Als sicht­ba­res Zei­chen der Soli­da­ri­tät mit der Ukrai­ne, die der­zeit das Ziel einer krie­ge­ri­schen Aggres­si­on Russ­lands ist, hat die Stadt Bay­reuth drei ukrai­ni­sche Staats­flag­gen gemein­sam mit der Euro­pa­fah­ne, der Flag­ge der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land sowie der Fah­ne mit dem Bay­reu­ther Stadt­wap­pen am La-Spe­zia-Platz gehisst. Außer­dem wird das Rat­haus am Luit­pold­platz über das bevor­ste­hen­de Wochen­en­de hin­weg in den Far­ben der ukrai­ni­schen Lan­des­flag­ge ange­strahlt. Die Beleuch­tungs­ak­ti­on beginnt am heu­ti­gen Frei­tag (25. Febru­ar) um cir­ca 18 Uhr. Zeit­gleich fin­det in der Bay­reu­ther Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße unter dem Mot­to „We stand with Ukrai­ne“ eine Soli­da­ri­täts­kund­ge­bung statt. „Wer glaubt, poli­ti­sche Kon­flik­te mit den Mit­teln der Gewalt lösen zu kön­nen, fällt zurück in die Zei­ten der Bar­ba­rei, von der wir glaub­ten, Euro­pa habe sie nach dem Ende des Zwei­ten Welt­kriegs end­gül­tig hin­ter sich gelas­sen“, betont Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger. Die aktu­el­le Mili­tär­in­ter­ven­ti­on Russ­lands in der Ukrai­ne sei völ­lig inak­zep­ta­bel. Sie ver­sto­ße nicht nur gegen inter­na­tio­na­les Recht, son­dern auch gegen die Prin­zi­pi­en der Huma­ni­tät, der Demo­kra­tie und des fried­li­chen Inter­es­sen­aus­gleichs mit den Mit­teln der Diplo­ma­tie. „Daher erklärt sich auch die Stadt Bay­reuth soli­da­risch mit den Men­schen in der Ukrai­ne, die der­zeit um ihr Leben und ihre Frei­heit kämp­fen. Selbst­ver­ständ­lich gilt die­se Soli­da­ri­tät auch für die etwai­ge Auf­nah­me von Flücht­lin­gen aus der Ukrai­ne in unse­rer Stadt.“