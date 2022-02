Wolfs­du­ell im Vorwerk

Unse­re Sel­ber Wöl­fe erwar­ten am Frei­tag um 19:30 Uhr die Frei­bur­ger Wöl­fe in der NETZSCH-Are­na. Am Sonn­tag rei­sen unse­re Jungs dann nach Hes­sen zum EC Bad Nau­heim. Bei­de Par­tien wer­den live bei Spra­de TV sowie in der Radio Euro­herz Eis­zeit über­tra­gen. Für das Heim­spiel am Frei­tag gibt es noch Tages­tickets im Vor­ver­kauf unter https://​ver​selb​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts sowie bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk. Auch die Abend­kas­se wird öffnen.

Form­kur­ve

Noch suchen unse­re Sel­ber Wöl­fe nach Kon­stanz und vor allem nach der Leich­tig­keit vor dem Tor. Einer sehr star­ken Lei­stung gegen den Tabel­len­füh­rer Löwen Frank­furt am Mon­tag zu Hau­se in der NETZSCH-Are­na folg­te ein eher durch­wach­se­ner Auf­tritt beim Tabel­len­nach­barn Weiß­was­ser ohne eige­nen Tor­er­folg. Was wei­ter­hin posi­tiv stimmt ist, dass unser Wolfs­ru­del sich durch­aus genug Tor­chan­cen erar­bei­tet. Allei­ne bei den Lau­sit­zer Füch­sen stand jedoch drei oder vier­mal das Tor­ge­stän­ge im Weg. Aber auch das man­geln­de Selbst­ver­trau­en ist erkenn­bar: Zu oft wird noch nach dem ver­meint­lich bes­ser postier­ten Neben­mann gesucht, anstatt ein­fach mal sel­ber den Abschluss zu neh­men. Hier muss der Kno­ten noch Plat­zen, wenn unse­re Wöl­fe im Abstiegs­kampf erfolg­reich sein wollen.

Sta­ti­stik

Zwei Nie­der­la­gen und einen Sieg gab es für unse­re Sel­ber Wöl­fe gegen den EHC Frei­burg in die­ser Saison.

Unser Team wird am Frei­tag alles dafür tun, sich das so drin­gend benö­tig­te Erfolgs­er­leb­nis abzu­ho­len und den Ver­gleich gegen die Breis­gau­er um ihren Tops­corer Tyson McLel­lan aus­ge­gli­chen zu gestal­ten. Frei­burg ran­giert aktu­ell auf Rang 8 der Tabelle.

Außer in der Vor­be­rei­tung konn­te unser Wolfs­ru­del gegen die Roten Teu­fel Bad Nau­heim in die­ser Sai­son nichts Zähl­ba­res mit­neh­men, wenn die Ergeb­nis­se auch teil­wei­se knapp aus­fie­len. Die letz­te Par­tie in der NETZSCH-Are­na ging mit 2:1 Toren an die Hes­sen. Der Tabel­len­vier­te kämpft aktu­ell noch um das Heim­recht in den Play­offs und hat somit an unse­re Wöl­fe auch nichts zu verschenken.

Lin­eup

Head­coach Hohen­ber­ger muss wei­ter auf die bei­den Lang­zeit­aus­fäl­le Gare und Boi­ar­chi­nov sowie auf Lilik, der sich inzwi­schen im Return-to-Hockey-Pro­gramm befin­det, ver­zich­ten. Zudem wird zumin­dest am Frei­tag Wei­de­kamp geschont. Er labo­riert an einer leich­ten Bles­sur. Für ihn wird Spie­wok in den Kader aufrücken.

Außer­dem wird Wolt­mann aus­set­zen und ver­mut­lich für den Höchstadter EC auf­lau­fen. Sei­nen Platz im Wöl­fe-Lin­eup wird Nau­mann einnehmen.

Zugangs- und Hygieneregeln

Es gilt die 2G-Regel. Dies bedeu­tet, Zugang zur NETZSCH-Are­na erhal­ten alle, die entweder

einen 2G-Nach­weis vor­wei­sen (min­de­stens dop­pelt geimpft oder geimpft und genesen)

Kin­dern unter 6 Jah­ren kön­nen wir kei­nen frei­en Ein­tritt gewäh­ren. Es muss ein Ticket gekauft wer­den, ein Impf- oder Test­nach­weis ist jedoch nicht erforderlich.

frei­en Ein­tritt gewäh­ren. Es muss ein Ticket gekauft wer­den, ein Impf- oder Test­nach­weis ist jedoch nicht erforderlich. Kin­der zwi­schen 6 und 13 Jah­ren erhal­ten auch ohne Imp­fung Zutritt.

Jugend­li­che zwi­schen 14 und 17 Jah­ren müs­sen die 2G-Regel wie Erwach­se­ne erfül­len, Aus­nah­me: Min­der­jäh­ri­ge Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die regel­mä­ßig in der Schu­le gete­stet wer­den, müs­sen neben der Ein­tritts­kar­te ledig­lich einen Schü­ler­aus­weis als Test­nach­weis vor­le­gen. Eine Imp­fung ist nicht erforderlich.

Es gilt FFP2-Mas­ken­pflicht auch am Platz. Die­se darf nur zum Ver­zehr von Spei­sen und Geträn­ken abge­nom­men werden.

Spei­sen der Metz­ge­rei Sand­ner, Geträn­ke von Kondrau­er und Bier­spe­zia­li­tä­ten von Lang Bräu wer­den verkauft.

Bei der Ein­lass­kon­trol­le sind fol­gen­de Doku­men­te vorzuzeigen: