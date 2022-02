Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Zwei Trun­ken­heits­fahr­ten in der Nacht zum Mon­tag aufgedeckt

COBURG. Ein Rad­fah­rer und ein Auto­fah­rer gerie­ten am Sonn­tag in den spä­ten Abend­stun­den ins Visier der Cobur­ger Poli­zi­sten. Bei­de stan­den wäh­rend der Fahrt unter Alkoholeinfluss.

Um 21 Uhr kon­trol­lier­ten Cobur­ger Poli­zi­sten in der Triebs­dor­fer Stra­ße einen 41-jäh­ri­gen Rad­fah­rer. Der deut­li­che Alko­hol­ge­ruch bei dem Mann ver­an­lass­te die Cobur­ger Poli­zi­sten zur Durch­füh­rung eines Alko­test. Die­ser ergab einen Wert von 1,82 Promille.

Um 22:50 Uhr kon­trol­lier­ten die Beam­ten einen 40-jäh­ri­gen VW-Fah­rer in der Rosen­au­er Stra­ße. Auch die­ser roch deut­lich nach Alko­hol. Hier ergab ein Alko­test einen Wert von 1,5 Pro­mil­le. In bei­den Fäl­len unter­ban­den die Poli­zi­sten die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten jeweils eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Ermit­telt wird gegen die bei­den Män­ner wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unbe­kann­ter beschä­digt Golf

Kro­nach: Auf dem Kun­den­park­platz eines Geschäfts in Frösch­brunn wur­de am Sams­tag zwi­schen 11:35 und 18:15 Uhr ein schwar­zer VW Golf beschä­digt. Die Hal­te­rin des Fahr­zeugs stell­te etwa auf Knie­hö­he eine Del­le in der Fah­rer­tür fest und bezif­fert den Scha­den mit etwa 500,- Euro.

Auto­an­hän­ger entwendet

Küps: Inner­halb der letz­ten 2 Wochen wur­de in der Stra­ße „Am Bahn­hof“ ein gepark­ter Maschi­nen-Trans­port­an­hän­ger der Mar­ke „Rosen­stein“, Typ: Dig­ger 28, im Wert von etwa 2800,- Euro ent­wen­det. Am Fahr­zeug waren die amt­li­chen Kenn­zei­chen KC-X890 ange­bracht. Even­tu­el­le Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.