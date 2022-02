Nach zwei Jah­ren pan­de­mie­be­ding­ter Pau­se konn­ten in Hau­sen wie­der lang­jäh­ri­ge Akti­ve der Feu­er­wehr geehrt wer­den. Die Gemein­de unter Bür­ger­mei­ster Bernd Rup­pert hat­te dazu in die Hau­se­ner Mehr­zweck­hal­le zu einer Dienst­ver­samm­lung gela­den. Land­rat Dr. Her­mann Ulm ver­lieh im Namen des Frei­staa­tes Bay­ern eine Urkun­de für 40 Jah­re Ein­satz­dienst an Rai­ner Drum­mer, Mar­tin Heil­mann, Wen­de­lin Kup­fer und Her­bert Keme­th sowie für 25 Jah­re an Mar­kus Heilmann.

Wei­ter­hin zeich­ne­te Kom­man­dant Sieg­fried Iglhaut im Namen der Feu­er­wehr Hau­sen Wer­ner Heil­mann für 30 Jah­re, Micha­el Ismai­er und Mar­kus Wag­ner für 20 Jah­re und Marc Schnei­der, Jan Scholz sowie Niklas Weickert für 10 Jah­re akti­ve Dienst­zeit aus.

Kreis­brand­rat Oli­ver Fla­ke schloss sich im Namen des eben­falls anwe­sen­den Kreis­brand­mei­sters Wil­li­bald Hof­mann und der gesam­ten Land­kreis­füh­rung den Glück­wün­schen an und lob­te die hohe Moti­va­ti­on und Ein­satz­be­reit­schaft der Hau­se­ner Wehr.