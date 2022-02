Frau Dr. med. Nata­lia Alex­an­dra Kon­rad wird ab sofort neben Frau Dr. Ingrid Löff­ler-Soria­no im haus­ärzt­li­chen MVZ in Seß­lach tätig sein. Bereits seit 2004 ist die in West­russ­land gebo­re­ne Kon­rad in der Regi­on behei­ma­tet. Nach zwölf Jah­ren als Lun­gen­fach­ärz­tin im Bezirks­kli­ni­kum Ober­main hat sie sich 2017 für die All­ge­mein­me­di­zi­ni­sche Wei­ter­bil­dung am REGIO­MED Kli­ni­kum Lich­ten­fels entschieden.

Die­se soge­nann­ten Wei­ter­bil­dungs­in­itia­ti­ven sol­len jun­gen Medi­zi­nern den Ein­stieg in den Haus­arzt­be­ruf erleich­tern. Durch eine abge­stimm­te und kol­le­gia­le Zusam­men­ar­beit zwi­schen Kli­nik­ärz­ten und nie­der­ge­las­se­nen Haus- und Fach­ärz­ten kön­nen die jun­gen Medi­zi­ner eine koor­di­nier­te Wei­ter­bil­dung aus einem Guss bekom­men. Vie­len Medi­zi­nern wird dadurch der Weg in die regio­na­le Nie­der­las­sung erleichtert.

Frau Dr. Kon­rad hat nach der abge­schlos­se­nen Wei­ter­bil­dung zur All­ge­mein­me­di­zi­ne­rin ihre Dok­tor­ar­beit zum The­ma „Radio­che­mo­the­ra­pie bei Bron­chi­al­kar­zi­nom“ bei Prof. Dr. Gra­ben­bau­er am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg begon­nen und Mit­te 2020 erfolg­reich pro­mo­viert. Nach zwei Jah­ren als Haus­ärz­tin in einer Cobur­ger Pra­xis wird sie nun die wich­ti­ge Arbeit des REGIO­MED MVZ Seß­lach mit unter­stüt­zen. „Als Haus­arzt bin ich erste Anlauf­stel­le für jed­we­des gesund­heit­li­che Pro­blem der Men­schen vor Ort. Ich emp­fin­de es als beson­ders ver­ant­wor­tungs­vol­le Auf­ga­be die Grund­ver­sor­gung sicher­zu­stel­len und bei Bedarf als Lot­se für die beste medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung mei­ner Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten zu fun­gie­ren“ beschreibt Frau Dr. Kon­rad ihre Inten­ti­on wei­ter­hin als Haus­ärz­tin in der Regi­on zu arbei­ten. „Zusam­men mit mei­ner Kol­le­gin Frau Dr. Löff­ler-Soria­no und dem Pra­xis­team freue ich mich auf mei­ne neue Auf­ga­be in Seßlach.“

Auch Bür­ger­mei­ster Maxi­mi­li­an Neeb zeigt sich glück­lich, dass die Pra­xis nun Unter­stüt­zung durch eine wei­te­re erfah­re­ne Ärz­tin erhält: „Ich freue mich, dass die ärzt­li­che Ver­sor­gung des Stadt­ge­bie­tes durch den Ein­satz von Frau Dr. Kon­rad im MVZ Seß­lach ver­bes­sert wird und wün­sche ihr für ihre Arbeit viel Spaß und alles Gute!“