Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Kenn­zei­chen von fünf Autos entwendet

COBURG. Die hin­te­ren Kenn­zei­chen von fünf gepark­ten Autos ent­wen­de­ten unbe­kann­te Die­be am ver­gan­gen Wochen­en­de von einem öffent­li­chen Park­platz im Cobur­ger Stadtgebiet.

In der Zeit von Frei­tag, 17 Uhr, bis Mon­tag, 6 Uhr, ris­sen die Unbe­kann­ten auf der Park­flä­che in der Rosen­au­er Stra­ße von den Fahr­zeu­gen jeweils die hin­te­ren Kenn­zei­chen samt Num­mern­schild­be­fe­sti­gung ab. Die Kenn­zei­chen­hal­te­run­gen lie­ßen die Die­be am Park­platz zurück. Den Sach-und Ent­wen­dungs­scha­den bezif­fert die Poli­zei auf min­de­stens 500 Euro. Von den Die­ben und den Kenn­zei­chen fehlt bis­lang jede Spur.

Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se zu den bis­lang unbe­kann­ten Die­ben nimmt die Poli­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unbe­kann­tes Fahr­zeug beschä­digt Dacia

Kro­nach: Am Mon­tag­nach­mit­tag zwi­schen 13:40 und 14:20 Uhr wur­de in der Klo­ster­stra­ße ein gepark­ter Dacia Lod­gy beschä­digt. Die Hal­te­rin des Fahr­zeugs hat­te Krat­zer und eine deut­li­che Del­le in der Fah­rer­tür fest­ge­stellt und hier­auf die Poli­zei ver­stän­digt. Auf­grund des Scha­dens­bil­des ist davon aus­zu­ge­hen, dass ein Fahr­rad oder ähn­li­ches Fahr­zeug den Scha­den ver­ur­sacht haben dürf­te. Die Scha­dens­hö­he liegt bei etwa 800,- Euro.

Fal­scher Über­wei­sungs­trä­ger eingereicht

Stock­heim: Ein Mann aus dem Gemein­de­be­reich erhielt letz­te Woche Post von sei­ner Bank. Dort wur­de ein Über­wei­sungs­trä­ger ange­hal­ten, wel­cher augen­schein­lich gefälscht war und nicht die Unter­schrift des Kon­to­in­ha­bers trug. Wie sich her­aus­stell­te soll­ten rund 300,- Euro auf ein iri­sches Kon­to über­wie­sen wer­den. Eine sol­che Über­wei­sung hat der Anzei­ge­er­stat­ter jedoch nicht in Auf­trag gege­ben. Die Poli­zei Kro­nach führt Ermitt­lun­gen wegen ver­such­ten Überweisungsbetrugs.