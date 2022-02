Der früh­zei­ti­gen Aus­lö­sung der auto­ma­ti­schen Brand­mel­de­an­la­ge war es zu ver­dan­ken, dass ein Schmor­brand in einer Elek­tro­in­stal­la­ti­on in einem Gebäu­de der Dia­ko­nie am Geschwi­ster-Scholl-Platz am heu­ti­gen Don­ners­tag­vor­mit­tag (24.02.) gegen 9.15 Uhr kei­nen grö­ße­ren Scha­den ver­ur­sa­chen konnte.

Der Feu­er­wehr­be­dien­ein­heit der Brand­mel­de­an­la­ge konn­ten die alar­mier­ten Kräf­te der Abtei­lun­gen Stän­di­ge Wache und Inne­re Stadt ent­neh­men, dass es sich um einen Mel­der in einer Zwi­schen­decke han­del­te. Wie sich bei der genaue­ren Erkun­dung her­aus­stell­te, hat­ten dort Strom­ka­bel geschmort und damit zur Aus­lö­sung des nur ca. 30 cm ent­fernt instal­lier­ten Mel­ders geführt. Mit der Wär­me­bild­ka­me­ra konn­te auch eine deut­lich erhöh­te Tem­pe­ra­tur fest­ge­stellt wer­den. Über den Haus­mei­ster wur­de eine Abschal­tung des Stroms für die betrof­fe­ne Eta­ge ver­an­lasst und eine Repa­ra­tur der betrof­fe­nen Instal­la­ti­on durch eine Fach­fir­ma abge­spro­chen. Damit war der Ein­satz für die 15 ange­rück­ten Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den been­det. Ver­letzt wur­de nie­mand, alle Per­so­nen hat­ten sich bei Aus­lö­sung des Alarms vor­bild­lich ins Freie bege­ben. Ohne die Brand­mel­de­an­la­ge wäre der Schmor­brand wohl vor­erst unent­deckt geblie­ben, da zunächst kei­ne merk­li­che Rauch­ent­wick­lung vor­lag und nur in näch­ster Nähe Brand­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den konnte.