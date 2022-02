Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch­mit­tag, kurz vor 13.00 Uhr, wur­de die Poli­zei von einem Bau­markt im Hafen­ge­biet dar­über ver­stän­digt, dass dort zwei Män­ner Die­bes­gut über den Zaun gewor­fen haben. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei konn­te ein 39-jäh­ri­ger Dieb fest­ge­stellt wer­den. Sein Mit­tä­ter war in der Zwi­schen­zeit geflüch­tet. Das Die­bes­gut hat einen Wert von etwa 500 Euro. Kur­ze Zeit spä­ter konn­te der zwei­te Lang­fin­ger in einem Schuh­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt nach dem Dieb­stahl von Kin­der­schu­hen und einer Müt­ze im Gesamt­wert von knapp 40 Euro aller­dings doch noch von der Poli­zei geschnappt wer­den. Bei ihm kam dann auch ein Werk­zeug zum Vor­schein, das in dem Bau­markt gestoh­len wur­de. Zudem hat­te der 37-Jäh­ri­ge noch eine neue Jacke, einen Ruck­sack, drei Son­nen­bril­len sowie zwei Fla­schen Alko­hol bei sich, was ver­mut­lich eben­falls gestoh­len wor­den war. Die Gegen­stän­de wur­den sicher­ge­stellt. Die bei­den Män­ner müs­sen sich wegen Laden­dieb­stahl straf­recht­lich verantworten.

BAM­BERG. Eine 25-jäh­ri­ge Frau woll­te dann noch in dem glei­chen Schuh­ge­schäft kur­ze Zeit spä­ter ein Paar Kin­der­schu­he für knapp 40 Euro steh­len. Die Schu­he woll­te die Laden­die­bin ver­steckt im Kin­der­wa­gen ohne Bezah­lung aus dem Geschäft schmug­geln, wur­de aber von einer Ange­stell­ten bei ihrem Vor­ha­ben beob­ach­tet, wel­che die Poli­zei verständigte.

BAM­BERG. In einem Beklei­dungs­ge­schäft wur­de am Mitt­woch­abend, gegen 17.15 Uhr, ein Pär­chen beim Dieb­stahl von Klei­dungs­stücken für ins­ge­samt 50 Euro erwischt wer­den. Die bei­den Lang­fin­ger hat­ten die Die­bes­beu­te in einem Ruck­sack ver­steckt aus dem Laden schmug­geln. Als sie auf den Dieb­stahl ange­spro­chen wur­den, ver­such­ten sie flüch­ten, was ihnen aber wegen der schnell ein­tref­fen­de Poli­zei nicht gelang.

BAM­BERG. Eine zehn­köp­fi­ge Groß­fa­mi­lie fiel am Mitt­woch­nach­mit­tag, gegen 15.45 Uhr, in einem Beklei­dungs­ge­schäft am Maxi­mi­li­ans­platz auf, wie sie Waren im Wert von meh­re­ren hun­dert Euro steh­len woll­ten. Dazu wur­den min­der­jäh­ri­ge Kin­der dazu benutzt, die Die­bes­beu­te ver­steckt unter ihrer Klei­dung aus dem Geschäft zu schmug­geln. Bei der Groß­fa­mi­lie kam dann noch wei­te­res Die­bes­gut zum Vor­schein, was von der Poli­zei sicher­ge­stellt wurde.

Sonn­bril­le aus unver­schlos­se­nen Auto gestohlen

BAM­BERG. Zwi­schen Diens­tag­abend, 18.00 Uhr und Mitt­woch­früh, 08.15 Uhr, gelang­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in einen unver­schlos­se­nen schwar­zen Renault Sce­nic, der auf einem Super­markt­park­platz in der Pödel­dor­fer Stra­ße abge­stellt war. Dar­aus wur­de eine brau­ne Son­nen­bril­le der Mar­ke Bul­ga­ri im Wert von 400 Euro gestohlen.

Zeu­gen, die den Täter beob­ach­tet haben wer­den gebe­ten sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Nach­bar­schafts­streit eskaliert

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend wur­de die Poli­zei zu einem Wohn­an­we­sen im Stadt­teil Gereuth geru­fen, weil sich dort Nach­barn in die Wol­le beka­men. Wie sich her­aus­stell­te, dreh­te ein 31-jäh­ri­ger Anwoh­ner sei­ne Musik laut auf, wes­halb eine Nach­ba­rin bei ihm klin­gel­te und ihn auf­for­der­te, die Dar­bie­tung lei­ser zu stel­len. Der Mann schlug der Frau aller­dings in den Bauch, wor­auf­hin sie ihm einen Schlag gegen die Brust ver­setz­te und auch noch belei­di­gend wur­de. Die bei­den Streit­häh­ne müs­sen sich bei­de wegen Kör­per­ver­let­zung und die 44-jäh­ri­ge Frau zudem noch wegen Belei­di­gung straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Ver­kehrs­un­fäl­le

RAT­TELS­DORF. Zwei leicht ver­letz­te Per­so­nen sowie etwa 14.500 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mitt­woch­vor­mit­tag ereig­ne­te. Ein 55-jäh­ri­ger Pas­sat-Fah­rer woll­te von der B 4 (von Brei­ten­güß­bach kom­mend) nach links in einen Feld­weg Rich­tung Bag­ger­see abbie­gen. Dies erkann­te ein nach­fol­gen­der Auto­fah­rer zu spät und fuhr auf den VW Pas­sat auf. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de das Fahr­zeug in die Leit­plan­ke gescho­ben. Dabei erlit­ten sowohl der 55-Jäh­ri­ge als auch sei­ne 46-jäh­ri­ge Mit­fah­re­rin leich­te Ver­let­zun­gen, die ärzt­lich behan­delt wer­den mussten.

BAU­NACH. Mit dem Ret­tungs­dienst muss­te am Mitt­woch­mor­gen ein 23-jäh­ri­ger Auto­fah­rer nach einem Ver­kehrs­un­fall ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Auf der Strecke von Ruden­dorf in Rich­tung Prie­gen­dorf kam der Ford Fie­sta-Fah­rer in einer leich­ten Links­kur­ve ver­mut­lich auf­grund von Stra­ßen­glät­te nach rechts von der Fahr­bahn ab. Im angren­zen­den Gra­ben über­schlug sich das Auto und blieb total beschä­digt auf dem Dach lie­gen. Ein Abschlepp­un­ter­neh­men barg den Unfall-Pkw. Zur Absi­che­rung und kom­plet­ten Sper­rung der Unfall­stel­le war die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr im Einsatz.

TROS­DORF. Ver­kehrs­be­dingt brem­ste eine 26-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin, die auf der B 26 von Viereth in Rich­tung Bisch­berg unter­wegs war, an der Kreu­zung Tros­dor­fer Haupt­stra­ße. Damit rech­ne­te ein nach­fol­gen­der 61-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer offen­sicht­lich nicht und fuhr in das Heck des Pkw, Audi. Durch die Wucht des Ansto­ßes erlitt die 26-Jäh­ri­ge leich­te Ver­let­zun­gen. Ins­ge­samt ent­stand an bei­den Fahr­zeu­gen Scha­den in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Son­sti­ges

ALTEN­DORF. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Alten­dorf muss­te am Mitt­woch­vor­mit­tag aus­rücken. Aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che geriet ein Grün­gut-Con­tai­ner in der Orts­stra­ße „Am Sport­platz“ in Brand. Das Feu­er wur­de gelöscht. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den muss noch ermit­telt werden.

ASCH­BACH. Star­ke Rauch­ent­wick­lung war am Mitt­woch­abend, kurz nach 20 Uhr, bei einer Fir­ma im Sand­weg ent­stan­den. Offen­sicht­lich löste ein tech­ni­scher Defekt einen Maschi­nen­brand aus. Durch die Rauch­gas­ent­wick­lung erlit­ten drei Mit­ar­bei­ter leich­te Ver­let­zun­gen und wur­den vor­sorg­lich durch den Ret­tungs­dienst in Kran­ken­häu­ser ein­ge­lie­fert. Der genaue Sach­scha­den konn­te noch nicht bezif­fert werden.

MÜH­LEN­DORF. Zu einer Ver­kehrs­ge­fähr­dung kam es am Diens­tag­mit­tag, kurz vor 13 Uhr, in der Frankenstraße/​Brückenstraße. Offen­sicht­lich sehr eilig hat­te es der Fah­rer eines wei­ßen Pkw, Audi mit schwar­zem Dach. Um an zwei war­ten­den Bus­sen vor­bei­zu­kom­men fuhr der Audi-Fah­rer links an der dor­ti­gen Ver­kehrs­in­sel vor­bei und benutz­te dabei die Gegen­fahr­spur. Genau in die­sem Moment kam von links aus der Brücken­stra­ße ein schwar­zer Pkw, des­sen Fah­re­rin nur durch eine Voll­brem­sung einen Zusam­men­stoß mit dem wei­ßen Pkw ver­hin­dern konn­te. Unbe­irrt setz­te der Audi-Fah­rer sei­ne Fahrt fort.

Die Fah­re­rin des schwar­zen Pkw wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

LKW über­sieht PKW

Ober­haid. Als der 52jährige Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges am Mitt­woch­mor­gen auf der A 70 zum Über­ho­len nach links aus­scher­te, über­sah er einen dort fah­ren­den VW. Des­sen 39jähriger Fah­rer muss­te nach links aus­wei­chen und über­fuhr den Rand­stein, konn­te jedoch einen seit­li­chen Zusam­men­stoß mit dem Sat­tel­auf­lie­ger nicht ver­mei­den. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Gefälsch­te Kenn­zei­chen mitgeführt

But­ten­heim. Mit gefälsch­ten Zulas­sungs­pla­ket­ten ver­se­he­ne amt­li­che Kenn­zei­chen stell­ten Schlei­er­fahn­der der Auto­bahn­po­li­zei auf der A 73, im Bereich der Anschluss­stel­le But­ten­heim, bei der Kon­trol­le eines 34jährigen im Kof­fer­raum sei­nes VW sicher. Er war angeb­lich auf dem Weg zu einem Fahr­zeug­kauf und woll­te die fal­schen Kenn­zei­chen hier­für ver­wen­den. Er wird nun wegen Urkun­den­fäl­schung angezeigt.

Brum­mi-Fah­rer war betrunken

Hirschaid. Mit deut­lich über 2,4 Pro­mil­le, wie ein Atem­al­ko­hol­test ergab, war am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen der 56jährige Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges auf der A 73 in Rich­tung Süden unter­wegs, als er im Bereich der Anschluss­stel­le Hirschaid von einer Strei­fe der Auto­bahn­po­li­zei kon­trol­liert wur­de. Er war zuvor ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mern wegen sei­ner Fahr­wei­se, bei der er in star­ken Schlan­gen­li­ni­en fuhr, auf­ge­fal­len. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Auf­grund sei­ner erheb­li­chen Alko­ho­li­sie­rung wur­de er in Gewahr­sam genom­men und wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Stöck­ach. Ein 31-jäh­ri­ger Mann erhielt zwi­schen Mon­tag, 21.02.2022 und Mitt­woch 23.02.2022 eine Paket­lie­fe­rung mit Kopf­hö­rer an sein Anwe­sen „Am Lin­del­bach“. Der Zulie­fe­rer stell­te das Paket im Car­port ab und warf den Zustel­lungs­be­richt in den Brief­ka­sten. Die Lie­fe­rung konn­te auch nach inten­si­vem Suchen nicht gefun­den wer­den und hat einen Wert von über 100 Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt hat die Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahl auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter 09194/7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

FORCH­HEIM. Am Diens­tag­mit­tag wur­de auf dem Park­platz vor dem Amts­ge­richt Forch­heim ein gepark­ter BMW ange­fah­ren. Durch einen Zeu­gen sind Hin­wei­se auf den ver­ur­sa­chen­den Pkw mit­ge­teilt wor­den. Die Ermitt­lun­gen wegen uner­laub­tem Ent­fer­nen vom Unfall­ort dau­ern noch an. Es ent­stand ein Scha­den in Höhe von 200,- €.

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. Am Mitt­woch­mor­gen stell­te ein 38-jäh­ri­ger Citro­en-Fah­rer fest, dass die Heck­schei­be sei­nes Pkws, den er am Vor­abend An der Holz­brücke park­te, zer­bro­chen ist. Es wird von einer mut­wil­li­gen Beschä­di­gung aus­ge­gan­gen. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 1.000,- €. Wer hier­zu Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim, Tel. 09191/7090–0, in Ver­bin­dung zu setzen.

HAU­SEN. Am Mitt­woch früh wur­de mit­ge­teilt, dass auf dem Park­platz an der B 470 ille­gal Müll abge­la­gert wur­de. Hin­wei­se auf den „Müll­ent­sor­ger“ nimmt die Poli­zei Forch­heim, Tel. 09191/7090–0, entgegen.

EGGOLS­HEIM. Glück hat­te am Mitt­woch­abend eine 41-Jäh­ri­ge In der Au, als sie beim Ein­schal­ten der Herd­plat­te das Kabel der Kaf­fee­ma­schi­ne über­sah. Die­ses befand sich auf der Herd­plat­te und schmor­te durch die Hit­ze durch. Dadurch kam es zum Kurz­schluss. Die Feu­er­wehr konn­te nach dem Lüf­ten den Ein­satz­ort wie­der verlassen.

FORCH­HEIM. Zu einem wei­te­ren Brand­fall kam es am Mitt­woch­abend in der Weber­stra­ße. Hier erlitt der 73-Jäh­ri­ge Bewoh­ner einen epi­lep­ti­schen Anfall, stürz­te und schaff­te es nicht mehr, das Koch­gut vom Herd zu neh­men, wodurch die­ses star­ken Rauch ent­wickel­te. Der Mann kam mit leich­ter Rauch­gas­ver­gif­tung in das Kran­ken­haus. Die Feu­er­wehr muss­te Gott sei Dank nur die Woh­nung lüf­ten. Es ent­stand kein Brandschaden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unter Dro­gen­ein­wir­kung an Poli­zei vorbeigefahren

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­nach­mit­tag hiel­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels im Rah­men einer Strei­fen­fahrt einen jun­gen Mann an, der im Gegen­ver­kehr mit sei­nem Toyo­ta Pri­us unter­wegs war. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le konn­ten bei dem 18-Jäh­ri­gen dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt wer­den, was durch einen Dro­gen­schnell­test bestä­tigt wur­de. Nach eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels wur­de ihm die Wei­ter­fahrt unter­sagt und die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Er erwar­tet nun eine Anzei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.