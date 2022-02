Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Rauch­ent­wick­lung in einer Senioreneinrichtung

Am Frei­tag, gegen 00:00 Uhr, wur­den Poli­zei und Feu­er­wehr zu einem Rauch­mel­de­alarm in ein Erlan­ger Senio­ren­ein­rich­tung geru­fen. Dort hat­te die 79-jäh­ri­ge Bewoh­ne­rin eine Rol­le Toi­let­ten­pa­pier über die Nach­tisch­lam­pe gelegt, um das Licht zu dim­men und schlief kurz dar­auf ein.

Durch die Hit­ze­ent­wick­lung began­nen das Toi­let­ten­pa­pier sowie die Lam­pe zu schmo­ren, was zu einer Rauch­ent­wick­lung im Zim­mer führte.

Glück­li­cher­wei­se löste der Rauch­mel­der aus, sodass durch das Pfle­ge­per­so­nal recht­zei­tig ein Not­ruf abge­setzt wer­den konnte.

Die Feu­er­wehr barg die79-Jäh­ri­ge aus ihrem Zim­mer gebor­gen. Durch das schnel­le Ein­grei­fen kamen kei­ne Per­so­nen zu Schaden.

Rad­fah­rer mit Bier­fla­sche in der Hand

Ein 31-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer erweck­te am frü­hen Frei­tag­mor­gen die Auf­merk­sam­keit einer Poli­zei­strei­fe, da er mit einer Bier­fla­sche in der Hand die Bay­reu­ther Stra­ße ent­lang fuhr.

Die Beam­ten hiel­ten den Rad­fah­rer zur Ver­kehrs­kon­trol­le an, dabei weh­te ihnen eine Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Der Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 2,02 Pro­mil­le. Dar­auf­hin muss­te sich der 31-Jäh­ri­ge einer Blut­ent­nah­me unterziehen.

Er muss sich nun wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Unfall­flucht

Bucken­hof – Am Frei­tag, den 18.02.2022, wur­de um die Mit­tags­zeit auf dem Park­platz des Ebl-Natur­kost­la­dens ein roter Klein­wa­gen der Fa. Car Sharing ange­fah­ren. Es ent­stand ein Scha­den im hin­te­ren Bereich der Bei­fah­rer­sei­te. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Wer dies­be­züg­lich Beob­ach­tun­gen gemacht hat oder sonst zur Ermitt­lung des Unfall­flüch­ti­gen bei­tra­gen kann, möge sich bit­te mit der PI Erlan­gen-Land, Tel.: 09131/760–514, in Ver­bin­dung setzen.

Ver­kehrs­un­fall

Ecken­tal – Am Mitt­woch, den 23.02.2022, ereig­ne­te sich in den Nach­mit­tags­stun­den auf der Staats­stra­ße 2236 ein Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Sat­tel­zug­ma­schi­nen mit Sat­tel­zu­g­an­hän­gern. Hier­bei kam es auf­grund der schma­len Fahr­bahn zu einer Berüh­rung der bei­den Zug­ma­schi­nen, wes­halb jeweils der Außen­spie­gel von der Fah­rer­sei­te beschä­digt wur­de. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Drei Autos in Unfall verwickelt

Her­zo­gen­au­rach. Am Don­ners­tag­abend, gegen 22:00 Uhr, waren in der Hans-Mai­er-Stra­ße drei Fahr­zeu­ge in einen Ver­kehrs­un­fall ver­wickelt. Ein 52-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer hat­te zwei Autos über­se­hen, die ver­kehrs­be­dingt ange­hal­ten hat­ten. Der Mann fuhr mit sei­nem Audi auf eines der Autos auf und schob die­ses auf den Vor­der­mann. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall nie­mand. Es ent­stand Sach­scha­den im vier­stel­li­gen Bereich.

In den Gegen­ver­kehr gefahren

Mün­chau­rach. Glimpf­lich ist ein Ver­kehrs­un­fall am Don­ners­tag, um kurz vor 18:00 Uhr, in Mün­chau­rach aus­ge­gan­gen. Ein 31-jäh­ri­ger VW-Fah­rer befuhr die König­stra­ße in Rich­tung Neun­dorf und kam aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che nach links auf die Gegen­fahr­bahn. Dort kol­li­dier­te er mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Maz­da, der in Rich­tung Her­zo­gen­au­rach fuhr. Ein hin­ter dem Maz­da fah­ren­der Fahr­zeug­füh­rer konn­te nur durch ein Aus­weich­ma­nö­ver einen wei­te­ren Zusam­men­stoß ver­hin­dern. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -