Haus­auf­ga­ben voll erledigt

Sei­ne Haus­auf­ga­ben im bis­he­ri­gen Win­ter­trai­ning mehr als erle­digt zu haben scheint Ham­mer­wer­fer Mer­lin Hum­mel (Kulmbach/​Stadtsteinach). Der 20jährige, gera­de der Jugend­klas­se ent­wach­se­ne Kader-Ath­let über­zeug­te bei einer kom­ple­xen Lei­stungs-Dia­gno­stik am IAT(Institut für ange­wand­te Trai­nings­wis­sen­schaf­ten) die ver­ant­wort­li­chen DLV-Trai­ner und lie­fer­te in zahl­rei­chen phy­si­schen Tests(zum Bei­spiel Sprung­kraft) neue Best­mar­ken. Bei einem eigens ange­setz­ten offi­zi­el­len Wett­kampf, der als Aus­schei­dung für den Euro­pa-Win­ter­wurf-Cup am 12./13.3. in Leiria/​Portugal galt, warf der Stu­dent bei eisi­gem Gegen­wind den 7,26kg-schweren Ham­mer auf die neue baye­ri­sche U23-Rekord­wei­te von 73,47 Meter. Mer­lin Hum­mel wird damit die deut­schen Far­ben an der por­tu­gi­si­schen Küste vetreten.