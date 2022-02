Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

57-Jäh­ri­ger fährt unter Alkoholeinfluss

LAU­TER­TAL, UNTER­LAU­TER, LAND­KREIS COBURG. Mit einem Alko­hol­wert von 1,2 Pro­mil­le war am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 57-Jäh­ri­ger mit sei­nem Auto im Gemein­de­ge­biet von Lau­ter­tal unterwegs.

Bei einer Kon­trol­le um 15:10 Uhr in der Cobur­ger Stra­ße weh­te den Beam­ten bei der Kon­trol­le eine Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Dies führ­te wie­der­um zu einem Alko­test, der den Wert von 1,2 Pro­mil­le ergab. Nach der Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt ord­ne­ten die Cobur­ger Poli­zi­sten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Gegen den 57-Jäh­ri­gen wird wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ermittelt.

28-Jäh­ri­ge kommt mit Fahr­zeug von Stra­ße ab

MEE­DER, St2205, LAND­KREIS COBURG. Eine leicht ver­letz­te Auto­fah­re­rin und min­de­stens 10.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Mitt­woch­mor­gen auf der Staats­stra­ße 2205 im Gemein­de­ge­biet Meeder.

Eine 28-Jäh­ri­ge kam von Bei­ers­dorf in Rich­tung Wie­sen­feld fah­rend mit ihrem Hyun­dai nach rechts von der Stra­ße ab und über­schlug sich neben der Fahr­bahn in einem Feld. Die Frau aus Bam­berg konn­te sich selbst aus dem Fahr­zeug befrei­en. Der Ret­tungs­dienst brach­te sie mit leich­ten Ver­let­zun­gen vor­sorg­lich in die Not­auf­nah­me des Cobur­ger Kli­ni­kums. Am Fahr­zeug der Unfall­ver­ur­sa­che­rin ent­stand Total­scha­den in Höhe von min­de­stens 10.000 Euro. Das Fahr­zeug muss­te von einem Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den. Die Cobur­ger Poli­zei nahm einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Sturz­be­trun­ken mit 16 Ton­ner in die Leitplanke

Mee­der / A 73. Am gest­ri­gen Mitt­woch, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 46jähriger tsche­chi­scher Staats­bür­ger mit sei­nem Lkw die A 73, von Röden­tal kom­mend, in Rich­tung Süden. Kurz nach­dem er auf die Auto­bahn auf­ge­fah­ren war, ver­lor er auf gera­der Strecke die Kon­trol­le über sei­nen 16 Ton­ner und streif­te die rech­te Außen­schutz­plan­ke. Ein dahin­ter fah­ren­der Pkw wur­de dabei von umher­flie­gen­den Tei­len getrof­fen und beschä­digt. Auf­grund eines mensch­li­chen Bedürf­nis­ses muss­te der Lkw-Fah­rer danach am Park­platz „Cobur­ger Forst“ abfah­ren. Dort konn­te er von Zeu­gen bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten wer­den. Durch die kurz dar­auf ein­tref­fen­de Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei konn­te schnell der Grund für die unsi­che­re Fahr­wei­se fest­ge­stellt wer­den. Ein durch­ge­führ­ter Alko­hol­test bei dem sicht­bar betrun­ke­nen Tsche­chen ergab einen Wert von über zwei Pro­mil­le. Der 46jährige muss­te sich dar­auf­hin einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Wei­ter wur­de ihm für das Gebiet der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land die Fahr­erlaub­nis ent­zo­gen und er muss­te einen Geld­be­trag hin­ter­le­gen, um die Durch­füh­rung des fol­gen­den Straf­ver­fah­rens sicher­zu­stel­len. Bei dem Unfall ent­stand ein Sach­scha­den von fast 6000 Euro. Ver­letzt wur­de zum Glück niemand.

Durch schnel­les Ein­grei­fen Schlim­me­res verhindert

Mee­der / A 73. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 52jähriger aus dem Land­kreis Coburg mit sei­nem Lkw die A 73 in Rich­tung Eis­feld. Kurz nach Dros­sen­hau­sen bemerk­te er im Rück­spie­gel eine star­ke Rauch­ent­wick­lung an sei­nem Fahr­zeug, wes­halb er sei­nen 26 Ton­ner auf dem Stand­strei­fen zum Ste­hen brach­te. Hier muss­te er fest­stel­len, dass ein Rei­fen an der Hin­ter­ach­se lich­ter­loh brann­te. Durch den sofor­ti­gen Ein­satz von meh­re­ren Feu­er­lö­schern, die auch durch ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer bereit­ge­stellt wur­den, konn­te ein Über­grei­fen der Flam­men auf das gesam­te Fahr­zeug ver­hin­dert wer­den. Die ver­stän­dig­ten Feu­er­weh­ren muss­ten zum Glück nicht mehr aktiv ein­grei­fen, sicher­ten jedoch die Gefah­ren­stel­le auf der Auto­bahn ab, bis der Lkw not­dürf­tig wie­der soweit fahr­be­reit gemacht wer­den konn­te, dass er an der näch­sten Aus­fahrt die Auto­bahn ver­las­sen konn­te. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 2000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Auto ange­fah­ren

Kro­nach – In der Zeit von Diens­tag, 18.00 Uhr auf Mitt­woch, 06.00 Uhr park­te ein PKW-Fah­rer sei­nen VW Golf in der Pfähl­an­ger­stra­ße in Kro­nach auf einen dor­ti­gen Park­platz. Durch einen bis dato unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer wur­de das Auto ange­fah­ren und im Bereich der Fah­rer­sei­te beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te dar­auf­hin. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Scha­dens­träch­ti­ger Verkehrsunfall

Kro­nach- zu einem Unfall mit Ver­letz­ten und einen hohen Sach­scha­den kam es am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, gegen 16.20 Uhr mit drei betei­lig­ten Fahr­zeu­gen. Der Fah­rer eines VW befuhr zum Unfall­zeit­punkt die Bun­des­stra­ße B85 in nörd­li­cher Rich­tung. Kurz vor Gun­dels­dorf muss­te die­ser ver­kehrs­be­dingt sein Fahr­zeug stark abbrem­sen. Ein nach­fol­gen­der PKW Fah­rer erkann­te dies noch recht­zei­tig und konn­te sei­nen Sko­da abbrem­sen. Der wie­der­um fol­gen­de Fah­rer eines Audis erkann­te die Situa­ti­on aller­dings zu spät, fuhr auf den Sko­da auf und schob die­sen noch auf den VW. Alle drei Unfall­be­tei­lig­ten wur­den leicht ver­letzt und muss­ten in das Kran­ken­haus ver­bracht wer­den. Die Unfall­fahr­zeu­ge waren alle­samt nicht mehr fahr­fä­hig und wur­den abge­schleppt. Der ent­stan­de­ne Gesamtsach­scha­den beläuft sich auf etwa 32.500 Euro.

Drei­ster Betrugsversuch

Kro­nach – Eine Dame ent­nahm aus der Waren­aus­la­ge in einem Kauf­haus am Hus­si­ten­platz in Kro­nach am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, gegen 09.00 Uhr einen Geld­beu­tel im Wert von 25,99 Euro. Mit einem alten Kas­sen­zet­tel in Höhe von 10 Euro, wel­cher von einem Ein­kauf eines Geld­beu­tels vom Vor­tag stamm­te, woll­te die Frau den beschrie­be­nen Geld­beu­tel umtau­schen. Der Schwin­del flog auf, da an dem höher­wer­ti­ge­ren Geld­beu­tel noch die Waren­si­che­rung ange­bracht war. Wei­ter­hin wur­de durch das Per­so­nal erkannt, dass das Objekt der Begier­de weit­aus teu­rer als 10 Euro war.

Warn­bar­ke beschädigt

Mit­witz – In der Zeit vom Diens­tag, 08.00 Uhr auf Mitt­woch, 08.00 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter eine Warn­bar­ke in der Anger­stra­ße in Stein­ach a.d. Stein­ach. Der Gemein­de Mit­witz ist ein Scha­den in Höhe von 150 Euro entstanden.

Nach Unfall geflüchtet

Kro­nach – Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, in der Zeit von 09.40 Uhr bis 10.25 Uhr park­te der Fah­rer eines Daim­lers sei­nen PKW in der Schwe­den­stra­ße in Kro­nach, im Bereich eines dor­ti­gen Foto­ge­schäfts. Als der Geschä­dig­te wie­der zu sei­nem Fahr­zeug kam, musst er fest­stel­len das sein Fahr­zeug im vor­de­ren Bereich eine Del­le auf­wies. Zeu­gen möch­ten sich bei der Poli­zei melden.