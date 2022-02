Schmet­ter­ling Tech­no­lo­gy prä­sen­tiert zahl­rei­che Wei­ter­ent­wick­lun­gen und neue Funk­tio­nen für einen opti­mier­ten Rei­se­ver­trieb: In der zwei­ten März­wo­che fin­det eine digi­ta­le Mes­se statt, auf der die Neue­run­gen der Schmet­ter­ling Tech­no­lo­gy-Lösun­gen vor­ge­stellt werden.

Kei­ne fron­ta­len Online-Vor­trä­ge – per­sön­li­che Gesprä­che wie bei Präsenz-Messe

Das Herz­stück einer jeden Mes­se besteht aus per­sön­li­chem Aus­tausch und indi­vi­du­el­len Ein­zel­ge­sprä­chen – das hat Schmet­ter­ling in das digi­ta­le Kon­zept über­nom­men: Neben einer gemein­sa­men Warm-Up-Ver­an­stal­tung kon­zen­triert sich das Exper­ten- und Bera­tungs­team in Ein­zel­ge­sprä­chen auf Kun­den und Inter­es­sen­ten, um indi­vi­du­ell auf Bedürf­nis­se und Fra­gen ein­zu­ge­hen. „Rei­ne Online-Vor­trä­ge, die fron­tal über unse­re Lösun­gen berich­ten, ver­mei­den wir bewusst. Unser Ziel ist es, wie auf einer Prä­senz-Mes­se auch, Face-to-Face-Gesprä­che zu füh­ren, wenn auch digi­tal. Wir wol­len unser Gegen­über ken­nen­ler­nen und direkt auf Fra­gen und Anlie­gen ein­ge­hen“, erklärt Ömer Kara­ca, Geschäfts­füh­rer und Tech­nik-Chef bei Schmet­ter­ling. An drei Tagen kön­nen Ein­zel­ter­mi­ne gebucht wer­den für Bera­tungs­ge­sprä­che, aber auch Ter­mi­ne zum Gespräch mit der Geschäfts- und Ver­triebs­lei­tung sind möglich.

Ver­zahn­te Work­flows und neue Kanä­le zur Kundenkommunikation

Der Strauß an Neue­run­gen bei Schmet­ter­ling Tech­no­lo­gy ist groß und bunt: Im Kern geht es bei allen Wei­ter­ent­wick­lun­gen und neu­en Fea­tures um eine ver­bes­ser­te Kun­den­kom­mu­ni­ka­ti­on und vor allem um neue Wege den Kun­den zu errei­chen und zu bin­den. Social Media spielt dabei eine gro­ße Rol­le. Die Omnich­an­nel-Lösung GO4IT für Schmet­ter­ling-Koope­ra­ti­ons­part­ner bie­tet in Kür­ze die auto­ma­ti­sier­te Bespie­lung der Platt­for­men Face­book und Insta­gram mit Rei­se­an­ge­bo­ten und Marketingaktionen.

Der Home­page-Mana­ger QUA­DRA kommt in drei neu­en Vari­an­ten, dar­un­ter eine Rund­um-Sorg­los-Lösung, die für die mei­sten Rei­se­bü­ros opti­mal ist, um mit wenig Zeit­auf­wand und Vor­kennt­nis­sen mit einer pro­fes­sio­nel­len, immer aktu­el­len Web­site in attrak­ti­vem Design zu punkten.

Auch an den Syste­men ARGUS und XENA wur­de kräf­tig gear­bei­tet und neue Schnitt­stel­len geschaf­fen: ARGUS bekommt eine Cloud-Tele­fon­an­la­ge die bei allen ein- und aus­ge­hen­den Anru­fen auto­ma­tisch die Kun­den­da­ten aus dem CRM anzeigt. Somit sind alle wich­ti­gen Daten bei der tele­fo­ni­schen Bera­tung auf einen Blick sofort zu sehen und die vol­le Auf­merk­sam­keit gilt dem Kun­den. Wei­ter­hin ist Kom­mu­ni­ka­ti­on über Whats­App direkt in ARGUS mög­lich. Das News­let­ter-Tool Cle­ver­Re­ach zieht die Emp­fän­ger eben­falls direkt aus ARGUS. XENA wird noch leich­ter und effi­zi­en­ter in der Bedienung.

Eine wei­te­re neue Schnitt­stel­le ver­bin­det paxlounge von pax­con­nect mit ARGUS und dem Reser­vie­rungs­sy­stem NEO. Dadurch ent­steht eine unschlag­ba­re Kom­bi­na­ti­on, die die Bera­tung im sta­tio­nä­ren Ver­trieb auf ein neu­es Level bringt und einen enor­men Nut­zen bei der Inter­ak­ti­on bei­der System­wel­ten bringt.

Auf den Punkt gebracht

Schmet­ter­ling holt sich regel­mä­ßig Feed­backs der Tech­nik­kun­den und Koope­ra­ti­ons­part­ner und im Ver­bund mit einem inno­va­ti­ven Tech­nik-Team Lösun­gen ent­ste­hen zu las­sen, die das Tor zu neu­en Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ka­nä­le öff­nen und Zeit­fres­ser im Arbeits­all­tag eli­mi­nie­ren. Alle Syste­me sind mit­ein­an­der ver­zahnt, sodass rei­bungs­lo­se Work­flows den Rei­se­bü­ro­all­tag leich­ter machen.

Die­se und wei­te­re Neu­ig­kei­ten kön­nen sich Inter­es­sier­te im exklu­si­ven Ein­zel­ter­min bei Spot­light zei­gen las­sen und prü­fen, wie deren Ein­satz den eige­nen Rei­se­ver­trieb verbessert.

