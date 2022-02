Land­ge­richt Bay­reuth eröff­net das Haupt­ver­fah­ren und bestimmt sie­ben Haupt­ver­hand­lungs­ter­mi­ne; Hin­wei­se für Medi­en­ver­tre­ter und Zuschau­er Mit Beschluss vom 7. Febru­ar 2022 hat die 1. Gro­ße Jugend­kam­mer des Land­ge­richts Bay­reuth das Haupt­ver­fah­ren im Fall des im Juli 2021 in Hein­ers­reuth getö­te­ten Neu­ge­bo­re­nen eröff­net. Zugleich hat die Vor­sit­zen­de der 1. Gro­ßen Jugend­kam­mer ins­ge­samt zehn Haupt­ver­hand­lungs­ter­mi­ne im Zeit­raum vom 25. März bis 29. April 2022 anberaumt.

Die Staats­an­walt­schaft Bay­reuth legt der zur Tat­zeit 19-jäh­ri­gen Ange­schul­dig­ten, die sich wei­ter in Unter­su­chungs­haft befin­det, zur Last, in der Nacht vom 17. auf den 18. Juli 2021 ein lebens­fä­hi­ges Mäd­chen, das sie kurz zuvor im Bade­zim­mer einer Hein­ers­reu­ther Woh­nung zur Welt gebracht hat­te, getö­tet zu haben, indem sie die­ses nach Durch­tren­nung der Nabel­schnur in Tötungs­ab­sicht in eine Pla­stik­ver­packung ein­wickel­te und in einen grau­en Müll­sack leg­te. Das Kind soll dar­auf­hin bin­nen kur­zer Zeit ver­stor­ben sein. Noch in der­sel­ben Nacht soll die Ange­schul­dig­te die Baby­lei­che in einer Müll­ton­ne des Anwe­sens in Hein­ers­reuth ent­sorgt haben.

Ins­ge­samt sind der­zeit zwan­zig Zeu­gin­nen und Zeu­gen zur Ver­neh­mung geladen.

Fer­ner wir­ken vier Sach­ver­stän­di­ge der Fach­rich­tun­gen foren­si­sche Psych­ia­trie, Gynä­ko­lo­gie und Rechts­me­di­zin an der Haupt­ver­hand­lung mit. Vom Ver­lauf der Beweis­auf­nah­me wird abhän­gen, ob bis zum 29. April 2022 ein Urteil erge­hen kann.

Auf­grund des zu erwar­ten­den Inter­es­ses der Öffent­lich­keit wur­den durch Ver­fü­gung der Vor­sit­zen­den der 1. Gro­ßen Jugend­kam­mer vom 7. Febru­ar 2022 geson­der­te Anord­nun­gen zur Siche­rung einer ord­nungs­ge­mä­ßen Durch­füh­rung der Haupt­ver­hand­lung unter Berück­sich­ti­gung der der­zeit gel­ten­den Maß­nah­men im Zusam­men­hang mit der Bewäl­ti­gung der Coro­na-Pan­de­mie getrof­fen. Eine Abschrift die­ser Ver­fü­gung ist die­ser Mit­tei­lung als wei­te­re Anla­ge angefügt.

Inso­fern wird ins­be­son­de­re auf die Gel­tung der sog. 3G-Regel, die Ver­pflich­tung zum durch­gän­gi­gen Tra­gen einer FFP2-Mas­ke, den aus­schließ­li­chen Zugang für Medi­en­ver­tre­ter und Zuschau­er über das Neben­trep­pen­haus des Gebäu­de­flü­gels Süd und die Beschrän­kun­gen der Raum­ka­pa­zi­tät sowie dies­be­züg­lich getrof­fe­ne Kol­li­si­ons­re­ge­lun­gen hingewiesen.

Fer­ner wird expli­zit dar­auf hin­ge­wie­sen, dass Bild- und Ton­auf­nah­men außer­halb des Sit­zungs­saals im Gerichts­ge­bäu­de und auf dem Grund­stück des Justiz­pa­la­stes Bay­reuth nur nach Geneh­mi­gung des Prä­si­den­ten des Land­ge­richts zuläs­sig sind.

Geneh­mi­gun­gen sind vor­ab zu beantragen.

Ter­min­über­sicht

Frei­tag 25. März 2022

Mon­tag 28. März 2022

Mitt­woch 30. März 2022

Don­ners­tag 31. März 2022

Mitt­woch 6. April 2022

Don­ners­tag 7. April 2022

Frei­tag 8. April 2022

Frei­tag 22. April 2022

Don­ners­tag 28. April 2022

Frei­tag 29. April 2022

Die Haupt­ver­hand­lungs­ter­mi­ne fin­den jeweils im Sit­zungs­saal 2.004 (Schwur­ge­richts­saal) im 2. OG des Justiz­pa­la­stes Bay­reuth, Wit­tels­ba­cher­ring 22, 95444 Bay­reuth, statt und begin­nen jeweils um 9:00 Uhr.