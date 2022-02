Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Ein 14-jäh­ri­ger Jugend­li­cher wur­de am Sams­tag, gegen 17.00 Uhr, in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt beim Dieb­stahl von Süßig­kei­ten für knapp 2 Euro ertappt. Als der Jugend­li­che die Kas­se pas­sie­ren woll­te, wur­de er von einem Ange­stell­ten ange­spro­chen, wor­auf­hin er ver­such­te zu flüch­ten. Wäh­rend der Anzei­gen­auf­nah­me stell­te sich dann noch her­aus, dass der 14-Jäh­ri­ge am Frei­tag­früh, kurz vor 08.00 Uhr, im glei­chen Geschäft eben­falls Süßig­kei­ten gestoh­len hat­te. Der Lang­fin­ger wur­de nach der Anzei­gen­auf­nah­me in die Obhut sei­ner Mut­ter übergeben.

Trink­geld­do­se aus Test­zen­trum gestohlen

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag, 20.00 Uhr und Sonn­tag, 12.00 Uhr, wur­de aus dem Coro­na-Test­zelt in der Luit­pold­stra­ße eine dar­in abge­stell­te Dose mit Trink­geld gestoh­len. In der Dose befand sich ein drei­stel­li­ger Bar­geld­be­trag, wes­halb die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se ent­ge­gen nimmt.

Poli­zei schnappt Altkleider-Diebe

BAM­BERG. Am Sonn­tag, kurz vor 16.00 Uhr, wur­den in der Pödel­dor­fer Stra­ße bei einem dor­ti­gen Altlklei­der-Con­tai­ner zwei Män­ner im Alter von 26 und 27 Jah­ren von Zeu­gen dabei beob­ach­tet, wie sie sich dort aus einem Alt­klei­der-Con­tai­ner bedien­ten. Sie konn­ten mit ins­ge­samt vier gestoh­le­nen Säcken mit Beklei­dung von der Poli­zei geschnappt wer­den und müs­sen sich jetzt wegen Dieb­stahl straf­recht­lich verantworten.

Schau­fen­ster­schei­be mit Graf­fi­ti beschmiert

BAM­BERG. Auf die Schau­fen­ster­schei­be eines Geschäfts Am Kra­nen hat ein Unbe­kann­ter zwi­schen Frei­tag, 16.00 Uhr und Sonn­tag, 09.00 Uhr, mit schwar­zer Far­be die Buch­sta­ben „AGE“ geschmiert. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 300 Euro bezif­fert. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 1500 Euro ist am Sonn­tag­vor­mit­tag in einer Woh­nung im Bam­ber­ger Osten ent­stan­den. Aus­lö­ser dafür war, dass die Mie­te­rin ein Kunst­stoff­be­hält­nis, meh­re­re Geschirr­tü­cher und ein Glas auf einer Herd­plat­te ste­hen ließ, als sie ver­se­hent­lich an den Herd­schal­ter kam, wes­halb die Gegen­stän­de in Brand gerie­ten. Die­ser konn­te aber schnell von der Feu­er­wehr gelöscht wer­den. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Streit auf Fuß­ball­platz endet mit gebro­che­ner Hand

BAM­BERG. Im Ver­lauf eines Fuß­ball­spie­les am Sams­tag­nach­mit­tag gerie­ten vier Jungs im Alter von elf bis 14 Jah­ren mit einem 13-Jäh­ri­gen in Streit. Die­se schlu­gen den Jugend­li­chen zusam­men und tra­ten auch noch auf ihn ein. Der 13-Jäh­ri­ge zog sich dadurch Gesichts­ver­let­zun­gen und ein gebro­che­nes Hand­ge­lenk zu. Die Täter müs­sen sich wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung verantworten.

60-Jäh­ri­ger belä­stigt jun­ge Frau

BAM­BERG. Ein etwa 60-jäh­ri­ger Mann hat am Sonn­tag­nach­mit­tag, gegen 13.30 Uhr, eine jun­ge Frau in der Jäger­stra­ße sexu­ell belä­stigt. Der etwa 180 cm gro­ße Mann, sehr schlank, mit grau­en kur­zen Haa­ren und kaput­ten Zäh­nen, sprach die jun­ge Frau anzüg­lich an und mani­pu­lier­te über sei­ner grau­en Röh­ren­jeans an sei­nem Geschlechts­teil her­um. Der Täter wur­de von der Geschä­dig­ten auf­ge­for­dert, die­se zu unter­las­sen und zu gehen, wes­halb er davon­lief. Er trug eine jeans­blaue Stepp­jacke und hat­te einen rosa­far­be­nen Ruck­sack auf den Schultern.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Schlä­ge­rei in Asylbewerberunterkunft

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend, gegen 18.30 Uhr, wur­de die Bam­ber­ger Poli­zei über eine grö­ße­re Schlä­ge­rei in der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten infor­miert. Beim Ein­tref­fen meh­re­rer Strei­fen stell­te sich her­aus, dass vier Män­ner im Alter von 17 bis 38 Jah­ren auf­ein­an­der los­gin­gen und sich gegen­sei­tig schlu­gen. Auf­grund von Sprach­bar­rie­ren konn­te der Grund für die Aus­ein­an­der­set­zung nicht geklärt wer­den. Zwei Män­ner wur­den durch die Schlä­ge­rei leicht ver­letzt. Die vier Täter müs­sen sich wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gung straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Auf E‑Zigaretten hat­ten es Laden­die­be abge­se­hen. Am Sonn­tag­nach­mit­tag, gegen 15.15 Uhr und noch­mals gegen 15.55 Uhr, betrat jeweils ein etwa 15-jäh­ri­ger Jugend­li­cher den unver­sperr­ten Laden in der Orts­stra­ße „Unte­re Watt“. Ins­ge­samt wur­den gezielt E‑Zigaretten im Wert von ca. 80 bis 100 Euro entwendet.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

FEI­GEN­DORF. Zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall kam es am Sonn­tag­nach­mit­tag zwi­schen Wals­dorf und Tra­bels­dorf. Beim Links­ab­bie­gen auf die Staats­stra­ße 2276 über­sah ein 70-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer eine von links kom­men­de, vor­fahrts­be­rech­tig­te 29-jäh­ri­ge Renault-Fah­re­rin, die in Rich­tung Fei­gen­dorf unter­wegs war. Im Kreu­zungs­be­reich krach­ten die bei­den Fahr­zeu­ge zusam­men. Durch die Wucht des Ansto­ßes schleu­der­te der Audi in den Stra­ßen­gra­ben. Der 70-Jäh­ri­ge wur­de dabei im Fahr­zeug ein­ge­klemmt und schwer ver­letzt. Leich­te Ver­let­zun­gen erlitt die Renault-Fah­re­rin. Ret­tungs­fahr­zeu­ge brach­ten die Ver­letz­ten ins Kran­ken­haus. Die bei­den total beschä­dig­ten Unfall-Autos (Scha­den ins­ge­samt etwa 20.000 Euro) muss­ten durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men gebor­gen und abge­holt wer­den. An der Unfall­stel­le waren die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren aus Wals­dorf, Fei­gen­dorf und Kolms­dorf im Einsatz.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Ein­fah­ren ist misslungen

Gun­dels­heim. Beim Wech­sel von der A 70 auf die A73, Rich­tung Nor­den, kam am Frei­tag­mit­tag die 18jährige Fah­re­rin eines Ford am Ein­fä­del­strei­fen zu weit nach links und streif­te seit­lich einen Lkw auf der Haupt­fahr­bahn. Der Sach­scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen beläuft sich auf rund 7000 Euro.

Fah­rer hat­te es eilig

Ober­haid. Nach­dem er im zäh­flie­ßen­den Rück­stau vor einer Tages­bau­stel­le bereits mehr­fach den Fahr­strei­fen gewech­selt hat­te, zog am Sams­tag­mit­tag der 48jährige Fah­rer eines VW auf der A 73, Rich­tung Bam­berg, unver­mit­telt erneut nach links um schnel­ler vor­an zu kom­men. Dabei unter­schätz­te er den Abstand zu einem Sat­tel­zug und stieß gegen den Ein­stieg und Rei­fen der Zug­ma­schi­ne. Der Sach­scha­den wird auf rund 10000 Euro geschätzt.

Über­ho­len geht schief

Gun­dels­heim. Als der 49jährige Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges am Sams­tag­nach­mit­tag auf der A 73, Rich­tung Süden, zum Über­ho­len eines vor­aus­fah­ren­den Lkw auf den lin­ken Fahr­strei­fen aus­scher­te, über­sah er einen dort fah­ren­den VW. Des­sen 66jährige Fah­re­rin konn­te einen seit­li­chen Anstoß, bei dem Sach­scha­den von rund 13000 Euro ent­stand, nicht mehr vermeiden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Ohne Füh­rer­schein und Versicherung

BAY­REUTH. Einen unver­si­cher­ten Elek­trorol­ler zog eine Strei­fe der PI Bay­reuth-Stadt am Sonn­tag­abend aus dem Ver­kehr. Zudem hat­te der Fah­rer kei­ne Fahrerlaubnis.

Kurz vor Mit­ter­nacht wur­de ein 24-Jäh­ri­ger am Josephs­platz ange­hal­ten, der mit sei­nem E‑Scooter am Hohen­zol­lern­ring unter­wegs war. Nach­dem er auf das feh­len­de Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­spro­chen wurde,

räum­te er ein, kein sol­ches bekom­men zu haben, da der Rol­ler eine Höchst­ge­schwin­dig­keit von 30 km/​h habe. Auf­grund der erreich­ba­ren Geschwin­dig­keit des Fahr­zeu­ges ist die­ses nicht mehr als Elektrokleinstfahrzeug,

son­dern als Klein­kraft­rad ein­zu­stu­fen, für des­sen Füh­ren eine Fahr­erlaub­nis erfor­der­lich ist. Die­se besaß der Mann jedoch nicht. Des­halb wur­de die Wei­ter­fahrt unterbunden.

Ermitt­lun­gen wegen Ver­stö­ßen nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz sowie der Fahr­zeug-Zulas­sungs­ver­ord­nung und wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis wur­den eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. Zwi­schen Don­ners­tag, 17.02.2022 und Sonn­tag 20.02.2022 wur­de ein im „Mühl­gra­ben“ gepark­ter, sil­ber­ner Opel Cor­sa beschä­digt. Die 59-jäh­ri­ge Fahr­zeug­hal­te­rin stell­te fest, dass die bei­den Abdeckun­gen der Rück­lich­ter nicht mehr am Auto ange­bracht waren, son­dern zer­split­tert auf der gegen­über­lie­gen­den Stra­ßen­sei­te lagen. Es ent­stand ein Scha­den von 150 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Sonn­tag­mor­gen geriet eine 18-jäh­ri­ge BMW-Fah­re­rin ver­mut­lich auf­grund über­höh­ter Geschwin­dig­keit in der Links­kur­ve zur Eisen­bahn­brücke bei regen­as­ser Fahr­bahn nach rechts ab. Sie prall­te dort zunächst gegen die Beton­schutz­plan­ke und schleu­der­te anschlie­ßend über den mit Eisen­pfo­sten und Ket­ten bestück­ten Mit­tel­strei­fen auf die Gegen­fahr­bahn. Das Fahr­zeug war mit drei Per­so­nen besetzt. Ver­letzt wur­de hier­bei glück­li­cher­wei­se nie­mand. Die Eisen­bahn­brücke war für ca. zwei Stun­den gesperrt. Es ent­stand ein Gesamtsach­scha­den von ca. 12.500,– Euro.

Son­sti­ges

Eggols­heim. Nach­dem am Sonn­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge auf der A73 eine Schlan­gen­li­ni­en­fahrt eines 21-jäh­ri­gen Audi-Fah­rers mit­tei­len konn­te, wur­de der jun­ge Mann in der Büg von Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim kon­trol­liert. Bei einem frei­wil­lig durch­ge­führ­ten Atem­al­ko­hol­test ergab sich ein Wert von 1,02 Pro­mil­le. Der Füh­rer­schein und die Fahr­zeug­schlüs­sel wur­den nach der Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Forch­heim sichergestellt.

Eggols­heim OT Tie­fen­stür­mig. Zurück­lie­gend ent­sorg­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter zwölf Alt­rei­fen und eine Fel­ge im Wald. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Sub­a­ru ange­fah­ren und geflüchtet

LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Sams­tag, 15.00 Uhr bis Sonn­tag, 11.00 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen grau­en Sub­a­ru Imp­re­za, der in der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße geparkt war. An dem Auto wur­de die lin­ke vor­de­re Stoß­stan­ge ange­fah­ren, sodass ein Scha­den von etwa 500 Euro ent­stand. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.