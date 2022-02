Kunst­hand­wer­ker, Weih­nacht­li­ches und Geschen­ke beson­ders gefragt

Nach zwei Jah­ren ohne den tra­di­tio­nel­len Weih­nachts­markt auf dem Coburg Markt­platz, begin­nen jetzt die Pla­nun­gen und Vor­ar­bei­ten für die dies­jäh­ri­ge Weihnachtszeit.

„Um den Händ­lern, soweit das in unse­ren Mög­lich­kei­ten liegt, aus­rei­chend Zeit zu geben, um alle erfor­der­li­chen Vor­be­rei­tun­gen tref­fen zu kön­nen, wer­den bereits jeweils im ersten Halb­jahr die Ent­schei­dun­gen getrof­fen, wer mit wel­chem Ange­bot auf dem Weih­nachts­markt ver­tre­ten ist“, erläu­tert Orga­ni­sa­tor Frank Briesemeister.

„Durch Absa­gen, die uns bereits jetzt erreicht haben, sind in die­sem Jahr drei Buden wie­der frei gewor­den, für die wir auf die­sem Weg kurz­fri­stig Händ­ler suchen, die ihre Waren in Coburg anbie­ten möch­ten“, so Brie­se­mei­ster weiter.

Wich­tig hier­bei ist die Tat­sa­che, dass es sich dabei aus­schließ­lich um Ange­bo­te aus den Berei­chen Kunst­hand­werk, weih­nacht­li­che Ange­bo­te wie Deko­ra­ti­ons­ar­ti­kel, Christ­baum­schmuck oder Geschen­ke han­deln soll. Für die­ses Sor­ti­ment ist auf­grund der kurz­fri­sti­gen Absa­gen die Bewer­bungs­frist bis zum 1. April ver­län­gert wor­den. Für den Bereich Spei­sen und Geträn­ke endet die Bewer­bungs­frist gemäß den Richt­li­ni­en bereits am 1. März, „hier gibt es für den anste­hen­den Weih­nachts­markt aller­dings, wie auch in den Vor­jah­ren, aus­rei­chend Bewer­ber, so dass die Frist hier nicht ver­län­gert wird“, erklärt Frank Briesemeister.

Der Cobur­ger Weih­nachts­markt öff­net in die­sem Jahr nach aktu­el­lem Pla­nungs­stand zwi­schen dem 25. Novem­ber und 23. Dezem­ber sei­ne Pfor­ten. Die Buden sind dann täg­lich jeweils in der Zeit von 11 – 20 Uhr geöff­net, Stän­de mit Spei­sen und Geträn­ken müs­sen um 21.30 Uhr schließen.

Bei Inter­es­se kön­nen die form­lo­sen Bewer­bungs­un­ter­la­gen schrift­lich an Coburg Mar­ke­ting in der Herrn­gas­se 4 in Coburg geschickt wer­den (E‑Mail: frank.​briesemeister@​coburg.​de). Neben einer detail­lier­ten Beschrei­bung des gesam­ten Waren­an­ge­bots soll­te die Bewer­bung auch Fotos der Waren und Anga­ben zum benö­tig­ten Platz­be­darf beinhal­ten. Fra­gen beant­wor­ten die Orga­ni­sa­to­ren ger­ne per E‑Mail oder auch tele­fo­nisch unter 09561/89–8034.