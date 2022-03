Lud­wig: Für Frei­heit, Frie­den, Plu­ra­li­tät und Mensch­lich­keit ein­ste­hen – Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in der Regi­on zei­gen sich solidarisch

Seit Tagen lie­fern sich die rus­si­schen Trup­pen nun schon schwe­re Gefech­te mit den ukrai­ni­schen Ver­tei­di­gern. Die FREIE WÄH­LER Land­tags­frak­ti­on hat daher einen Zwölf-Punk­te-Plan mit Sofort­maß­nah­men ent­wickelt, um die Men­schen vor Ort bei der Bewäl­ti­gung der huma­ni­tä­ren Kata­stro­phe zu unter­stüt­zen. „Auf­grund des völ­ker­rechts­wid­ri­gen Über­falls auf die Ukrai­ne sehen wir uns an einem Schei­de­weg, wie wir unser Zusam­men­le­ben in Euro­pa zukünf­tig gestal­ten wol­len – als libe­ra­le Demo­kra­tie oder am Gän­gel­band von Auto­kra­ten. Wir als FREIE WÄH­LER sehen uns daher auf­ge­ru­fen, für unse­re Vor­stel­lun­gen von Frei­heit, Frie­den, Plu­ra­li­tät und Mensch­lich­keit ein­zu­ste­hen“, so der Kulmbach/​Wunsiedler Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Rai­ner Lud­wig nach der Son­der-Frak­ti­ons­sit­zung am gest­ri­gen Mon­tag (28.02.2022).

Jeder Staat in Euro­pa müs­se inner­halb sei­ner Gren­zen selbst über sein Schick­sal ent­schei­den kön­nen. Des­halb habe sich die FREIE WÄH­LER-Frak­ti­on zu Kurz­for­de­run­gen bezüg­lich des Kriegs im Osten ent­schlos­sen. „Unser erstes Augen­merk liegt ins­be­son­de­re dar­auf, die unrecht­mä­ßi­ge Aggres­si­on zu äch­ten und zu ver­ur­tei­len. Alle, die völ­ker­rechts­wid­rig Unheil, Tod und Elend über Mil­lio­nen von Men­schen brin­gen, müs­sen sich letzt­end­lich vor dem Men­schen­rechts­ge­richts­hof in Den Haag ver­ant­wor­ten“, so Ludwig.

„Das Recht auf Mensch­lich­keit und Demo­kra­tie ist stär­ker als alle Des­po­ten und Unrechts­re­gime die­ser Welt“, ergänzt der Vor­sit­zen­de der FW-Frak­ti­on im Baye­ri­schen Land­tag, Flo­ri­an Streibl. Dar­über hin­aus müs­se man sich auch ins­be­son­de­re um Flücht­lin­ge küm­mern und unbü­ro­kra­ti­sche Hil­fen in Aus­sicht stellen.

Auch in der Regi­on Kulmbach/​Wunsiedel zeig­ten sich die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Rah­men von Mahn­wa­chen soli­da­risch mit der lei­den­den ukrai­ni­schen Bevöl­ke­rung. „Sie set­zen ein Zei­chen gegen die­se abscheu­li­che Inva­si­on und die­sen hin­ter­häl­ti­gen Krieg von Putin“, so Rai­ner Lud­wig anläss­lich zahl­rei­cher Frie­dens-Demos in der Region.

Bern­hard Pohl, stell­ver­tre­ten­der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der und ver­tei­di­gungs­po­li­ti­scher Spre­cher für Fra­gen der Bun­des­wehr, erklärt: „Der mör­de­ri­sche Angriffs­krieg Russ­lands gegen die Ukrai­ne lehrt uns, dass wir die Bun­des­wehr durch geziel­te Inve­sti­tio­nen wie­der in einen Zustand brin­gen müs­sen, in dem sie ihrem Ver­tei­di­gungs­auf­trag und ihren Bünd­nis­ver­pflich­tun­gen unein­ge­schränkt nach­kom­men kann. Außer­dem müs­sen wir die von damals fal­sche Abschaf­fung der Wehr­pflicht end­lich zum Anlass neh­men, eine gesell­schaft­li­che Dis­kus­si­on mit dem Ziel der Ein­füh­rung einer all­ge­mei­nen Dienst­pflicht für jun­ge Män­ner und Frau­en zu führen.“

MdL Lud­wig wei­ter: „Putins Krieg gegen die Ukrai­ne ist ein Angriff auf unse­re euro­päi­schen Wer­te – auch bei uns in Bay­ern. Umso mehr sind wir auf­ge­for­dert, uns im System euro­päi­scher Demo­kra­tien klar an der Sei­te der Ukrai­ne zu posi­tio­nie­ren und ganz kon­kret zu helfen.“

Bay­ern ste­he dabei zur umfäng­li­chen Hil­fe bereit. „Wir haben uns in einer Son­der­frak­ti­ons­sit­zung inten­siv damit beschäf­tigt. Wir FREIE WÄH­LER im Baye­ri­schen Land­tag schrei­ben das Log­buch der baye­ri­schen Unter­stüt­zung – für die Geflo­he­nen eben­so wie für die gesam­te ukrai­ni­sche Gesell­schaft“, so Lud­wig abschließend.

Über­sicht der geplan­ten Sofort­maß­nah­men zum Her­un­ter­la­den (PDF, 120KB)