Aus­zu­bil­den­de beant­wor­ten Fra­gen von Schü­le­rin­nen und Schü­lern – EU-Jugend­bot­schaf­ter Ali Mahl­od­ji zu Gast

Mit einer digi­ta­len Berufs­in­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung gibt Scha­eff­ler Ein­blicke in die Aus­bil­dungs­an­ge­bo­te an sei­nen deut­schen Standorten.

Am Don­ners­tag, 3. März 2022, kön­nen sich Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Lehr­kräf­te, Eltern und alle Inter­es­sier­ten ganz ein­fach und bequem von zuhau­se oder unter­wegs zur digi­ta­len Aus­bil­dungs­ver­an­stal­tung anmelden:

www​.talents​con​nect​.com/​p​/​s​c​h​a​e​f​f​l​e​r​-​i​n​f​o​t​a​g​-​r​e​g​i​s​t​r​i​e​r​u​n​gen

Zwi­schen 16 Uhr und 18 Uhr beant­wor­ten Aus­zu­bil­den­de und Stu­die­ren­de live im Chat die Fra­gen der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer zu Aus­bil­dung und Stu­di­um. Vide­os und ein vir­tu­el­ler Rund­gang geben Ein­blicke in die Aus­bil­dung bei Scha­eff­ler und das umfang­rei­che Ange­bot an gewerb­lich-tech­ni­schen und kauf­män­ni­schen Beru­fen sowie über dua­le Stu­di­en­gän­ge. Wer der­zeit noch sucht, kann sich für den Start im Herbst die­ses Jah­res einen Aus­bil­dungs­platz sichern.

EU-Jugend­bot­schaf­ter Ali Mahl­od­ji moti­viert Schü­le­rin­nen und Schüler

Tama­ra, Han­nah und Mar­le­ne haben einen gro­ßen Teil der Inhal­te, dar­un­ter vie­le kur­ze Vide­os von ande­ren Aus­zu­bil­den­den, mit­ent­wickelt und sind beim digi­ta­len Berufs­in­fo­tag auch als Mode­ra­to­rin­nen mit dabei. „Wir sind davon über­zeugt, dass Scha­eff­ler ein tol­ler Aus­bil­dungs­be­trieb ist. Und das wol­len wir vor allem an Schü­le­rin­nen und Schü­ler wei­ter­ge­ben“, sagen die drei jun­gen Frau­en, die selbst gera­de Aus­zu­bil­den­de im zwei­ten Aus­bil­dungs­jahr sind oder kurz vor dem Abschluss ste­hen. Und sie freu­en sich auf einen span­nen­den Gast: Ali Mahl­od­ji wur­de als „Über­set­zer zwi­schen den Genera­tio­nen“ von der Euro­päi­schen Uni­on zum EU-Jugend­bot­schaf­ter auf Lebens­zeit ernannt. Unter dem Mot­to „Zukunft ist jetzt“ macht er Jugend­li­chen bei der digi­ta­len Aus­bil­dungs­ver­an­stal­tung Mut, an sich zu glau­ben. Er zeigt auf, wie sich die Arbeits­welt verändert hat und war­um es heu­te umso wich­ti­ger ist, die eige­nen Stärken zu ken­nen. Mahl­od­ji gibt Ein­blicke in sei­nen Wer­de­gang und schafft Zuver­sicht, dass jeder Mensch alles, was es braucht, in sich trägt.

An eini­gen deut­schen Scha­eff­ler-Stand­or­ten, bei­spiels­wei­se in Schwein­furt, Her­zo­gen­au­rach, Bühl und Höchstadt sind der­zeit noch Aus­bil­dungs­plät­ze frei. Für den Aus­bil­dungs­start im Herbst 2022 ist das Bewer­ber-Por­tal geöffnet.

Alle Infor­ma­tio­nen im Inter­net: www​.aus​bil​dung​-bei​-scha​eff​ler​.de.

