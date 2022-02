Vor­aus­sicht­lich ab 28. Febru­ar bie­tet das Kro­nacher Impf­zen­trum Imp­fun­gen mit dem Impf­stoff von Nova­vax an. Er unter­schei­det sich von den bekann­ten mRNA-Impf­stof­fen dahin­ge­hend, dass es sich hier­bei um einen so genann­ten Pro­te­in­impf­stoff han­delt. Der Impf­stoff von Nova­vax kann auf Emp­feh­lung für Per­so­nen ab 18 Jah­ren zur Grund­im­mu­ni­sie­rung her­an­ge­zo­gen wer­den. Per­so­nen, die sich damit imp­fen las­sen möch­ten, kön­nen ihr Inter­es­se ab sofort hin­ter­le­gen per Tele­fon unter 09261–678666 oder per Mail unter impftermin@​lra-​kronach.​bayern.​de.

2. Auf­fri­schimp­fung

Die Sti­ko hat zwi­schen­zeit­lich auch eine Emp­feh­lung für eine 2. Auf­fri­schimp­fung aus­ge­spro­chen. Die Emp­feh­lung rich­tet sich dem­nach an:

Men­schen ab einem Alter von 70 Jahren

Bewoh­ner in Ein­rich­tun­gen der Pfle­ge sowie an Per­so­nen mit einem erhöh­ten Risi­ko für einen schwe­ren Krank­heits­ver­lauf in Ein­rich­tun­gen der Eingliederungshilfe

Men­schen mit Immun­de­fi­zi­enz ab einem Alter von 5 Jahren

Per­so­nal in medi­zi­ni­schen Ein­rich­tun­gen und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen, ins­be­son­de­re sol­chen mit direk­tem Pati­en­ten- bzw. Bewohnerkontakt

Bei Per­so­nen über 70 Jah­re, Bewoh­nern und Betreu­ten in Ein­rich­tun­gen der Pfle­ge sowie bei Per­so­nen mit einem erhöh­ten Risi­ko für einen schwe­ren Krank­heits­ver­lauf in Ein­rich­tun­gen der Ein­glie­de­rungs­hil­fe und bei immun­de­fi­zi­en­ten Men­schen ist die 2. Auf­fri­schungs­imp­fung frü­he­stens drei Mona­te nach der 1. Auf­fri­schungs­imp­fung emp­foh­len. Bei Täti­gen in medi­zi­ni­schen Ein­rich­tun­gen und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen ist die 2. Auf­fri­schungs­imp­fung frü­he­stens 6 Mona­te nach der 1. Auf­fri­schungs­imp­fung emp­foh­len. Die STI­KO geht davon aus, dass bei immun­ge­sun­den Per­so­nen der Impf­schutz nach der 1. Auf­fri­schungs­imp­fung bes­ser und ein län­ge­rer Impf­ab­stand für den Lang­zeit­schutz immu­no­lo­gisch gün­sti­ger ist. In begrün­de­ten Ein­zel­fäl­len kann die 2. Auf­fri­schungs­imp­fung auch bereits nach frü­he­stens 3 Mona­ten erwo­gen wer­den. Bei Per­so­nen der o. g. Grup­pen, die nach erfolg­ter Grund­im­mu­ni­sie­rung und 1. Auf­fri­schungs­imp­fung eine Coro­na-Infek­ti­on durch­ge­macht haben, wird vor­erst kei­ne wei­te­re Imp­fung mit den aktu­ell ver­füg­ba­ren Impf­stof­fen empfohlen.

Bei Inter­es­se kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger einen Impf­ter­min­ter­min ver­ein­ba­ren über das zen­tra­le Regi­strie­rungs­por­tal Bay­Im­co (https://​impf​zen​tren​.bay​ern/​c​i​t​i​z​en/) oder per E‑Mail unter impftermin@​lra-​kc.​bayern.​de. Auch besteht die Mög­lich­keit einer tele­fo­ni­schen Ter­min­ver­ein­ba­rung unter 09261–678666.

Natür­lich kann man für eine Imp­fung auch ein­fach ohne Ter­min im Impf­zen­trum Kro­nach (Indu­strie­stra­ße) zu den nach­ste­hen­den Öff­nungs­zei­ten vorbeikommen: