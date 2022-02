Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 22.02.2022 um 20:05 Uhr den First Respon­der Buben­reuth gemein­sam mit einem Ret­tungs­wa­gen und dem Not­arzt in die Haupt­stra­ße zu einem inter­ni­sti­schen Not­arzt­ein­satz. An der Ein­satz­stel­le fan­den wir einen kri­ti­schen Pati­en­ten vor, wel­cher nach sofor­ti­ger Sta­bi­li­sa­ti­on der Vital­funk­tio­nen in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus trans­por­tiert wer­den muss­te. Da sich der Trans­port durch das enge Trep­pen­haus schwie­rig gestal­ten wür­de, ent­schie­den die Ret­tungs­kräf­te die Dreh­lei­ter der Feu­er­wehr Buben­reuth zur scho­nen­den Ret­tung anzufordern.

Um 20:24 Uhr erfolg­te die stil­le Alar­mie­rung der Kame­ra­den, wel­che sich umge­hend mit der Dreh­lei­ter und dem Hil­fe­lei­stungs­lösch­fahr­zeug auf den Weg zur Ein­satz­stel­le mach­ten. Durch den First Respon­der vor Ort wur­den die Kame­ra­den ein­ge­wie­sen und der Auf­stell­platz der DLK fest­ge­legt, wodurch wert­vol­le Zeit ein­ge­spart wer­den konn­te. Zügig wur­de der Tra­gen­tisch am Korb der DLK ange­bracht und die Schleif­korb­tra­ge mon­tiert. Durch das HLF2 wur­de die gesam­te Ein­satz­stel­le aus­ge­leuch­tet. Der Fahr­zeug­füh­rer der DLK steu­er­te den Korb an den Bal­kon des ersten Ober­ge­schos­ses, um dort den Pati­en­ten zu über­neh­men. Unter­des­sen wur­de bereits auf der Stra­ße die Tra­ge des RTW vor­be­rei­tet, um den Pati­en­ten schnellst­mög­lich von der Schleif­korb­tra­ge auf die RTW Tra­ge umla­gern zu können.

Nach etwa 30 Minu­ten war der Pati­ent soweit sta­bi­li­siert, dass die­ser sicher mit der Dreh­lei­ter auf Erd­glei­che ver­bracht wur­de und an den Ret­tungs­dienst über­ge­ben wer­den konn­te. Wir wün­schen dem Pati­en­ten gute Besserung.

Bericht und Bil­der: Jochen Schu­ster, Pres­se­stel­le Feu­er­wehr Bubenreuth