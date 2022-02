Im im Rah­men eines Bene­fiz­kon­zer­tes zugun­sten der Jugend­ar­beit gastiert das Aus­bil­dungs­mu­sik­korps der Bun­des­wehr unter der Lei­tung von Oberst­leut­nant Micha­el Euler am Frei­tag, den 1. April 2022 in der Reg­nitz­a­re­na in Hirschaid.

Das Aus­bil­dungs­mu­sik­korps ist die zen­tra­le Aus­bil­dungs­stät­te für den Mili­tär­mu­sik­dienst der Bun­des­wehr. Eine fünf­jäh­ri­ge Aus­bil­dungs­zeit schließt ein inte­grier­tes Musik­stu­di­um an der Robert Schu­mann Hoch­schu­le Düs­sel­dorf mit ein. Nach der Aus­bil­dung erwar­tet die Nach­wuchs­mu­si­ke­rin­nen und ‑musi­ker ein abwechs­lungs­rei­cher, kri­sen­fe­ster Arbeits­platz als Berufs­mu­si­ker in einem Orche­ster der Bundeswehr.

Die ange­hen­den Musik­feld­we­bel stel­len ihr Kön­nen auf der jähr­li­chen Kon­zert­rei­se im Rah­men des gro­ßen sin­fo­ni­schen Blas­or­che­sters sowohl mit Marsch­mu­sik, als auch mit sin­fo­ni­schen und kon­zer­tan­ten Wer­ken unter Beweis.

Ver­an­stal­ter ist der Musik- und Gesang­ver­ein Pett­stadt e.V., www​.mgv​-pett​stadt​.de

Ein­tritts­kar­ten sind erhält­lich bei:

BVD+Reisen, Bam­berg;

Gärt­ne­rei Rei­chert, Pettstadt;

Fran­ken-Apo­the­ke, Hirschaid;

oder unter karten@​mgv-​pettstadt.​de

Ein­lass: 18:30 Uhr; Beginn: 19:30 Uhr. Ein­tritts­prei­se: Ermä­ßig­ter Ein­tritt 10,- €, Vor­ver­kauf 13,- €, Abend­kas­se 15,- €.

Oberst­leut­nant Micha­el Euler

Lei­ter des Aus­bil­dungs­mu­sik­korps der Bundeswehr

Die „Sache“ mit der Musik fing für Micha­el Euler schon in jüng­ster Kind­heit an. So debü­tier­te er im zar­ten Alter von fünf Jah­ren auf den Bret­tern, die die Welt bedeu­ten und – wie es sich für einen wasch­ech­ten Rhein­län­der gehört – natür­lich im Karneval.

Musik­schu­le Trois­dorf, Kon­ser­va­to­ri­um der Stadt Köln und schließ­lich die Robert Schu­mann Hoch­schu­le für Musik in Düs­sel­dorf waren die Aus­bil­dungs­stät­ten, in denen er sei­ne musi­ka­li­schen Stu­di­en ver­tief­te und 1989 mit dem Kapell­mei­ster­di­plom abschloss.

Danach begann für ihn der „beruf­li­che Ernst des Lebens“. Zunächst als zwei­ter Musik­of­fi­zier beim Hee­res­mu­sik­korps 300 in Koblenz ein­ge­setzt, folg­ten Ver­wen­dun­gen als stell­ver­tre­ten­der Chef Stabs­mu­sik­korps und Lei­ter Kam­mer­or­che­ster der Bun­des­wehr in Sieg­burg, Chef Gebirgs­mu­sik­korps Gar­misch-Par­ten­kir­chen und Chef der Big Band der Bun­des­wehr in Euskirchen.

Die­se Ver­wen­dun­gen spie­geln nicht nur die Viel­falt des Mili­tär­mu­sik­dien­stes wider, son­dern sind für Oberst­leut­nant Micha­el Euler die Grund­la­ge eines rei­chen Erfah­rungs­schat­zes, den er nun für sei­ne Tätig­keit als Ver­ant­wort­li­cher für die Aus­bil­dung des Mili­tär­mu­si­ker­nach­wuch­ses beim Aus­bil­dungs­mu­sik­korps der Bun­des­wehr mitbringt.

Nun heißt es für ihn, 30 Jah­re Erfah­rung und Begei­ste­rung für den schön­sten Beruf der Welt an nach­fol­gen­de jun­ge Genera­tio­nen von Mili­tär­mu­si­ke­rin­nen und Mili­tär­mu­si­kern wei­ter zu geben.

Dar­über hin­aus war und ist ihm der enge Kon­takt zur zivi­len Blas­mu­sik­sze­ne ein beson­de­res Anlie­gen. So schätzt man ihn an unter­schied­li­chen Musik­aka­de­mien und der Robert Schu­mann Hoch­schu­le in Düs­sel­dorf als Gast­di­ri­gen­ten und Dozen­ten für Diri­gie­ren und Blas­or­che­ster­lei­tung. Dar­über hin­aus ist Micha­el Euler auch in der inter­na­tio­na­len Blas­or­che­ster­land­schaft ein gern gese­he­ner Gast.