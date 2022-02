Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Mit Mache­te und ohne Mas­ke im Einkaufszentrum

Gestern Mit­tag wur­de ein 41-jäh­ri­ger Erlan­ger von Mit­glie­dern der Sicher­heits­wacht dabei betrof­fen, wie er sich ohne vor­ge­schrie­be­ne Mas­ke in einem Ein­kaufs­zen­trum in der Innen­stadt auf­hielt. Hier­bei führ­te der 41-Jähir­ge in sei­nem Ruck­sack noch eine ca. 40 cm lan­ge Mache­te mit. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fe der Erlan­ger Poli­zei stell­te die Mache­te sicher und belehr­te den mit rund 2,00 Pro­mil­le sicht­lich ange­trun­ken 41-Jäh­ri­gen über die Ein­hal­tung der Schutz­vor­schrif­ten wäh­rend der Coro­na­pan­de­mie. Gegen den 41-Jäh­ri­gen wur­den Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­gen wegen Ver­sto­ßes nach dem Waf­fen­recht und dem Infek­ti­ons­schutz erstattet.

Schlä­ger ermittelt

Am Frei­tag den 18.Februar ereig­ne­te sich an einer Frei­zeit­an­la­ge in der Nähe des Frei­ba­des West eine Kör­per­ver­let­zung unter Jugend­li­chen. Ein 16- Jäh­ri­ger Schü­ler wur­de durch einen zunächst unbe­kann­ten jun­gen Mann mehr­mals ange­spro­chen und unter einem Vor­wand ver­sucht zu pro­vo­zie­ren. Nach­dem sich der 16- Jäh­ri­ge nicht von sei­nem Kon­tra­hen­ten pro­vo­zie­ren ließ, wur­de er mehr­mals ins Gesicht geschla­gen. Als der 16-Jäh­ri­ge dann flüch­ten woll­te, rann­te ihm der zunächst unbe­kann­te Täter nach und trat sein Opfer mit dem Fuß gegen den lin­ken Unter­arm. Der 16-Jäh­ri­ge erlitt dadurch eine Unter­arm­frak­tur, die in der Not­auf­nah­me der Uni­ver­si­täts­kli­nik behan­delt wur­de. Das Opfer recher­chier­te anschlie­ßend in den Sozia­len Medi­en und erkann­te sei­nen Pei­ni­ger wie­der. Über die wei­ter­füh­ren­den Ermitt­lun­gen der Erlan­ger Poli­zei wur­de nun ein 18-Jäh­ri­ger Erlan­ger über­führt, die Tat began­gen zu haben. Gegen den 18-Jäh­ri­gen wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Kör­per­ver­let­zung eingeleitet.

Sach­be­schä­di­gungs­se­rie nach 6 Jah­ren geklärt

Im Febru­ar 2016 wur­den durch einen zunächst unbe­kann­ten Täter in der Fran­ken­wald­al­lee an ins­ge­samt sechs Fahr­zeu­gen die Spie­gel abge­tre­ten. Damals sicher­ten die Poli­zei­be­am­ten meh­re­re Suren und lie­ßen die­se aus­wer­ten. Nach knapp sechs Jah­ren führ­te die­se Spu­ren­si­che­rung jetzt zum Erfolg. Nach­dem ein 20- jäh­ri­ger Erlan­ger wegen eines ande­ren Delik­tes einer erken­nungs­dienst­li­chen Behand­lung unter­zo­gen wur­de, führ­te dies in der Daten­bank zu den damals gesi­cher­ten Spu­ren. Straf­recht­lich zur Rechen­schaft kann der 20-Jäh­ri­ge aller­dings nicht mehr gezo­gen wer­den, da die Tat vom Febru­ar 2016 bereits ver­jährt ist. Aber die zivil­recht­li­chen Ansprü­che kön­nen durch die damals geschä­dig­ten Auto­be­sit­zer noch ein­ge­for­dert werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen Land

Spie­gel­klat­scher zwi­schen zwei Fahrzeugen

Ecken­tal – Am Abend des 21.02.22 ereig­ne­te sich in der Ecken­ta­ler Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall mit zwei betei­lig­ten Fahr­zeu­gen. Die bei­den Fahr­zeu­ge tou­chier­ten sich jeweils mit ihren lin­ken Außen­spie­geln. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ver­ließ dar­auf­hin die Unfallört­lich­keit ohne der Geschä­dig­ten sei­ne Per­so­na­li­en zu hin­ter­las­sen oder die Poli­zei vom Unfall in Kennt­nis zu set­zen. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den am Pkw der Geschä­dig­ten beläuft sich auf etwa 1000€. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bit­tet nun um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09131/760514.

Vor­fahrt mißachtet

Mar­loff­stein – Am Mon­tag­vor­mit­tag woll­te eine 93-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Pkw von der Atzelsber­ger Str. in die Haupt­str. ein­bie­gen. Dabei über­sah die Senio­rin einen 59-jäh­ri­gen Auto­fah­rer, der vor­fahrts­be­rech­tigt dort fuhr. Es kam zum Zusam­men­stoß bei dem nie­mand ver­letzt wur­de. Der Sach­scha­den wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Zwei Fahr­zeu­ge beschädigt

Her­zo­gen­au­rach – Im Zeit­raum von ver­gan­ge­nen Frei­tag bis zum gest­ri­gen Mon­tag wur­de ein wei­ßer Mer­ce­des und ein wei­ßer VW jeweils an der rech­ten Fahr­zeug­sei­te beschä­digt. Es ent­stan­den wel­len­för­mig ver­lau­fen­de Krat­zer. Die bei­den Pkws waren ord­nungs­ge­mäß in einer Park­bucht im Bereich Dr.- Wil­helm-Scha­eff­ler-Stra­ße Ecke Mar­tin-Luther-Platz geparkt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf über tau­send Euro.

Wer Anga­ben zu einem mut­maß­li­chen Ver­ur­sa­cher oder son­sti­ge sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/78090 zu melden.

Meh­re­re Laden­die­be gestellt

Her­zo­gen­au­rach – Die vor­läu­fi­ge Fest­nah­me und Abar­bei­tung von ins­ge­samt sechs Laden­die­ben aus dem Raum Bam­berg beschäf­tig­te gestern Nach­mit­tag die Poli­zei Herzogenaurach.

Gegen 16.30 Uhr erhielt die Poli­zei Mit­tei­lung über einen flüch­ten­den Laden­dieb von einem Her­zo­gen­au­ra­cher Sport­ar­ti­kel-Out­let. Meh­re­re zeit­nah ein­tref­fen­de Strei­fen der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach konn­ten den Tat­ver­däch­ti­gen sowie sei­ne zwei Beglei­ter im Nah­be­reich des Tat­or­tes fest­stel­len und vor­läu­fig fest­neh­men. Die Über­prü­fung der Per­so­nen und ihrer mit­ge­führ­ten Sachen führ­te zum Auf­fin­den von wei­te­rem zahl­rei­chem Die­bes­gut, teil­wei­se auch von ande­ren Sport-Out­lets. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf meh­re­re hun­dert Euro.

Gegen die drei Tat­ver­däch­ti­gen im Alter zwi­schen 23 und 26 Jah­ren wur­den Straf­ver­fah­ren wegen Ban­den­dieb­stahls eingeleitet.

Nur wenig spä­ter wur­den von einem Laden­de­tek­tiv eben­falls drei ver­däch­ti­ge jun­ge Män­ner der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach mit­ge­teilt, von denen zumin­dest einer vor­her in einem Sport-Out­let geklaut hat­te und sie nun in einem ande­ren Sport-Out­let fest­ge­setzt wer­den konn­ten. Auch hier wur­de bei einer Durch­su­chung bei allen wei­te­res Die­bes­gut aufgefunden.___

Da jeder der drei Tat­ver­däch­ti­gen für sich die Waren gestoh­len hat­te, wur­de gegen jeden ein Straf­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahls eingeleitet.

Auch in die­sem Fall beläuft sich der Gesamt­wert der ent­wen­de­ten Waren auf meh­re­re hun­dert Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Stein­sä­ge im Gewer­be­ring geklaut

Höchstadt a.d.Aisch – In der Zeit von Frei­tag­abend bis zum Mon­tag­mor­gen ent­wen­de­ten Unbe­kann­te von einem unbe­bau­ten Grund­stück im Gewer­be­ge­biet den Auf­satz einer Stein­sä­ge im Wert von über 3000 Euro. Auf­grund der Gege­ben­hei­ten vor Ort muss­te der oder die Täter Tei­le der Stein­sä­ge abschrau­ben. Die Poli­zei Höchstadt hat Ermitt­lun­gen wegen des Dieb­stahls auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.