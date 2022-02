OK, Begrif­fen!

Alle Viro­lo­gen sind jetzt in die Außen­po­li­tik gewech­selt und wer kein Ukrai­ne-Pro­fil­bild hat ist ein Nazi.

Wäh­rend tags­über der Krieg schockier­te, wur­de den­noch seit Don­ners­tag der Fasching zele­briert (man kann ja auch nicht immer nur ver­zich­ten)! Die gro­ßen Ver­an­stal­tun­gen fie­len zwar erneut ins Was­ser, dafür gab es aber zig „ille­ga­le“ Faschings­tän­ze im pri­va­ten Bereich! Den Ukrai­nern steht man dann wie­der am Mon­tag hilf­reich mit einem „Pray for …“-Bild­chen zur Sei­te und dann is a gut!

Auch für mich ist es aktu­ell nicht ein­fach eine Glos­se über nich­ti­ge The­men zu schrei­ben wäh­rend die gan­ze Welt mit Bild­chen und Kom­men­ta­ren glaubt die Welt ver­än­dern zu kön­nen! Lei­der ist die Tages­pres­se voll mit den schockie­ren­den Ereig­nis­sen und ich hab nun zum x‑ten mal mit dem Schrei­ben begon­nen, komm trotz­dem auf kei­nen grü­nen Zweig …

Wie­der wer­den für Bam­berg nur die Brücke und Coro­na in der Pres­se the­ma­ti­siert. Klausis Fake-Account lodert noch­mal kurz auf, die Sand­ker­wa wackelt ver­däch­tig und jeder Arti­kel wird von irgend­wel­chen Außen­mi­ni­stern mit „Es gibt ande­re Pro­ble­me“ kom­men­tiert, dasd als haupt­be­ruf­li­cher Schrei­ber­ling wohl sowie­so kei­nen Bock auf nen Post dei­nes Arti­kels hast!

Neu­es Zau­ber­mit­tel bald auch in Bamberg!

Wie das Impf­zen­trum die­se Woche mit­teil­te, kommt der neue Pro­te­in­impf­stoff jetzt auch in die Klein­stadt! Wie ver­miss ich mal wie­der eine Mel­dung a là „Der Zir­kus kommt in die Stadt“! – Statt­des­sen also die Mel­dung über besag­ten Pro­te­in­impf­stoff, der erst­mal nur einer Per­so­nen­grup­pe zugän­gig ist. Ich dach­te bei Pro­te­in gleich an Body­buil­der und Fit­ness­freaks, gemeint waren aber die Men­schen die in der Gesund­heits­bran­che tätig sind. Naja, dann halt wei­ter Eiweißshakes nachm Training.

Nach­fol­gen­den Absatz dann für alle Skep­ti­ker, kann aber ger­ne über­le­sen wer­den! Talk­ma­ster Lau­ter­bach sagt schon an was stimmt und was nicht!

Auf der Web­site wirbt der NOVA­VAX – der Ent­wick­ler des Impf­stoffs – mit jahr­zehn­te­lan­ger Erfah­rung bezüg­lich schwe­rer Krank­hei­ten wie RSV, Ebo­la, MERS und SARS. Aber laut Tages­schau han­delt es sich bei der Zulas­sung des COVID-19-Impf­stof­fes „Nuva­xo­vid“ um … TADA­AA! … „den ein­zi­gen Erfolg in der Konzerngeschichte“.

Sehr lesens­wert nach­zu­le­sen unter https://​www​.finan​zen​.net/​n​a​c​h​r​i​c​h​t​/​a​k​t​i​e​n​/​c​o​r​o​n​a​-​p​a​n​d​e​m​i​e​-​n​o​v​a​v​a​x​-​a​k​t​i​e​-​n​o​v​a​v​a​x​-​d​e​r​-​l​a​n​g​e​-​w​e​g​-​z​u​m​-​e​r​f​o​l​g​-​1​0​9​7​0​899

Glaubt man dem Bericht, dann stand Nova­vax wegen der zahl­rei­chen Impf­stoff-Fehl­ent­wick­lun­gen schon mal kurz vor der Pleite!

„Schau mer mal“ wür­de Becken­bau­er sagen, aber erfolg­reich ist was anderes …

3000 frei­wil­li­ge wer­den sich zur Abnah­me des neu­en Zau­ber­tranks schon in Bam­berg fin­den, mehr gibt’s vor­erst eh nicht!

In Wil­den­sorg scheint seit Weih­nach­ten eine Spen­den­ak­ti­on zu lau­fen. Hier muss man als Zei­chen sei­ner Güte ein­fach nur sein Auto auf den Geh­steig stel­len und schon darf man 55€ an den Staat spen­den. Ver­bo­ten ist das Geh­steig-Par­ken ja schon immer, aber Fin­ger­spit­zen­ge­fühl der ORD­NUNGS­HÜ­TER, auch hier wie­der Fehl­an­zei­ge! – Die mei­sten Anwoh­ner par­ken ja nicht aus Jux und Dol­le­rei auf dem Geh­steig! – Son­dern wis­sen, dass sie es damit ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mern leich­ter machen durch die Stra­ßen zu kom­men. Vor allem Feu­er­wehr und Müll­ab­fuhr konn­ten davon profitieren!

Hof­fent­lich wer­den die Spen­den in Selbst­ver­tei­di­gungs­kur­se für die Poli­zei inve­stiert! Vier Beam­te brauch­te es da ver­gan­ge­ne Woche zum Fixie­ren und Fest­neh­men eines Man­nes. Geschafft wur­de es dann mit dem Ergeb­nis: Vier dienst­un­fä­hi­ge Beam­te. War Chuck Nor­ris da der Geset­zes­bre­cher und hat Round­hou­se-Kicks verteilt?

Und an wel­chem The­ma kommt man auch wie­der nicht vor­bei … Rich­tig, die Par­ty-Brücke! Eine extra gegrün­de­te „Jun­ge Initia­ti­ve“ voll mit Par­tei­mit­glie­dern der Welt­ver­bes­se­rer wird sich hier wohl, über kurz oder lang, an den Pfla­ster­stei­nen fest­pap­pen, mit Pla­ka­ten und Kund­ge­bun­gen die Zugän­ge zur neu­en Gastro-Inno­va­ti­on blockie­ren und mit Absei­len von der Brücke alle Mühe geben damit die Pri­va­ti­sie­rung ihrer Par­ty-Hoch­burg bald wie­der ein Ende hat.

Also hier darf man echt gespannt sein wie sich das alles ent­wickelt, sobald das Wet­ter wie­der nach drau­ßen lockt! Ich freu mich drauf, wenn dann wie­der jeder ein­zel­ne Arti­kel in der Tages­pres­se davon han­delt und nicht mehr vom Krieg. Oder ich muss doch mal wie­der weg vom Inter­net und zurück zum Zei­tung­le­sen. Viel­leicht steht ja da mehr drinnen …

Der schlaue Spruch zum Schluss:

„Es ist unglaub­lich, wie­viel Geist in der Welt auf­ge­bo­ten wird, um Dumm­hei­ten zu beweisen.“

Fried­rich Hebbel