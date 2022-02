B2, Abwech­seln­de nächt­li­che Sper­rung einer Fahr­spur und ein­zel­ner Ram­pen der Hoch­brücke Bay­reuth von Mon­tag, den 28.02.2022, bis Frei­tag, den 18.03.2022, wegen not­wen­di­ger Instand­set­zun­gen der Fahrbahnübergänge.

Die Außen­stel­le Bay­reuth der Nie­der­las­sung Nord­bay­ern der Auto­bahn GmbH des Bun­des lässt an der Hoch­brücke Bay­reuth in bei­den Fahrt­rich­tun­gen der Bun­des­stra­ße not­wen­di­ge Instand­set­zun­gen durch­füh­ren. Um den Ver­kehr mög­lichst wenig zu beein­träch­ti­gen, wur­den die Bau­fir­men beauf­tragt, die erfor­der­li­chen Arbei­ten immer nachts in der Zeit von 18 Uhr bis ca. 6 Uhr früh jeweils nur in einer Fahrt­rich­tung aus­zu­füh­ren. Die Arbei­ten wer­den vor­aus­sicht­lich bis zum 18. März dauern.

Die Sanie­rung der Brücke und die Sper­rung ein­zel­ner Ram­pen ist erfor­der­lich, da Schä­den an den Fahr­bahn­über­gän­gen besei­tigt wer­den müs­sen. Die­se Maß­nah­me dient auch als Vor­be­rei­tung der Fahr­bahn­über­gän­ge für einen spä­te­ren Ersatz­neu­bau und der Erhal­tung der Verkehrssicherheit.

Für die auf­tre­ten­den Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.