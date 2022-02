Wel­cher Ver­ein macht mit beim Lit­zen­dor­fer Rikscha-Wettbewerb?

Nach der Wet­te ist vor der Wet­te: Bereits im letz­ten Jahr wet­te­te das Lit­zen­dor­fer Senio­ren­zen­trum Katha­ri­na von Bora, das zur Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim gehört, mit dem 1. FCN-Fan­club Ellertal/​Litzendorf um Aus­fahr­ten auf der Senio­ren-Rik­scha. Gewin­ner waren neben den flei­ßi­gen Club­be­rern vor allem die Bewohner_​innen des Senio­ren­heims, die sich über vie­le zusätz­li­che Rad­tou­ren freu­en durften.

Auch 2022 möch­te das Team um Ein­rich­tungs­lei­ter Micha­el Wag­ner wie­der wet­ten: Wel­cher Ver­ein oder wel­che Grup­pe kann – nach Rück­spra­che mit Vertreter_​innen des Senio­ren­zen­trums – bis Okto­ber die mei­sten Aus­fahr­ten mit der Lit­zen­dor­fer Rik­scha vor­wei­sen? Gestar­tet wer­den soll Mit­te März. Natür­lich bekom­men alle Rik­scha-Fah­rer eine Ein­wei­sung und das Team des Senio­ren­zen­trums Katha­ri­na von Bora steht ger­ne für Rück­fra­gen zur Ver­fü­gung. Zu gewin­nen gibt es auch wie­der etwas: Erste Spon­so­ren sind gefun­den, sodass die Gewin­ner­teams auf jeden Fall eine „flüs­si­ge“ Beloh­nung erwar­tet. Ver­ei­ne und Grup­pen, die mit dem Dia­ko­nie-Senio­ren­zen­trum wet­ten möch­ten, erhal­ten wei­te­re Infor­ma­tio­nen und kön­nen sich anmel­den bei Micha­el Wag­ner und den Mit­ar­bei­ten­den in Lit­zen­dorf unter Tel. 09505 807900 oder per Mail an sz-​litzendorf@​dwbf.​de.