Die Medi­cal School REGIO­MED hat es sich seit 2016 zur Auf­ga­be gemacht künf­ti­ge Medi­zi­ne­rin­nen und Medi­zi­ner aus­zu­bil­den, um die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung in unse­rer länd­li­chen Regi­on auch in Zukunft sicher­zu­stel­len. Die Pio­nie­re des Stu­di­en­gangs been­den bald das Stu­di­um und ste­hen damit für die her­vor­ra­gen­de Leh­re an der Medi­cal School REGIO­MED. Ein Medi­cal School REGIO­MED eige­nes Skills Lab ermög­licht es, die Aus­bil­dung der Stu­die­ren­den noch pra­xis­na­her zu gestal­ten– hier­für erhält der Ver­bund auch Unter­stüt­zung von regio­na­len Spendern.

Bereits seit Sep­tem­ber 2016 wer­den ange­hen­de Medi­zi­ne­rin­nen und Medi­zi­ner bei REGIO­MED in Zusam­men­ar­beit mit der Uni­ver­si­tät Split aus­ge­bil­det. Ziel des Enga­ge­ments von REGIO­MED war von Beginn an, medi­zi­ni­sches Fach­per­so­nal für die Regi­on zu gewin­nen. Hier­für ist der Gesund­heits­ver­bund einen außer­ge­wöhn­li­chen Weg mit der Uni­ver­si­tät Split gegan­gen, da eine Koope­ra­ti­on mit einer deut­schen Hoch­schu­le kei­ne zufrie­den­stel­len­de Lösung zur Behe­bung des Medi­zi­ner­ma­n­gels in der Regi­on ver­sprach. Das Modell einer Koope­ra­ti­on mit einer aus­län­di­schen Uni­ver­si­tät ist hier­zu­lan­de nicht mehr unüb­lich, doch koope­riert REGIO­MED im Gegen­satz zu vie­len Kli­ni­ken expli­zit mit einer staat­li­chen Ein­rich­tung. Drei Jah­re erfolgt die Aus­bil­dung in medi­zi­ni­schen Grund­la­gen in Split, wei­te­re drei Jah­re sind die Stu­die­ren­den in den REGIO­MED-Ein­rich­tun­gen zur Pra­xis­leh­re. Nach nun­mehr sechs Jah­ren Lauf­zeit trägt der Ein­satz nun erst­mals Früch­te: im Herbst wird der erste Jahr­gang sein Stu­di­um been­den und vie­le der zukünf­ti­gen Ärz­tin­nen und Ärz­te möch­ten auch ihre Aus­bil­dung in der Regi­on fort­set­zen. „Ein ech­ter Erfolg für alle“ freut sich REGIO­MED-Haupt­ge­schäfts­füh­rer Alex­an­der Schmidt­ke. „An der Medi­cal School betei­li­gen sich neben den Ver­ant­wort­li­chen auch zahl­rei­che Lehr­be­auf­trag­te, die alle mit ihrem her­aus­ra­gen­den Enga­ge­ment nicht unwe­sent­lich dazu bei­getra­gen haben, dass wir nun eigens aus­ge­bil­de­te Nach­wuchs­ärz­tin­nen und ‑ärz­te für die Regi­on stel­len kön­nen.“ Vor­le­sun­gen und Semi­na­re fin­den in neu gestal­te­ten Räum­lich­kei­ten in Coburg und Lich­ten­fels statt, die prak­ti­sche Aus­bil­dung in Klein­grup­pen im gesam­ten REGIO­MED-Ver­bund und exter­nen Pra­xen. Auch ein enger Aus­tausch mit den Teams auf den Sta­tio­nen und in den Pra­xen sowie der direk­te Kon­takt mit den Dozen­tin­nen und Dozen­ten ist ein wich­ti­ges Kri­te­ri­um für eine hohe Qua­li­tät der aka­de­mi­schen Leh­re. Hier­für hat der Gesund­heits­ver­bund vie­le Maß­nah­men und Pro­jek­te in Eigen­in­itia­ti­ve investiert.

Der Lehr­be­trieb geht auch wäh­rend Coro­na wei­ter und REGIO­MED steht im Wett­be­werb um den ärzt­li­chen Nach­wuchs mit zahl­rei­chen wei­te­ren Anbie­tern. Um den Stu­die­ren­den die Aus­bil­dungs­in­hal­te noch bes­ser ver­mit­teln zu kön­nen errich­tet die Medi­cal School ein Skills Lab. Dies bie­tet die Mög­lich­keit unter der fach­kun­di­gen Anlei­tung von Dozen­tin­nen und Dozen­ten prak­ti­sche ärzt­li­che Fer­tig­kei­ten ver­schie­den­ster Fach­rich­tun­gen zu erler­nen und spe­zi­fi­sche Fer­tig­kei­ten festi­gen zu kön­nen. Hier­für wer­den Model­le und Simu­la­ti­ons­trai­ner ein­ge­setzt, damit die Stu­die­ren­den risi­ko­frei diver­se Fall­be­hand­lun­gen trai­nie­ren kön­nen. Die­se Art der Leh­re wird welt­weit in der medi­zi­ni­schen Aus­bil­dung ein­ge­setzt. Durch die groß­zü­gi­ge Spen­de der Mar­cus Som­mer SOM­SO Model­le GmbH hat das Skills Lab nun ein wei­te­res Expo­nat für die pra­xis­na­he Leh­re erhal­ten. „Mit den Model­len wer­den zahl­rei­che jun­ge Medi­zinan­wär­ter ihre Fähig­kei­ten testen und ver­bes­sern kön­nen. Sie legen damit eine wich­ti­ge Grund­la­ge für eine hoch­wer­ti­ge Pati­en­ten­ver­sor­gung“ zei­gen sich Lou­is-Bene­dikt Som­mer, Mar­cus Som­mer SOM­SO Model­le GmbH, und Chef­arzt Dr. Jörg Har­rer erfreut über die Mög­lich­kei­ten, die die Medi­cal School REGIO­MED den Stu­die­ren­den bietet.

Auch der näch­ste Medi­zi­ner-Jahr­gang steht gedank­lich schon in den Start­lö­chern. Nach Ende der Bewer­bungs­frist Mit­te Juni 2022 wird REGIO­MED im Herbst wie­der eine eige­ne Klas­se an die medi­zi­ni­sche Fakul­tät nach Split ent­sen­den und damit wie­der eine Rei­he poten­ti­el­ler Ärz­tin­nen und Ärz­te für die Regi­on gewin­nen. Auch die­se wer­den dann im Lau­fe der Aus­bil­dung von den Mög­lich­kei­ten des REGIO­MED Skills Lab pro­fi­tie­ren und ihre Hand­lungs­kom­pe­tenz ausbauen.