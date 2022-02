Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Feu­er­lö­scher ver­sprüht und auf Geh­weg geworfen

Die Erlan­ger Poli­zei ermit­telt aktu­ell gegen einen 16-jäh­ri­gen Jugend­li­chen und einen 19- jäh­ri­gen jun­gen Mann, die am Frei­tag­abend in einem Park­haus in der Wer­ner-von-Sie­mens­Stra­ße einen Feu­er­lö­scher ver­sprüht haben und die­sen anschlie­ßend auf den Geh­weg warfen.

Kurz nach 21:30 Uhr ging bei der Erlan­ger Poli­zei die Mit­tei­lung ein, dass soeben ein Feu­er­lö­scher von einem Park­haus aus auf den Fuß- / Rad­weg gewor­fen wur­de. Der Mit­tei­ler war zu die­sem Zeit­punkt dort mit sei­nem Fahr­rad unter­wegs, als er einen lau­ten Knall wahr­nahm und fest­stel­len muss­ten, dass eini­ge Meter hin­ter ihm ein Feu­er­lö­scher auf dem Rad­weg einschlug.

Wie die alar­mier­ten Strei­fen vor Ort fest­stel­len konn­ten, haben die Täter den Feu­er­lö­scher im ober­sten Deck des Park­hau­ses aus der Hal­te­rung genom­men und den Inhalt dort versprüht.

Anschlie­ßend war­fen sie den ent­leer­ten Feu­er­lö­scher über die Brü­stung nach unten, wo er auf dem Geh­weg aufschlug.

Im Zuge der ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung gelang es den Beam­ten die bei­den jun­gen Män­ner in Tat­ort­nä­he anzu­tref­fen. Den bei­den Tat­ver­däch­ti­gen konn­ten über­führt wer­den, da einer von ihnen die Tat mit sei­nem Mobil­te­le­fon gefilmt hatte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Die­sel­dieb­stahl aus Lkw

Eckental/​Frohnhof – In der Zeit von Frei­tag, den 18.02.22, 14.15 Uhr, bis Mon­tag, den 21.02.22, 01.50 Uhr, wur­de aus einem, auf dem Park­platz an der Staats­stra­ße 2740 zwi­schen Frohn­hof und Pet­ten­sie­del, gepark­ten Lkw Die­sel ent­wen­det. Hier­zu wur­de von dem unbe­kann­ten Täter der Tank­deckel auf­ge­he­belt und ca. 350 Liter Die­sel, im Wert von ca. 560 Euro, aus dem Tank ent­nom­men. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf einen mög­li­chen Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, Tel. 09131/760514, in Ver­bin­dung zu setzen.

Fuß­gän­ger über­schrei­ten Bahngleise

Eckental/​Forth – Am Abend des 20.02.2022 konn­ten zwei jun­ge Per­so­nen ange­trof­fen wer­den, die zu Fuß und in der Dun­kel­heit die Glei­se einer Bahn­an­la­ge in Forth über­quer­ten, und sich bereits mit­tig auf den Glei­sen befan­den. Glück­li­cher­wei­se kam es zu kei­ner Gefähr­dung, die Per­so­nen ent­fern­ten sich auf Anspra­che der Poli­zei­be­am­ten zügig von den Glei­sen. Das Über­schrei­ten der Glei­se außer­halb der ent­spre­chen­den Über­gän­ge ist streng ver­bo­ten, häu­fig kommt es dabei zu tra­gi­schen Unglücks­fäl­len. Das unein­sich­ti­ge Pär­chen erwar­tet nun ein Buß­geld wegen des Ver­sto­ßes gegen die Eisenbahnbetriebsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -