Die CO2-Chal­len­ge geht pünkt­lich zum Ascher­mitt­woch am 2. März 2022 an den Start – in der Metro­pol­re­gi­on und über­all dort, wohin sie wei­ter­emp­foh­len wird. Bis zum 15. März 2022 haben alle Chal­len­ge-Lieb­ha­be­rIn­nen und Kli­ma­schüt­ze­rIn­nen die Mög­lich­keit, dem Kli­ma­wan­del mit 14 klei­nen All­tags­ta­ten einen Dämp­fer zu ver­pas­sen. Mit­ma­chen kann man unter www​.co2chal​len​ge​.net oder über die Social-Media-Kanä­le der Metro­pol­re­gi­on Nürnberg.

Zu gewin­nen gibt es Kli­ma­schutz-Über­ra­schungs­pa­ke­te. Ab Ascher­mitt­woch gibt es jeden Tag auf der Home­page der CO2-Chal­len­ge und auf den Social-Media-Kanä­len der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg unter #co2challenge2022 eine neue span­nen­de Chan­ce, das Kli­ma im eige­nen Tages­ab­lauf zu schüt­zen. Mit viel Lie­be und Humor geben die Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rIn­nen der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg Anre­gun­gen, die eige­nen Gewohn­hei­ten in neu­em Licht zu sehen. Denn Kli­ma­sün­den ver­stecken sich nicht nur in der Gara­ge, im Hei­zungs­kel­ler oder unter der Dusche, son­dern bei­spiels­wei­se auch auf dem Sofa, im Klei­der­schrank und vom Ein­kaufs­korb über den Kühl­schrank bis zum Koch­topf. Schon mit klei­nen Maß­nah­men lässt sich eini­ges an CO2 ein­spa­ren. Das Ziel der CO2-Chal­len­ge ist daher, die Men­schen in der Metro­pol­re­gi­on und dar­über hin­aus für Kli­ma­schutz zu begeistern.

„Mit der CO2-Chal­len­ge las­sen sich die Teil­neh­men­den zwei Wochen lang her­aus­for­dern, ihre eige­nes Kli­ma­schutz­pa­ket zu schnü­ren und in ihr Leben ein­zu­bau­en“, sagt Brit­ta Walt­helm, Geschäfts­füh­re­rin der Forums Kli­ma­schutz und nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung und Refe­ren­tin für Umwelt und Gesund­heit der Stadt Nürn­berg. Weil die CO2-Chal­len­ge kon­ti­nu­ier­lich wei­ter­ent­wickelt wird, gibt es 2022 eini­ge Neu­hei­ten: Zum einen dau­ert die Akti­on statt den bis­her 40 Tagen nur 14 Tage. Dafür wird es im Herbst einen zwei­ten Chal­len­ge geben. Zudem soll es ab Som­mer mög­lich sein, auf der Home­page www​.co2chal​len​ge​.net den eige­nen CO2-Aus­stoß und die Ein­spa­run­gen durch die CO2- Chal­len­ge zu berech­nen. Damit kann man sich auch mit der eige­nen Fami­lie oder dem Freun­des­kreis mes­sen. Wer schafft es am Ende, am mei­sten CO2 zu spa­ren und die mei­sten Kli­ma­punk­te zu sammeln?

Zahl­rei­che Kom­mu­nen, Initia­ti­ven und Unter­neh­men in ganz Deutsch­land nah­men bereits in den letz­ten Jah­ren an der Akti­on teil. Auch inter­na­tio­na­les Publi­kum wur­de nun erst­mals auch auf die Akti­on auf­merk­sam. Mehr Infos zum Gewinn­spiel und zur CO2-Chal­len­ge fin­den sich unter www​.co2chal​len​ge​.net