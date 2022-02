Eine hoch­ka­rä­ti­ge Kon­fe­renz an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth beschäf­tigt sich in der kom­men­den Woche mit den Wech­sel­wir­kun­gen von Öko­no­mie, Sicher­heits- und Außen­po­li­tik. Unter dem Titel: „Von Wert­schöp­fungs­ket­ten und Sicher­heits­ap­pa­ra­ten“ tref­fen sich am 24. und 25. Febru­ar Mit­glie­der der Deut­schen Ver­ei­ni­gung für Poli­tik­wis­sen­schaft (DVPW) aus ganz Deutsch­land. The­se der Ver­an­stal­tung ist, dass inner­ge­sell­schaft­li­che Kon­flik­te immer auch zusam­men mit außen­po­li­ti­schen und außen­wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lun­gen ver­stan­den wer­den müs­sen. Dabei soll der Zusam­men­hang von (nicht)staatlichen Sicher­heits­ap­pa­ra­ten wie Mili­tär, (Grenz)Polizei, Nach­rich­ten­dien­sten, bewaff­ne­ten Grup­pen, Sicher­heits­fir­men und wirt­schaft­li­chen Infra­struk­tu­ren, in ihrer Her­stel­lung und Pfle­ge sicht­bar wer­den. Es wer­den die trans­na­tio­na­len öko­no­mi­schen Prak­ti­ken von deut­schen und ara­bi­schen Nach­rich­ten­dien­sten eben­so beleuch­tet wie die Aus­wir­kun­gen von Lie­fer­ket­ten-Geset­zen oder die Kon­trol­le trans­na­tio­na­ler Wert­schöp­fungs­ket­ten. Die poli­ti­schen Aspek­te von Solar­ener­gie­pro­jek­ten in der ara­bi­schen Welt wer­den bei­spiels­haft dis­ku­tiert, der Bun­des­wehr­ein­satz in Mali wird einer kri­ti­schen polit-öko­no­mi­schen Ana­ly­se unterzogen.

Die Tagung „Von Wert­schöp­fungs­ket­ten und Sicher­heits­ap­pa­ra­ten: Zur Bezie­hung von Sicher­heits- und Wirt­schafts­po­li­tik in der inter­na­tio­na­len Ord­nung“ wird orga­ni­siert von Sophia Hoff­mann (Pro­fes­so­rin für Inter­na­tio­na­le Poli­tik und Kon­flikt­for­schung, Uni­ver­si­tät Erfurt) und Kai Kod­den­b­rock (Juni­or Rese­arch Group Lea­der, Afri­ca Mul­ti­ple Exzel­lenz­clu­ster, Uni­ver­si­tät Bay­reuth) im Rah­men der Sek­ti­on für Inter­na­tio­na­le Bezie­hun­gen der Deut­schen Ver­ei­ni­gung für Poli­tik­wis­sen­schaft und fin­det im Alex­an­der-von-Hum­boldt-Haus, Bay­reuth, statt. Der Afri­ca Mulit­p­le Exzel­lenz­clu­ster, das For­schungs­netz­werk Poli­tics of Money und die Volks­wa­gen­stif­tung finan­zie­ren die Tagung. Sie fin­det am 24. und 25. Febru­ar 2022 statt.

Das Pro­gramm fin­det sich hier: https://www.africamultiple.uni-bayreuth.de/en/Important-Dates/2022–02-01_Koddenbrock/index.html

Online-öffent­lich ist der Key­note­vor­trag von Ben­no Tesch­ke (Uni­ver­si­ty of Sus­sex), am 24.2. um 16 Uhr, Link sie­he Programm.