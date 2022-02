Das Impf­zen­trum Hofer Land bie­tet erste Impf­ter­mi­ne für den Impf­stoff von Nova­vax an. Der erste Impf­ter­min am Frei­tag, den 04.03.2022 rich­tet sich zunächst an Per­so­nen, die von der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht nach § 20a IfSG betrof­fen und bis­lang unge­impft sind.

Die­ser Per­so­nen­kreis kann sich über das Call­cen­ter unter der Tele­fon­num­mer 09281/57–777 oder online unter www​.impf​zen​tren​.bay​ern für einen Impf­ter­min am Frei­tag, den 04.03.2022, anmel­den. Die Imp­fun­gen fin­den an die­sem Tag sowohl im Impf­zen­trum in Helm­brechts (10:15 – 14:15 Uhr und 15:00 – 17:30 Uhr) als auch in der Hofer Frei­heits­hal­le (von 11:00 – 17:00 Uhr) statt.

Imp­fun­gen ohne vor­he­ri­ge Anmel­dun­gen kön­nen nicht durch­ge­führt wer­den. Dar­über hin­aus fin­den in der Fol­ge­wo­che wei­te­re Impf­ter­mi­ne sowohl in Helm­brechts als auch in Hof statt. Die­ses Ter­mi­ne rich­ten sich an alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die eine Imp­fung mit dem Impf­stoff von Nova­vax wünschen.

Fol­gen­de Ter­mi­ne ste­hen aktu­ell zur Verfügung:

- Diens­tag, 08.03.2022, im Impf­zen­trum Helm­brechts (10:15 – 14:15 Uhr und 15:00 – 17:30 Uhr) sowie in der Frei­heits­hal­le Hof (11:00 – 17:00 Uhr)

– Don­ners­tag, 10.03.2022, im Impf­zen­trum Helm­brechts (10:15 – 14:15 Uhr und 15:00 – 17:30 Uhr)

Auch hier bedarf es einer vor­he­ri­gen Anmel­dung ent­we­der tele­fo­nisch (09281/57–777) oder online unter www​.impf​zen​tren​.bay​ern