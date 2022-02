Am Diens­tag, 01.03.2022 wird der Para­de­platz in Forch­heim auf­grund des Abtrans­ports der Mari­en­grup­pe von 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr kom­plett gesperrt. In die­sem Zeit­raum kön­nen alle Hal­te­stel­len am Para­de­platz –aus­ge­nom­men Hal­te­stel­le Café Schmitt- nicht bedient werden.

Die Bus­li­ni­en nach Forch­heim Nord fah­ren über die Klo­ster­stra­ße und Café Schmitt, die Bus­li­ni­en nach Forch­heim Süd über die Schön­born­stra­ße mit Ersatz­hal­te­stel­le am Nürn­ber­ger Tor für die Fahrt­rich­tung Nürn­ber­ger Stra­ße, in Fahrt­rich­tung ZOB wird ersatz­wei­se die Hal­te­stel­le „Am Strecker­platz“ bedient. Linie 206 und 266 hal­ten beim Café Schmitt Rich­tung ZOB an der zusätz­lich ein­ge­rich­te­ten Hal­te­stel­le auf Höhe Klo­ster­stra­ße Haus­num­mer 6 (neben Vodafone-Shop).

Danach gilt wie­der bis auf wei­te­res die Ver­le­gung der nörd­li­chen Hal­te­stel­len am Paradeplatz.