellt und dar­auf­hin 66,4 Mil­lio­nen KfW-För­der­mit­tel für ener­ge­ti­sche Sanie­rungs­maß­nah­men an Bestands­ge­bäu­den, den Bau von Effi­zi­enz­häu­sern sowie die Errich­tung pri­va­ter Lade­sta­tio­nen bewil­ligt bzw. gewährt. Ein Spit­zen­er­geb­nis sagt Land­rat Her­mann Ulm und fin­det es gut, dass so vie­le Land­kreis­be­woh­ner davon pro­fi­tie­ren konn­ten. Zudem sin­ken durch die Umset­zung ener­ge­ti­scher Maß­nah­men der Heiz­wär­me­be­darf und damit auch die Ener­gie­ver­brauchs­ko­sten; dies ist in Zei­ten all­ge­mei­ner Ener­gie­preis­stei­ge­run­gen neben dem Kli­ma­schutz­ge­dan­ken ein wich­ti­ger Aspekt.

Die genau­en Zah­len zu den KfW-För­de­run­gen kön­nen Sie der nach­fol­gen­den Tabel­le entnehmen:

KfW-För­der­mit­tel, die an Pri­vat­per­so­nen im Land­kreis Forch­heim geflos­sen sind: (laut För­der­re­port der KfW-Bankengruppe)

Pro­gramm­be­zeich­nung Anzahl Anträ­ge Mio Euro KfW-Wohn­ei­gen­tums­pro­gramm 55 5,0 Bau­kin­der­geld-Zuschuss 99 2,1 Alters­ge­recht Umbau­en Kredit 0,2 Alters­ge­recht Umbau­en – Zuschuss Barrierereduzierung 70 0,2 Alters­ge­recht Umbau­en – Zuschuss Einbruchschutz 63 Zwi­schen­sum­me 290 7,5 Pri­va­te Ladein­fra­struk­tur Zuschuss 1.432 1,6 Ener­gie­ef­fi­zi­ent Bauen 144 23,2 BEG Wohn­ge­bäu­de – Kre­dit (mit Til­gungs­zu­schuss) Effizienzhaus 80 13,7 BEG Wohn­ge­bäu­de – Kre­dit (mit Til­gungs­zu­schuss) Einzelmaßnahmen 0,3 BEG Wohn­ge­bäu­de – Zuschuss 171 10,6 Ener­gie­ef­fi­zi­ent Sanie­ren – Effizienzhaus 21 6,5 Ener­gie­ef­fi­zi­ent Sanie­ren – Einzelmaßnahmen 16 1,8 Ener­gie­ef­fi­zi­ent Sanie­ren – Ergänzungskredit 0,2 Ener­gie­ef­fi­zi­ent Sanie­ren – Zuschuss 117 1,0 Zwi­schen­sum­me 1.994 58,9 Gesamt 2.284 66,4

Anmer­kung: Beträ­ge unter 1 Mio Euro wer­den nicht angezeigt

Infor­ma­ti­ons­an­ge­bo­te des Landratsamtes

Wer ener­ge­ti­sche Maß­nah­men pla­nen oder dem­nächst in Angriff neh­men möch­te, kann sich bei den jeweils am Don­ners­tag­abend statt­fin­den­den Online-Vor­trä­gen des Arbeits­krei­ses Info-Offen­si­ve Kli­ma­schutz des Land­rats­am­tes Forch­heim bequem und kosten­frei über die rich­ti­ge Vor­ge­hens­wei­se, ener­gie­ef­fi­zi­en­tes Bau­en und Sanie­ren, ver­schie­de­nen Heiz­tech­ni­ken oder Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen infor­mie­ren: www​.Lra​-fo​.de/​k​l​ima, „Ter­mi­ne“.

Für wei­te­re Fra­gen zu den För­der­pro­gram­men, der recht­zei­ti­gen Antrag­stel­lung, den för­der­fä­hi­gen Kosten für bestimm­te Maß­nah­men an Bestands­ge­bäu­den oder zu den jewei­li­gen Umset­zungs­fri­sten kön­nen sich Inter­es­sier­te bei Bedarf an die Ener­gie-/För­der­mit­tel­be­ra­tung des Land­krei­ses Forch­heim wen­den. Einen ersten Über­blick über die För­der­pro­gram­me bie­tet auch unse­re För­der­mit­tel­über­sicht auf der Home­page des Land­rats­am­tes Forch­heim, zu fin­den unter www​.Lra​-Fo​.de/​K​l​ima „Ener­gie­in­for­ma­ti­on“, „För­der­mit­tel­über­sicht“.

Land­kreis geht mit gutem Bei­spiel voran

Die The­men spar­sa­mer und effi­zi­en­ter Umgang mit Ener­gie sowie die Nut­zung erneu­er­ba­rer Ener­gien ste­hen auch ganz oben bei den Kli­ma­schutz­be­mü­hun­gen des Land­krei­ses Forch­heim. Durch umfang­rei­che ener­ge­ti­sche Sanie­rungs­maß­nah­men an kreis­ei­ge­nen Lie­gen­schaf­ten, wie Schu­len und Ämter­ge­bäu­den, die teil­wei­se Umstel­lung auf Elek­tro-Dienst­fahr­zeu­ge oder die Prü­fung jedes anste­hen­den Kreis­tags­be­schlus­ses auf Kli­mare­le­vanz, ver­sucht der Land­kreis selbst mit gutem Bei­spiel vor­an­zu­ge­hen und sei­nen Bei­trag zu lei­sten, ergänzt Land­rat Her­mann Ulm.