Unter den gege­be­nen Umstän­den müs­sen wir die Tour­nee „OTTO – Live“ im Jahr 2022 lei­der aus­fal­len las­sen. Nach­dem wir die Tour­nee bereits von 2021 auf 2022 ver­schie­ben muss­ten, sehen wir uns trotz der aktu­el­len Locke­run­gen dazu gezwun­gen, die rund 86 Shows in ins­ge­samt fünf euro­päi­schen Län­dern abzusagen.

Die aktu­el­len Maß­nah­men, die unter­schied­li­chen Ver­ord­nun­gen und Bestim­mun­gen von Euro­pa wie in den Bun­des­län­dern, garan­tie­ren kei­ne Pla­nungs­si­cher­heit, die für die Durch­füh­rung einer Tour die­ser Grö­ßen­ord­nung unver­zicht­bar wäre. Lachen auf Abstand, Sin­gen mit Mas­ken, Fei­ern mit ange­zo­ge­ner Spaß­brem­se – das wären gera­de für eine OTTO-Show kei­ne guten Vor­aus­set­zun­gen. Auch eine Ver­schie­bung der Tour­nee um ein wei­te­res Jahr ist aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den nicht umsetz­bar. Vie­le Kon­zert­hal­len sind für die kom­men­den Jah­re nahe­zu aus­ge­bucht. Zudem steckt hin­ter jeder ein­zel­nen Show ein immenser orga­ni­sa­to­ri­scher und per­so­nel­ler Aufwand.

Besu­che­rin­nen und Besu­cher um ein wei­te­res Jahr zu ver­trö­sten und dann womög­lich ent­täu­schen zu müs­sen, erscheint uns unzu­mut­bar. Aus all die­sen Grün­den haben wir uns nach sorg­fäl­ti­ger Über­le­gung und end­lo­sen Dis­kus­sio­nen schwe­ren Her­zens dazu ent­schlos­sen, alle Shows für 2022 abzu­sa­gen. Es tut uns leid für alle Ver­an­stal­te­rin­nen und Ver­an­stal­ter, für sämt­li­che Hel­fe­rin­nen und Hel­fer vor und hin­ter der Büh­ne und vor allem für die vie­len treu­en OTTO Fans. Wir sind untröst­lich und möch­ten zuletzt beto­nen, dass wir, sobald eine Nor­ma­li­sie­rung der Lage und Pla­nungs­si­cher­heit in Sicht sind, an einer neu­en Tour­nee mit Otto arbei­ten wer­den. Gera­de Otto ist es ein gro­ßes Anlie­gen, wie­der vor sei­nen Fans ste­hen zu kön­nen und mit ihnen zu sin­gen, zu lachen und zu fei­ern. Denn der Applaus und die Nähe zu sei­nem Publi­kum sind für Otto das Größte.

Freu­en wir uns auf bes­se­re Zei­ten, wenn es wie­der heißt: OTTO – live! Erwor­be­ne Tickets kön­nen ab dem 21. Febru­ar 2022 bei der jewei­li­gen VVK-Stel­le zurück­ge­ge­ben werden.

Kun­din­nen und Kun­den von even­tim kön­nen fol­gen­den Link nut­zen: https://​www​.even​tim​.de/​h​e​l​p​/​u​p​d​a​t​es/