Digi­ta­le Kom­pe­ten­zen für die Grundschule

Kin­der sind neu­gie­rig und wol­len ler­nen – gleich­zei­tig sind sie abhän­gig von Erwach­se­nen. Ist eine Lehr­kraft nicht tech­ni­kaf­fin, kann die Bereit­schaft von Kin­dern zum Erler­nen digi­ta­ler Kom­pe­ten­zen schnell aus­ge­bremst wer­den. Für Lehr­kräf­te und Lehr­amts­stu­die­ren­de, die sich in das The­ma „Daten“ ein­ar­bei­ten wol­len und Anre­gun­gen suchen, wie sie das The­ma an Kin­der im Grund­schul­al­ter ver­mit­teln kön­nen, hat die Uni­ver­si­tät Bam­berg nun einen Online-Kurs entwickelt.

Ab dem 1. März ist der Kurs „Data Liter­acy für die Grund­schu­le“ auf dem KI-Cam­pus, der Lern­platt­form für Künst­li­che Intel­li­genz, dau­er­haft ver­füg­bar. „Die zuneh­men­de Digi­ta­li­sie­rung aller Lebens­be­rei­che wird immer mehr auch Teil der kind­li­chen Erfah­rungs­welt. Ent­spre­chend wich­tig ist es, dass bereits in der Grund­schu­le ein Ver­ständ­nis für zen­tra­le The­men kind­ge­recht und in kon­kre­ten Kon­tex­ten ver­mit­telt wird“, sagt Kurs­lei­te­rin Prof. Dr. Ute Schmid von der Pro­fes­sur für Ange­wand­te Infor­ma­tik, ins­be­son­de­re Kogni­ti­ve Syste­me, der Uni­ver­si­tät Bam­berg. „Dazu gehört ein Ver­ständ­nis über die viel­fäl­ti­gen Arten von Daten – von Zah­len zu Tex­ten zu Bil­dern – und wie Daten im Com­pu­ter reprä­sen­tiert und algo­rith­misch ver­ar­bei­tet wer­den.“ Der Kurs bie­tet Lehr­kräf­ten einen nied­rig­schwel­li­gen Ein­stieg in das The­ma und gibt Anre­gun­gen für die kon­kre­te Umset­zung im Unterricht.

Der Kurs ist in Zusam­men­ar­beit mit Dr. Anja Gär­tig-Daugs von den Digi­ta­len Lehr-Lern-Labo­ren (DigiLL­abs) am Zen­trum für Leh­re­rin­nen- und Leh­rer­bil­dung (ZLB) und Prof. Dr. Rena­ta Szc­ze­pa­ni­ak, Lehr­stuhl­in­ha­be­rin für Deut­sche Sprach­wis­sen­schaft an der Uni­ver­si­tät Bam­berg, ent­stan­den. Die DigiLL­abs sind Orte des wis­sen­schaft­li­chen und prak­ti­schen Aus­tau­sches zu digi­ta­len Tech­ni­ken und Lehr-Lern-Set­tings. Sie bie­ten die Mög­lich­keit, die Nut­zung von Tech­nik, die Ver­mitt­lung und Erar­bei­tung von Lehr­in­hal­ten, das Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ver­hal­ten bei unter­schied­li­chen Lehr-Lern-Arran­ge­ments und Inter­ven­ti­ons­for­men direkt und medi­en­ge­stützt zu erpro­ben und kri­tisch ein­zu­ord­nen. DigiLL­abs wird durch die Initia­ti­ve BAY­ERN DIGI­TAL II und die Ober­fran­ken­stif­tung gefördert.

Der KI-Cam­pus bie­tet kosten­lo­se und offen lizen­zier­te Online-Kur­se, Vide­os und Pod­casts in unter­schied­li­chen The­men­fel­dern der Künst­li­chen Intel­li­genz. Als For­schungs- und Ent­wick­lungs­pro­jekt wird der KI-Cam­pus vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung (BMBF) geför­dert. Der Stif­ter­ver­band, das Deut­sche For­schungs­zen­trum für Künst­li­che Intel­li­genz (DFKI), das Has­so-Platt­ner-Insti­tut (HPI), NEO­COS­MO und das mmb Insti­tut ent­wickeln den KI-Cam­pus gemein­sam mit zahl­rei­chen Part­nern seit Okto­ber 2019.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Kurs unter: https://​ki​-cam​pus​.org/​c​o​u​r​s​e​s​/​d​l​g​r​u​n​d​s​c​h​u​l​e​-​o​f​u​b​2​021