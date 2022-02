Ticket-Vor­ver­kauf für die letz­ten drei Heim­spie­le vor den Play­downs läuft

Rich­tig gute Stim­mung herrsch­te auf den Rän­gen der NETZSCH-Are­na bei den letz­ten Heim­spie­len unse­rer Sel­ber Wöl­fe. Vor allem gegen die Löwen Frank­furt wur­de unser Wolfs­ru­del vom ersten Bul­ly bis zum Schluss fre­ne­tisch ange­feu­ert und nach dem Spiel mit gro­ßem Applaus für die gezeig­te Lei­stung ver­ab­schie­det. So soll es auch in den letz­ten drei Heim­spie­len unse­rer Sel­ber Wöl­fe vor den anste­hen­den Ply­a­downs lau­fen: Das nun wie­der nahe­zu kom­plet­te Team soll sich ein­spie­len und dazu gehört auch der “7. Mann” auf den Rän­gen. Die Hür­den für den Zutritt in die NETZSCH-Are­na sind dabei denk­bar niedrig.

Vor­ver­kauf läuft ab sofort

Auch wenn die NETZSCH-Are­na theo­re­tisch mit einer höhe­ren Zuschau­er­ka­pa­zi­tät aus­ge­la­stet wer­den dürf­te, blei­ben wir wei­ter­hin frei­wil­lig bei einer Beschrän­kung auf 999 Zuschau­er, um den Bier­aus­schank zu ermög­li­chen. Abstand hal­ten wird emp­foh­len, ist aber kei­ne Pflicht. Des­halb dür­fen nun auch alle Inha­ber von Sitz­platz-Sai­son­kar­ten wie­der ihre ange­stamm­ten Plät­ze nut­zen. Selbst­ver­ständ­lich sind alle Sai­son- und VIP­Kar­ten wei­ter gül­tig. Die übri­gen Steh- und Sitz­plät­ze gehen als Tages­kar­ten in den frei­en Ver­kauf. Für Gäste­fans gibt es ein spe­zi­el­les Kar­ten­kon­tin­gent, wel­ches über den jewei­li­gen Gast-Club zur Ver­fü­gung gestellt wird. Tages­kar­ten für die kom­men­den Spie­le am

Frei­tag, 25.02.2022 um 19:30 Uhr gegen den EHC Freiburg

Sams­tag, 05.03.2022 um 19:30 Uhr gegen den ESV Kaufbeuren

Mon­tag, 07.03.2022 um 19:30 Uhr gegen die Töl­zer Löwen

sind ab sofort online unter https://​ver​selb​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts sowie bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk erhält­lich. Zudem wird auch die Abend­kas­se – sofern noch Tickets ver­füg­bar sind – öffnen.

Zugangs- und Hygieneregeln

Es gilt die 2G-Regel. Dies bedeu­tet, Zugang zur NETZSCH-Are­na erhal­ten alle, die entweder

einen 2G-Nach­weis vor­wei­sen (min­de­stens dop­pelt geimpft oder geimpft und genesen)

frei­en Ein­tritt gewäh­ren. Es muss ein Ticket gekauft wer­den, ein Impf- oder Test­nach­weis ist jedoch nicht erforderlich. Kin­der zwi­schen 6 und 13 Jah­ren erhal­ten auch ohne Imp­fung Zutritt.

Jugend­li­che zwi­schen 14 und 17 Jah­ren müs­sen die 2G-Regel wie Erwach­se­ne erfül­len, Aus­nah­me: Min­der­jäh­ri­ge Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die regel­mä­ßig in der Schu­le gete­stet wer­den, müs­sen neben der Ein­tritts­kar­te ledig­lich einen Schü­ler­aus­weis als Test­nach­weis vor­le­gen. Eine Imp­fung ist nicht erforderlich.

Es gilt FFP2-Mas­ken­pflicht auch am Platz. Die­se darf nur zum Ver­zehr von Spei­sen und Geträn­ken abge­nom­men werden.

Spei­sen der Metz­ge­rei Sand­ner, Geträn­ke von Kondrau­er und Bier­spe­zia­li­tä­ten von Lang Bräu wer­den verkauft.

Bei der Ein­lass­kon­trol­le sind fol­gen­de Doku­men­te vorzuzeigen: