Unter dem Mot­to „So schmeckt die Frän­ki­sche Schweiz“ hat die Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz einen Bio-Ein­kaufs­füh­rer ver­öf­fent­licht. Der Bio- Ein­kaufs­füh­rer ist in den ersten bei­den Pro­jekt­jah­ren ent­stan­den und liegt jetzt in gedruck­ter Form vor. Der Bio-Ein­kaufs­füh­rer zeigt deut­lich, wel­che Viel­falt an regio­na­len und öko­lo­gisch erzeug­ten Pro­duk­ten man in der Frän­ki­schen Schweiz kau­fen kann und möch­te für Verbraucher*innen, Produzent*innen und Ladenbetreiber*innen einen Mehr­wert schaf­fen. Auch wenn mitt­ler­wei­le vie­le Super­märk­te und Dis­coun­ter eine Aus­wahl an regio­na­len Bio-Erzeug­nis­sen anbie­ten, möch­te die Öko-Modell­re­gi­on ins­be­son­de­re den Anbieter*innen eine Platt­form bie­ten, die sich – abseits der Mas­sen­pro­duk­ti­on – auf die regio­na­le Erzeu­gung von Bio-Lebens- und Genuss­mit­teln spe­zia­li­siert haben.

Das hoch­wer­ti­ge Ange­bot reicht von Gemü­se und Obst über Honig bis hin zu Fleisch- und Milch­pro­duk­ten. 46 Betrie­be aus den 29 Mit­glieds­ge­mein­den sowie 13 Betrie­be aus dem direk­ten Umland der Öko-Modell­re­gi­on sind im Ein­kaufs­füh­rer geli­stet. Die Anbie­ter bie­ten Pro­duk­te bei denen sie Wert auf Öko­lo­gie und Nach­hal­tig­keit legen. Durch den Kauf von regio­na­len Bio-Pro­duk­ten wird die regio­na­le Wert­schöp­fung gestärkt und die Arten­viel­falt und das Kli­ma geschützt. Ein akti­ver Bei­trag zum Erhalt unse­rer Hei­mat! Der Ein­kaufs­füh­rer liegt bei den Gemein­den und Bio-Betrie­ben aus und ist auch im Inter­net abruf­bar über die Home­page der Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz unter www​.oeko​mo​dell​re​gio​nen​.bay​ern/​f​r​a​e​n​k​i​s​c​h​e​-​s​c​h​w​e​i​z​/​i​n​fos