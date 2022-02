Star­ke Defen­se, eine gute Team­lei­stung und laut­star­ke Unter­stüt­zung der Tromm­ler ver­hel­fen Eggols­heim zum wich­ti­gen 42:60 Aus­wärts­sieg beim Tabel­len­schluss­licht. Eggols­heim kann es doch noch! Nach zuletzt acht Nie­der­la­gen in Serie geben die DJK­ler ein Lebens­zei­chen von sich und set­zen sich im Kel­ler­du­ell gegen Coburg ver­dient mit 42:60 durch. Von Anfang an spiel­te Eggols­heim auf Sieg und schnapp­te sich das erste Vier­tel mit 17:9 Punk­ten. Zwar wur­de den mit­ge­rei­sten DJK-Fans kein Schüt­zen­ve­ste gebo­ten, doch die veste Defen­se zog den Veste­städ­tern den Zahn und so hielt man den Geg­ner zur Halb­zeit bei ledig­lich 21 Punk­ten (21:33).

Der end­lich wie­der voll besetz­te Kader mach­te sich an die­sem Tag bemerk­bar – alle 12 Spie­ler kamen zum Zug und lei­ste­ten ihren Bei­trag zum Erfolg. Auch die vier mit­ge­rei­sten Tromm­ler waren glän­zend auf­ge­legt und sorg­ten für ange­nehm lau­te Heim­spiel­at­mo­sphä­re. In der ersten Halb­zeit konn­te der stark auf­ge­leg­te Alex­an­der Rop­pelt offen­siv ein ums ande­re Mal von sei­nem jün­ge­ren Bru­der in Sze­ne gesetzt wer­den und leich­te Punk­te am Brett sam­meln. Die Zonen­ver­tei­di­gung der Eggols­hei­mer ließ hin­ten kaum Punk­te zu und dank hohem Druck auf den Ball­vor­tra­gen­den konn­ten beson­ders Maxi Drew­ni­ok in Koope­ra­ti­on mit sei­nem Bestie Timm Ertl eini­ge Ste­als und leich­te Fast­break-Punk­te verzeichnen.

Im zwei­ten Abschnitt sahen die Zuschau­er ein unver­än­der­tes Bild. Hin­ten hielt man den Laden dicht und vor­ne blüh­te nun auch Niklas Mein­hardt auf und steu­er­te mit zwei Drei­ern und 3 von 3 Frei­wür­fen wich­ti­ge Punk­te bei, sodass Coburg nie auf Schlag­di­stanz her­an­kam. Am Ende ver­buch­te Eggols­heim einen sou­ve­rä­nen 42:60 Sieg und konn­te einen wei­den Schritt im Abstiegs­kampf machen, da man nun sogar vor Wei­den auf dem 10. Tabel­len­platz steht.