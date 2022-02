Bun­tes Faschings­trei­ben wird es auch in die­sem Jahr am Faschings­diens­tag nicht geben, dafür aber eine ande­re gute Tra­di­ti­on: Der belieb­te Bam­ber­ger Honig­markt fin­det am 1. März 2022 von 7 bis 12 Uhr auf dem Max­platz statt. Wie bereits im Vor­jahr erfolgt der Ver­kauf von Honig aus­schließ­lich in geschlos­se­nen Glä­sern bzw. Gebin­den. Eine Abfül­lung aus Eimern in mit­ge­brach­te Behält­nis­se ist nicht mög­lich. Die ver­schie­de­nen Honig­sor­ten kön­nen aber offen pro­biert wer­den. Alle Fans des „flüs­si­gen Gol­des“ kön­nen sich also wie­der auf die schier uner­schöpf­li­che Sor­ten­viel­falt des Bie­nen­ho­nigs aus der Regi­on freu­en: Aka­zie, Korn­blu­me, Kirsch­blü­te, Wald, Kasta­nie, Fen­chel, und, und, und… Von cre­mig-weiß bis flüs­sig-dun­kel – für alle Geschmäcker gibt es eine Spe­zia­li­tät mit ganz eige­nem Charakter.