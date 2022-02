Bei ihrer kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung haben die Mit­glie­der des IHK-Gre­mi­ums Bay­reuth erneut Jörg Lich­ten­eg­ger, Geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter GMK GmbH & Co. KG in Bay­reuth, zu ihrem Vor­sit­zen­den gewählt. „Ich möch­te errei­chen, dass die Wirt­schaft in Stadt und Land­kreis Bay­reuth als wich­ti­ger Stand­ort­fak­tor sicht­bar und posi­tiv im Bewusst­sein der Men­schen, die hier leben und arbei­ten, ver­an­kert ist“, for­mu­lier­te Lich­ten­eg­ger sein Ziel.

Die Sit­zung fand auf­grund der Coro­na-Lage hybrid und unter 3G-Bedin­gun­gen im Lie­bes­bi­er statt. „Bei der IHK für Ober­fran­ken gibt es ein mehr­stu­fi­ges Wahl­ver­fah­ren“, erläu­tert IHK-Justi­zi­ar Ste­fan Cor­des. In einem ersten Schritt hat­ten die rund 9.200 wahl­be­rech­tig­ten Unter­neh­men aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth im Janu­ar die 40 Mit­glie­der des IHK-Gre­mi­ums Bay­reuth gewählt.

Bei der kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung muss­ten die­se nun die Vor­stand­schaft und die 18 Bay­reu­ther Mit­glie­der für die IHK-Voll­ver­samm­lung wäh­len. Die 85 Mit­glie­der der IHK-Voll­ver­samm­lung wäh­len schließ­lich im April das neue IHK-Prä­si­di­um. Als Stell­ver­tre­ter von Jörg Lich­ten­eg­ger wähl­te das IHK-Gre­mi­um Axel Gott­stein (Sigi­k­id H. Schar­rer & Koch GmbH & Co. KG, Mistel­bach), Oli­via Hof­mann (Job­trüf­fel GmbH, Bay­reuth), Dr. Micha­el Hohl (Dr. Micha­el Hohl Wirt­schafts­för­de­rungs­ge­sell­schaft mbH, Bay­reuth) und Alex­an­der Zahn (DES­KO GmbH, Bayreuth).

„In allen die Wirt­schaft betref­fen­den Fra­gen muss die IHK erster Ansprech­part­ner für die Poli­tik, die Uni­ver­si­tät und die Insti­tu­tio­nen in Stadt und Land­kreis Bay­reuth sein“, so Lich­ten­eg­ger. Gemein­sa­me Auf­ga­be sei es, die Attrak­ti­vi­tät des Wirt­schafts­stand­orts Bay­reuth wei­ter zu erhö­hen. Dazu gehö­re ein Vor­an­trei­ben der Digi­ta­li­sie­rung genau­so wie die Ver­bes­se­rung der Bahn­an­bin­dung Bayreuths.

18 Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter in die IHK-Voll­ver­samm­lung gewählt

Bei der Wahl der 18 Voll­ver­samm­lungs­mit­glie­der ent­fiel das Votum in der Wahl­grup­pe Indu­strie auf Jean Bils­heim (Jean Bils­heim Recy­cling GmbH, Bay­reuth), Axel Gott­stein, Libo­ri­us Gräß­mann (W. Mark­graf GmbH & Co KG Bau­un­ter­neh­mung, Bay­reuth), Andre­as Her­tel (HER­TEL & Co GmbH, Bay­reuth), Roland Pöhnl (utp umwelt­tech­nik pöhnl GmbH, Sey­bo­then­reuth) und Ste­fan Trassl (Sig­mund Lind­ner GmbH, War­men­stein­ach). In der Wahl­grup­pe Handel/​Tourismus wur­den Mar­kus Baum (Bau­ma­te­ria­li­en-Han­dels­ge­sell­schaft AG, Bay­reuth), Tat­ja­na Hartl (Tat­ja­na Hartl Hotel Hartl’s Lin­den­müh­le, Bad Berneck), Jörg Roß­berg (NKD Group GmbH, Bind­lach) und Alex­an­der Zahn gewählt.

Die Wahl­grup­pe Dienst­lei­stun­gen wird neben Jörg Lich­ten­eg­ger künf­tig ver­tre­ten durch Frank Auern­hei­mer (ERGO Bera­tung und Ver­trieb AG, Bay­reuth), Axel Bay­er­lein (BAY­ER­LEIN VER­WAL­TUNG GMBH & Co. KG, Bay­reuth), Jür­gen Dün­kel (VR Bank Bay­reuth-Hof eG, Bay­reuth), Oli­via Hof­mann, Ste­pha­nie Anna Koll­mer (Iko­pro­jekt GmbH, Bay­reuth), Anja Anto­nia­li-Leist­ner (Inge­nieur­bü­ro Leist­ner GmbH & Co. KG, Bay­reuth) und Anne­gret Schnick (Gedi­kom Gesund­heits­dienst­lei­stung Kom­mu­ni­ka­ti­on GmbH, Bayreuth).

Gabrie­le Hohen­ner, Haupt­ge­schäfts­füh­re­rin der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth, skiz­zier­te die wich­tig­sten Ergeb­nis­se der Wahl. Sie gra­tu­lier­te den Mit­glie­dern zu ihrer Neu- und Wie­der­wahl. „Es sind etli­che jun­ge Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer in die Ver­ant­wor­tung gekom­men. Von den 40 Mit­glie­dern des IHK-Gre­mi­ums ist genau die Hälf­te neu in die­sem Amt“, ergänz­te Lich­ten­eg­ger. „Die­se Mischung aus eta­blier­ten und jun­gen sowie gro­ßen und klei­nen Unter­neh­men aus allen Bran­chen ist span­nend. Das wird die Krea­ti­vi­tät im IHK-Gre­mi­um wei­ter erhö­hen – da bin ich mir sicher.“

In der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth enga­gie­ren sich rund 3.000 Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer oder lei­ten­de Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter ehren­amt­lich in den Gre­mi­en, der Voll­ver­samm­lung, den Fach­aus­schüs­sen oder im Prü­fungs­we­sen der Beruf­li­chen Bil­dung. 270 davon in den acht IHK-Gre­mi­en vor Ort.