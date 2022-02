Der Pfad­fin­der-För­de­rer­kreis Nord­bay­ern e. V. prä­sen­tier­te im Rah­men der 6. Fach­ta­gung Pfad­fin­den in Mainz sei­ne Aus­stel­lung und das Bil­dungs­pro­jekt „Wir woll­ten frei sein und uns die­se Frei­heit selbst ver­dan­ken“ War­schau­er Auf­stand 1944 und sei­ne Pfadfinderpost“.

Die Tagung mit dem The­ma „Die Pfad­fin­der­be­we­gung in der Demo­kra­tie“ fand unter der wis­sen­schaft­li­chen Lei­tung von Prof. Dr. Wib­ke Riek­mann (MSH Medi­cal School Ham­burg), Prof. Dr. Hel­mut Bre­mer und Prof. Dr. Karl Düs­sel­dorf (bei­de Uni­ver­si­tät Duis­burg-Essen) statt. Die Vor­trä­ge und Arbeits­grup­pen ori­en­tier­ten sich an nach­fol­gen­den Inhal­ten und Fra­ge­stel­lun­gen: Seit eini­gen Jah­ren wach­sen natio­nal und inter­na­tio­nal Rechts­po­pu­lis­mus/-radi­ka­lis­mus, Frem­den­feind­lich­keit /​Rassismus und anti­de­mo­kra­ti­sche Ten­den­zen. Die­se Ent­wick­lun­gen sind auch bei Jugend­li­chen zu beob­ach­ten, womit deren demo­kra­ti­sche und welt­of­fe­ne Ori­en­tie­run­gen dro­hen, brü­chig zu wer­den. Kann bzw. muss dies die Arbeit von Insti­tu­tio­nen, Ver­bän­den und Orga­ni­sa­tio­nen – etwa der Pfadfinder*innen beeinflussen?

Die Aus­stel­lung, die zum ersten Mal 2019 in Erlan­gen gezeigt wur­de, war bereits an ver­schie­de­nen Orten in Deutsch­land (Kron­berg bei Frank­furt / Main, Leip­zig) und Polen (Puck in der Nähe von Dan­zig) zu sehen. Die zusam­men mit dem Pil­ecki Insti­tut, Ber­lin dann über­ar­bei­te­te und erwei­te­re Aus­stel­lung wird Ende März in Ber­lin in den Räum­lich­kei­ten des Pil­ecki Insti­tu­tes am Pari­ser Platz eröff­net und bis Som­mer zu sehen sein.