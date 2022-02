Lust auf Schwarz­wäl­der­kirsch, Obst­ku­chen mit Streu­seln, gedeck­ten Apfel­ku­chen und luf­tig-leich­te Bis­kui­trol­le? Immer don­ners­tags, erst­mals wie­der am 3. März, ver­wan­delt sich der Stadt­teil­treff Neu­es Katha­ri­nen­spi­tal beim wöchent­li­chen Kaf­fee­klatsch in ein gemüt­li­ches Kaf­fee­haus. Frisch gebrüh­ten Kaf­fee, Cap­puc­ci­no mit luf­ti­gem Milch­schaum und Tee und natür­lich gute Gesprä­che in gesel­li­ger Run­de gibt’s auch dazu. Man trifft sich zur klas­si­schen Kaf­fee­zeit ab 15 Uhr, Kaf­fee und Kuchen müs­sen selbst bezahlt wer­den. Besu­cher und Besu­che­rin­nen sind herz­lich willkommen!

Eine Vor­anmel­dung bei Quar­tiers­ma­na­ge­rin Mela­nie Schnei­der, Tele­fon (09191) 978 3775 ist sinn­voll, selbst­ver­ständ­lich wer­den die aktu­el­len Hygie­ne­re­geln eingehalten.