Am mor­gi­gen Sams­tag, den 26.02.2022, wol­len die Grü­ne Jugend KV Hof, die Jusos Hoch­fran­ken und die JuLis Hoch­fran­ken auf den Kriegs­aus­bruch in der Ukrai­ne mit einer stil­len Demo am Kugel­brun­nen in der Hofer Innen­stadt reagie­ren. Die Demo beginnt um 17 Uhr und soll ohne Reden aus­kom­men, im Vor­der­grund möch­ten die poli­ti­schen Jugend­ver­bän­de das Geden­ken an die Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner in Kriegs- und Flucht­si­tua­tio­nen stellen.

Lisa Bun­zel, wel­che die Initi­al­zün­dung für die Demo gab, sieht einen kla­ren ver­ant­wort­li­chen: „Putin hat unter absur­den Vor­wän­den die mili­tä­ri­schen Angrif­fe auf die Ukrai­ne ver­an­lasst. Die Men­schen in Euro­pa die Ukrai­ne wol­len die­sen Krieg nicht, genau­so wenig wie vie­le aus Russland.“

Auch Luca Scheu­ring, Mit­or­ga­ni­sa­tor und aktiv bei den loka­len Jusos, sieht die Fron­ten klar gezo­gen: „Putin hat Angst der wach­sen­de Fun­ken der Demo­kra­tie im Osten Euro­pas könn­te auf Russ­land über­sprin­gen. Um sei­ne eige­ne Macht zu sichern, hat er des­halb den größ­ten Krieg in Euro­pa seit fast 80 Jah­ren in Kauf genom­men. Dem gilt es jetzt ein Maxi­mum an euro­päi­scher Soli­da­ri­tät und Geschlos­sen­heit ent­ge­gen­zu­set­zen.“ Auch die Jun­gen Libe­ra­len Hoch­fran­ken wer­den ver­tre­ten durch Ihren Vor­sit­zen­den Felix Mül­ler Flag­ge zei­gen und rufen zur Teil­nah­me auf.

Flag­ge zei­gen sei laut Bun­zel bei der Demo aus­drück­lich erlaubt: „Schil­der, Ban­ner und Flag­gen sind erwünscht. Ver­ges­sen Sie aber bit­te auch Ihre FFP2-Mas­ke nicht und hal­ten Sie sich an den 1,5m-Abstand.“ Da es sich um einen stil­len Pro­test han­delt, soll es kei­ne Kund­ge­bung mit Mikro­fon und Laut­spre­cher geben. Im Vor­der­grund wol­len die Initia­to­ren kei­ne Reden, son­dern die Soli­da­ri­tät mit den Men­schen in der Ukrai­ne stellen.