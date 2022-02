Der Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt wird heu­er 50 Jah­re und darf auf sei­ne bewe­gen­de Chro­nik blicken – auch dank kom­mu­na­ler Archiv­ar­beit. Zur Unter­stüt­zung der Gemein­den hat die Gene­ral­di­rek­ti­on der Staat­li­chen Archi­ve Bay­erns im Ein­ver­neh­men mit dem Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt wie­der zwei Ehren­amt­li­che für die Kreis­ar­chiv­pfle­ge bestellt. „Die Kreis­ar­chiv­pfle­ge erfüllt eine wich­ti­ge Auf­ga­be. Sie stif­tet Iden­ti­tät und sichert Histo­ri­sches für die Zukunft unse­res Land­krei­ses“, sagt Land­rat Alex­an­der Tritt­hart. Gera­de das aktu­el­le Jubi­lä­ums­jahr des Land­krei­ses anläss­lich der 50-jäh­ri­gen Gebiets­re­form des Frei­staa­tes Bay­ern zei­ge, wie schnell Geschich­te geschrie­ben wer­de und wel­che bedeu­ten­de Rol­le dabei das kom­mu­na­le Gedächt­nis habe.

Die wich­tig­sten Momen­te festhalten

Fas­zi­niert von histo­ri­schen Doku­men­ten gepaart mit Orts- und Fach­kun­de im Erlan­ger Ober­land wur­de Sil­via Min­der­lein im Ein­ver­neh­men mit dem Kreis­tag vom Staats­ar­chiv Nürn­berg zur neu­en Kreis­ar­chiv­pfle­ge­rin im öst­li­chen Teil des Land­krei­ses bestellt. Die pen­sio­nier­te Geschichts­leh­re­rin zog es aus Ber­lin zurück in ihren Hei­mat­ort Spar­dorf und freut sich Ihr Wis­sen um histo­ri­sche Momen­te in der Ent­wick­lung der Kom­mu­nen zu tei­len. Sie folgt auf Dr. Mar­ti­na Swi­tal­ski, die das Amt nach fünf Jah­ren aus per­sön­li­chen Grün­den abgibt. Wachen­roths Bür­ger­mei­ster Fried­rich Gleits­mann beklei­det das Amt seit 2016 und wur­de wie­der für den west­li­chen Teil des Land­krei­ses bestellt. Mit dem Ehren­amt gehe er sei­ner Lei­den­schaft nach, immer wie­der Neu­es im Land­kreis zu ent­decken. Bei­de Ehren­amt­li­chen wer­den unter Lei­tung des Staats­ar­chivs Nürn­berg für die kom­mu­na­le Archiv­pfle­ge eng mit den Gemein­den zusam­men­ar­bei­ten sowie gege­be­nen­falls die Rechts- und Stif­tungs­auf­sichts­be­hör­den bei Archiv­gut betref­fen­den Ent­schei­dun­gen bera­ten. Die Bestel­lung erfolgt für einen Zeit­raum von fünf Jah­ren. Im Hin­blick auf die Grö­ße des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt wer­den zwei Ehren­amt­li­che bestellt, deren Zustän­dig­keits­be­rei­che sich in den öst­li­chen und den west­li­chen Teil des Land­krei­ses abgrenzen.